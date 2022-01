Cầu Vàng ở Đà Nẵng được so sánh với cảnh phim viễn tưởng 'Eternals'

Công chiếu từ tháng 12.2021, Eternals được xem là bộ phim quan trọng để thiết lập giai đoạn 4 của Vũ trụ Điện ảnh Marvel khi giới thiệu đến khán giả 3 chủng loài mới là Eternals, Deviant và Celestial. Tác phẩm của đạo diễn Chloe Zhao được ca ngợi nhờ sử dụng thiên nhiên kỳ vĩ để mô tả nội tâm phức tạp của từng nhân vật cũng như truyền tải được hết hàng nghìn năm lịch sử từ khi Eternals đặt chân lên trái đất. Cuối phim, Sersi (Gemma Chan) ngăn chặn thành công sự sinh ra của Celestial Tiamut, từ đó bảo vệ thành công trái đất.

Phân cảnh Celestial Tiamut "xé" vỏ trái đất nhô lên khiến nhiều khán giả thích thú vì hùng tráng đến mức choáng ngợp. Mới đây một bài đăng so sánh bàn tay của Celestial Tiamut với cầu Vàng tọa lạc tại Đà Nẵng đã xuất hiện trên fanpage của những người hâm mộ Marvel, thu hút hơn 11 nghìn lượt tương tác và 500 bình luận.

Một người hài hước viết: "Đà Nẵng đang bảo vệ thế giới!". Cư dân mạng khác trầm trồ: "Có một Celestial ở Việt Nam này mọi người ơi". "Khi xem cảnh này là mình nhớ đến cây cầu này ngay. Phải mua vé thăm lại Đà Nẵng mới được!", một bạn đọc thổ lộ. Bên cạnh đó, không ít người rủ rê bạn bè, người thân đến tham quan cầu Vàng để có thể chìm đắm vào không khí ở trong phim.





Cầu Vàng thuộc khu du lịch Sun World Ba Na Hills, chính thức khánh thành vào tháng 6.2018 sau 1 năm thiết kế và 1 năm thi công. Chỉ thời gian ngắn sau khi xuất hiện, cầu Vàng nhanh chóng được báo chí nước ngoài chú ý và đưa tin. Năm 2019, cầu Vàng vinh dự được trao tặng “Chứng nhận đặc biệt cho công trình xuất sắc” trong lễ trao giải thưởng Property Guru Vietnam Property Awards.

Cuối năm 2020, World Travel Awards, giải thưởng được xem là Oscars của du lịch thế giới xếp cầu Vàng là "Cây cầu du lịch biểu tượng hàng đầu thế giới 2020". Những tạp chí danh tiếng như The Independent (Anh), The Guardian (Anh) hay The Huffington Post đều dành những lời khen có cánh cho công trình đẹp như mơ này.