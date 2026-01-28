Cầu truyền hình 'Hai tay xây dựng một sơn hà' tại 4 địa danh lịch sử

Chương trình Hai tay xây dựng một sơn hà được tổ chức nhân kỷ niệm 85 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh trở về Tổ quốc tại Pác Bó (Cao Bằng), đánh dấu khoảnh khắc Người trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Thông qua đó, ban tổ chức kể câu chuyện về tinh thần tự lực - tự cường, lấy dân làm gốc, kết hợp tầm nhìn chiến lược với hành động kiên định để mở đường cho vận hội dân tộc.

Chương trình kỷ niệm 85 năm ngày Bác Hồ về nước không chỉ là hoạt động tri ân, mà còn tiếp tục khẳng định một phương pháp cách mạng đã đưa dân tộc vượt qua “đêm dài nô lệ”, đồng thời khơi dậy tinh thần hành động phù hợp với yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững hôm nay.

Hình ảnh tổng duyệt chương trình tại Hà Nội Ảnh: BTC

Cầu truyền hình Hai tay xây dựng một sơn hà lan tỏa thông điệp: khơi dậy tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc; củng cố niềm tin vào đường lối phát triển hiện nay; củng cố tinh thần tự lực, tự cường và niềm tin vào khả năng mỗi người Việt.

Chương trình khẳng định mỗi cá nhân là một “bàn tay” của đất nước, khi được gắn vào mục tiêu chung và dẫn dắt bởi tầm nhìn đúng, “kỳ tích phát triển” trở nên khả thi. Với thế hệ trẻ, cảm xúc được chuyển hóa thành trách nhiệm, yêu nước là dấn thân trong công việc hằng ngày, tự hào là học tập, lao động, sáng tạo, giữ kỷ cương và đặt lợi ích chung lên trên lợi ích riêng.

Thông điệp của cầu truyền hình Hai tay xây dựng một sơn hà

Kết cấu cầu truyền hình Hai tay xây dựng một sơn hà được tổ chức theo mạch tư duy “từ quyết sách đến hành động, từ lịch sử đến thời đại”, gồm 3 chương.

Chương 1 - Đôi tay vạch đường nhấn khoảnh khắc Bác Hồ trở về Tổ quốc đầu năm 1941 và lựa chọn Cao Bằng làm địa bàn chiến lược để trực tiếp lãnh đạo cách mạng.

Ban tổ chức cho biết cầu truyền hình "mở một cuộc đối thoại với hiện tại" Ảnh: BTC

Với chương 2 - Vòng tay nhân dân, chương trình làm rõ bài học lấy dân làm gốc và sức mạnh của đại đoàn kết toàn dân khi đường lối đúng được nhân dân tin theo và cùng hành động.

Còn chương 3 - Giương cao ngọn cờ khẳng định giá trị thời đại của những quyết sách mang tính chiến lược từ năm 1941 trong bối cảnh hôm nay.

Theo ban tổ chức, cầu truyền hình Hai tay xây dựng một sơn hà không chỉ “kể lại lịch sử”, mà “mở một cuộc đối thoại với hiện tại”. Ê kíp thực hiện đã sử dụng thủ pháp “người thật - việc thật” tạo độ tin cậy, chạm cảm xúc. 4 điểm cầu gồm Cao Bằng - Hà Nội - Nghệ An - TP.HCM được thiết kế theo mô hình “mạch nguồn - lan tỏa - hội tụ”.

Chương trình do Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chỉ đạo, Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện, được truyền hình trực tiếp lúc 20 giờ ngày 28.1 trên kênh VTV1. Đây không chỉ là tưởng nhớ quá khứ, mà là lời hiệu triệu hành động cho hiện tại và tương lai: mỗi thế hệ tiếp tục nâng cao ngọn cờ độc lập, phát triển và khát vọng vươn lên bằng trí tuệ, bản lĩnh và trách nhiệm của mình.