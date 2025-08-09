Cầu trượt trên du thuyền lớn nhất thế giới bất ngờ vỡ khi khách đang chơi

The Telegraph ngày 8.8 đưa tin một hành khách nam đã bị thương ở chân và lưng khi một phần của cầu trượt Frightening Bolt trên chiếc du thuyền hạng sang bị nứt hôm 7.8.

Vết nứt đã tạo thành cạnh sắc nhọn cắt qua vị khách. Nước trong máng trượt tràn ra chỗ khe nứt. Người khách nói trên không bị rơi khỏi máng trượt nhưng bị thương nặng, đã được chăm sóc y tế và trong tình trạng ổn định.

Máng trượt trên chiếc du thuyền Icon of the Seas bị vỡ, khiến nước tràn xuống ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH X

Người phát ngôn Tập đoàn Royal Caribbean, đơn vị vận hành chiếc du thuyền Icon of the Seas, cho biết tấm thủy tinh acrylic vỡ ra khỏi máng trượt nước khiến hành khách bị thương. Hiện đường trượt đã đóng cửa trong suốt chuyến hải trình để chờ điều tra.

Chiếc du thuyền lớn nhất thế giới Icon of the Seas dài 365 m và có sức chứa 7.600 hành khách. Trong thời điểm xảy ra vụ tai nạn, con tàu đang trong chuyến du lịch 7 ngày đến đảo CocoCay ở Bahamas, sau đó trở về thành phố Miami (Mỹ). Con tàu sẽ dừng tại Sint Maarten thuộc Hà Lan, quần đảo Virgin thuộc Mỹ và Bahamas.

Du thuyền Icon of the Seas ẢNH: ROYAL CARRIBEAN

Theo website của Royal Caribbean, giá vé khởi điểm cho chuyến du lịch 7 ngày trên thuyền là từ 1.100 USD/người. Con tàu có thể được xem như "thành phố thu nhỏ" với nhiều tiện nghi nghỉ dưỡng và giải trí trong suốt chuyến hải trình.

Vụ tai nạn cầu trượt nước nói trên xảy ra 2 tuần sau vụ việc một nhân viên trên chiếc Icon of the Seas đã đâm một nữ đồng nghiệp nhiều nhát dao, sau đó nhảy khỏi tàu. Nạn nhân sống sót sau vụ tấn công, còn thủ phạm được phát hiện đã tử vong.