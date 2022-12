‘Cậu út nhà tài phiệt’ lập kỷ lục rating dù kết thúc gây tranh cãi

Tập 16 Cậu út nhà tài phiệt (Reborn Rich) mở màn với cảnh Yoon Hyun Woo (Song Joong Ki đóng) bất ngờ tỉnh dậy sau khi tưởng chừng như đã bị bắn chết từ tập 1. Anh được Seo Min Young (Shin Hyun Bin) cứu sống và cũng nhanh chóng ý thức được bản thân chỉ là “con cờ” trong trận chiến tranh giành quyền lực giữa những thành viên nhà họ Jin thuộc tập đoàn Soonyang.

Trở về Hàn Quốc, Yoon Hyun Woo chủ động hợp tác cùng Seo Min Young, đội công tố viên để khiến kẻ ám sát mình phải trả giá. Đồng thời, anh cũng âm thầm liên kết với Oh Se Hyeon (Park Hyuk Kwon) nhằm đánh bại nhà họ Jin trong cuộc đua giành quyền kinh doanh tập đoàn Soonyang.

Tương tự những tập trước, tập cuối Cậu út nhà tài phiệt tiếp tục có nhiều tình tiết khó đoán, đặc biệt là việc Yoon Hyun Woo lại là mắt xích quan trọng trong vụ cậu út Jin Do Joon (Song Joong Ki) tử vong vì tai nạn giao thông 20 năm trước. Bởi Yoon Hyun Woo chính là kẻ đã gián tiếp gây ra cái chết của Jin Do Joon.

Tại phiên điều trần, Yoon Hyun Woo gây sốc khi công bố đoạn ghi âm chứng minh giám đốc Jin Young Ki (Yoon Je Moon) là kẻ đứng sau hại chết cháu ruột Jin Do Joon. Điều này khiến con trai của Jin Young Ki là Jin Seong Jun (Kim Nam Hee) rơi vào tình thế bất lợi. Hàng loạt thông tin xoay quanh số tiền mờ ám của tập đoàn Soonyang và hành vi kinh doanh bất chính của người nhà họ Jin cũng lần lượt được đưa ra ánh sáng.

Sau tất cả, Yoon Hyun Woo trả thù thành công và trở thành một thành viên của Miracle, công ty mà Jin Do Joon gầy dựng. Các thành viên nhà họ Jin tuyên bố không can thiệp vào quyền kinh doanh tập đoàn Soonyang. Số phận Seo Min Young cũng được úp mở là sẽ tươi sáng hơn.





Tuy nhiên, trong cả tập 16, uẩn khúc về sự liên kết giữa Yoon Hyun Woo và Jin Do Joon không được giải thích rõ ràng. Tác phẩm chấm dứt rồi để lại những thắc mắc không có lời giải đáp cụ thể: Những gì mà Yoon Hyun Woo trải qua trong thân xác Jin Do Joon phải chăng chỉ là giấc mơ? Liệu Yoon Hyun Woo có thật sự đã xuyên không trở về quá khứ dưới thân phận cậu út nhà họ Jin? Vì sao Yoon Hyun Woo và Jin Do Joon có ngoại hình giống hệt nhau?

Trên mạng xã hội, nhiều khán giả bức xúc chỉ trích cái kết Cậu út nhà tài phiệt nửa vời, không giải quyết triệt để quan hệ giữa Yoon Hyun Woo và Jin Do Joon. Thậm chí, một số bình luận chỉ trích đứa con tinh thần của đạo diễn Jung Dae Yoon “đầu voi đuôi chuột”. Song, vẫn có vài người xem hài lòng với tập cuối của phim, cho rằng các nhân vật đều được sắp đặt trọn vẹn sau nhiều biến cố.

Rating tập cuối cùng Cậu út nhà tài phiệt đạt 26,9%, tăng 1,9% so với tập 15 (25%). Đây cũng là mức tỷ suất cao nhất của bộ phim kể từ khi ra mắt đến nay. Tác phẩm giữ chắc hạng nhì trong bảng xếp hạng Phim truyền hình được xem nhiều nhất trên hệ thống đài cáp Hàn Quốc, chỉ xếp sau Thế giới hôn nhân(The World of the Married, 28,4%).

Cậu út nhà tài phiệt do biên kịch Kim Tae Hee chấp bút và Jung Dae Yoon làm đạo diễn. Phim quy tụ dàn sao Hàn: Song Joong Ki, Shin Hyun Bin, Lee Sung Min, Kim Jung Nan, Jo Han Chul, Seo Jae Hee…