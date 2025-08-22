Cầu truyền hình 'Thời cơ vàng' sống lại những khoảnh khắc lịch sử

Tối 22.8, chương trình cầu truyền hình chính luận nghệ thuật Thời cơ vàng diễn ra đồng thời tại 3 điểm cầu: Cột cờ Hà Nội, Quảng trường Ngọ Môn (Huế) và Bến Nhà Rồng (TP.HCM). Chương trình do Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chỉ đạo, Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp với Thành ủy và UBND TP.Hà Nội, Huế, TP.HCM tổ chức và thực hiện. Đây là một trong những sự kiện hướng tới kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9.

Chủ tịch nước Lương Cường (bìa trái) dự chương trình chính luận nghệ thuật Thời cơ vàng tại điểm cầu Hà Nội Ảnh: BTC

Tại điểm cầu Hà Nội, tham dự có Chủ tịch nước Lương Cường cùng các Ủy viên Bộ Chính trị: Trần Cẩm Tú, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng; Nguyễn Duy Ngọc, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương; đại tướng Phan Văn Giang, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Nguyễn Khoa Điềm, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Trưởng Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương; Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Trần Hồng Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; Mai Văn Chính, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó thủ tướng Chính phủ; Nguyễn Khắc Định, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự chương trình Thời cơ vàng điểm cầu Huế

Ảnh: Bùi Ngọc Long

Tại điểm cầu TP.Huế, Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự. Cùng dự có các Ủy viên Bộ Chính trị: Bùi Thanh Sơn, Phó thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao; Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Lê Trường Lưu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.Huế.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự chương trình Thời cơ vàng điểm cầu TP.HCM Ảnh: Ngọc Dương

Tại điểm cầu TP.HCM, tham dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên; Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Lê Minh Trí; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh.

Tại 3 điểm cầu còn có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, lãnh đạo một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các đồng chí đại diện cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong, cán bộ, đảng viên và nhân dân các tỉnh, thành phố trên khắp cả nước.

Những tiết mục đặc sắc tại chương trình nghệ thuật đặc biệt Thời cơ vàng

Tại điểm cầu Hà Nội, đông đảo khán giả tay cầm cờ đỏ sao vàng phấp phới, gợi lên niềm tự hào dân tộc Ảnh: BTC

Hàng ngàn cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong, cán bộ háo hức tham dự chương trình Thời cơ vàng Ảnh: BTC

Nghệ sĩ Đăng Dương, Trọng Tấn, Viết Danh cùng hòa giọng trong ca khúc Mười chín tháng Tám Ảnh: BTC

Sân khấu tại Quảng trường Ngọ Môn (Huế) được dàn dựng công phu và hoành tráng. Hiệu ứng 3D Mapping đưa di sản trăm năm trở thành bức tranh sống động, như một bản giao hưởng giữa quá khứ, hiện tại và tương lai Ảnh: Bùi Ngọc Long

Rừng cờ đỏ sao vàng nhuộm đỏ khán đài tại điểm cầu Huế Ảnh: Lê Hoài Nhân

Được dàn dựng công phu, cầu truyền hình Thời cơ vàng đã kết nối ba điểm cầu mang ý nghĩa lịch sử sâu sắc: Cột cờ Hà Nội - biểu tượng của tinh thần độc lập; Quảng trường Ngọ Môn (Huế) - nơi gắn kết quá khứ với hiện tại; và Bến Nhà Rồng (TP.HCM) - nơi khởi nguồn hành trình giải phóng dân tộc của Bác Hồ. Sự lựa chọn này không chỉ tạo nên một không gian nghệ thuật sống động mà còn là lời nhắc nhở về con đường gian lao nhưng đầy vinh quang của cách mạng Việt Nam.

Lấy cảm hứng từ bài thơ Học đánh cờ của Bác Hồ, chương trình đưa khán giả qua ba chương đầy cảm xúc, gồm: Phải nhìn cho rộng, suy cho kỹ, Kiên quyết không ngừng thế tấn công; Nhất định thành công. Chương trình đưa khán giả trở về những ngày tháng Tám lịch sử, cảm nhận không khí sục sôi khi cả dân tộc đứng lên, qua đó cũng đồng thời thấy được sự nhạy bén và tầm nhìn chiến lược của Bác Hồ và Đảng ta, làm nên "Thời cơ vàng" mở ra kỷ nguyên độc lập, tự do; kể lại hành trình lịch sử với những chiến thắng vĩ đại như Điện Biên Phủ và công cuộc đổi mới, đến với một Việt Nam hiện tại, đứng trước "Thời cơ vàng" mới của sự phát triển và hội nhập...

Sân khấu ngoài trời tại Bến nhà Rồng (TP.HCM) được dàn dựng hoành tráng, kết hợp hiệu ứng âm thanh, ánh sáng cùng hàng ngàn ca sĩ, nghệ sĩ múa, mang đến một chương trình nghệ thuật đặc sắc

Ảnh: Ngọc Dương

Những ca khúc bất hủ đã từng là ngọn lửa dẫn đường cho bao thế hệ người Việt được trình diễn tại chương trình Thời cơ vàng Ảnh: Ngọc Dương

Chương trình chạm đến cảm xúc khán giả bằng âm nhạc và các màn trình diễn nghệ thuật tinh tế Ảnh: Ngọc Dương

Điểm nhấn trong chương trình là sự xuất hiện của những nhân chứng sống, những người đã đi qua những thời khắc quan trọng của đất nước. Đó là bà nguyên Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình, người phụ nữ mạnh mẽ, từng khiến thế giới nghiêng mình tại Hội nghị Paris; đại tá - Anh hùng Tư Cang, người đứng đầu Cụm Tình báo H63 huyền thoại; đại tá - nhạc sĩ Doãn Nho, người đã viết nên những bài hát làm rực cháy trái tim bao thế hệ; tiến sĩ Lê Đăng Doanh; bà Tôn Nữ Thị Ninh, những người đã sống và cống hiến qua các thời khắc chuyển mình của đất nước. Họ đã kể về những ngày tháng Tám rực rỡ, về những giấc mơ cháy bỏng, về những hy sinh thầm lặng.

Với sự kết hợp giữa tư liệu lịch sử, hoạt cảnh và các tiết mục âm nhạc trình diễn hiện đại, chương trình mang đến nhiều điểm nhấn đặc sắc, những giây phút tự hào thiêng liêng, truyền cảm hứng đến hàng triệu người dân Việt Nam, với sự tham gia của nhiều ca sĩ Mỹ Linh, Đăng Dương, Trọng Tấn, Hà Anh Tuấn, Viết Danh, Quốc Thiên, Phạm Thu Hà, Phạm Anh Duy, Tạ Quang Thắng, Thảo Trang, Khánh Linh... Tại chương trình, nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm còn mang đến thi phẩm tâm huyết nhất của đời ông - bài thơ Đất nước. Bên cạnh đó, trích đoạn kịch Tôi và chúng ta của Lưu Quang Vũ cũng được các nghệ sĩ trình diễn đầy cảm xúc, mang thông điệp sâu sắc, như đang nói về chính cuộc sống của chúng ta hôm nay.



