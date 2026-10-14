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    Cây cảnh trên vỉa hè bị tịch thu sẽ được xử lý thế nào?

    Minh Hải
    Minh Hải
    Những cây cảnh trong quá trình thu giữ bị đứt gãy, vỡ chậu sẽ được đưa vào bãi rác, các cây còn lành lặn được chính quyền P.Hàm Rồng (Thanh Hóa) đưa về lưu giữ, chờ cơ quan có thẩm quyền hướng dẫn mới có thể xử lý.

    Chờ hướng dẫn thanh lý

    Liên quan đến việc lấy lại không gian vỉa hè ở tỉnh Thanh Hóa, trong đó có việc thu giữ cây cảnh khi người dân đặt trên vỉa hè không đúng quy định, nhiều bạn đọc đặt câu hỏi về việc cây cảnh sau khi bị thu giữ sẽ được xử lý như thế nào?

    Phóng viên Thanh Niên đã tìm hiểu về quy trình xử lý việc này của UBND P.Hàm Rồng (Thanh Hóa) - địa phương vừa phải xin lỗi một người dân sau "sự cố" bê nhầm cây cảnh.

    Cây cảnh tịch thu của dân đặt trên vỉa hè được xử lý như thế nào? - Ảnh 1.

    Nhiều cây cảnh của người dân đặt trên vỉa hè sau khi thu giữ được đưa về tập kết tại trụ sở Trung tâm Cung ứng dịch vụ công P.Hàm Rồng

    ẢNH: MINH HẢI

    Ông Nguyễn Lê Hùng, Giám đốc Trung tâm Cung ứng dịch vụ công P.Hàm Rồng, cho biết, cây cảnh lực lượng chức năng của phường thu giữ chủ yếu là các loại cây không có giá trị cao. 

    Theo ông Hùng, về quy trình xử lý cây cảnh sau khi thu giữ, sẽ phân loại cây nào bị đứt, gãy, vỡ chậu trong quá trình thu giữ thì được đưa đến bãi rác xử lý; các cây còn lành lặn thì đưa về khuôn viên trụ sở Trung tâm Cung ứng dịch vụ công P.Hàm Rồng (tại quảng trường Hàm Rồng) tập kết và lưu giữ. Trường hợp người dân muốn xin lại cây và cam kết khi lấy cây về không đặt trên vỉa hè thì được tạo điều kiện cho nhận lại cây.

    Khi phóng viên đặt câu hỏi về lâu dài khi số lượng cây thu giữ và tập kết lớn sẽ xử lý như thế nào, ông Hùng cho biết, trước mắt tập trung cho việc dọn dẹp vỉa hè và tạm thời lưu giữ cây cũng như các loại biển quảng cáo, vật dụng thu giữ trong quá trình lấy lại không gian vỉa hè. Về lâu dài, phải chờ cơ quan có thẩm quyền hướng dẫn, quy định thực hiện về thanh lý tài sản mới có thể xử lý được.

    Không thể đo đất từng nhà để xác định cây đặt trên vỉa hè hay đất ở

    Để tránh trường hợp từng xảy ra khi lực lượng chức năng P.Hàm Rồng đưa cây cảnh trên đất của người dân, ông Hùng cho biết, việc tổ chức dọn dẹp vỉa hè sẽ thực hiện vào các ngày cuối tuần khi hầu hết người dân đều ở nhà. Khi lực lượng chức năng đến dọn dẹp vỉa hè thì có mặt người dân để thống nhất khu vực nào là không gian vỉa hè, khu vực nào phạm vi đất ở, tránh việc thu nhầm cây.

    Cây cảnh tịch thu của dân đặt trên vỉa hè được xử lý như thế nào? - Ảnh 2.

    Không chỉ cây cảnh, rất nhiều loại biển quảng cáo cũng đang chất đống tại Trung tâm Cung ứng dịch vụ công P.Hàm Rồng chờ xử lý

    ẢNH: MINH HẢI

    Theo ông Hùng, địa bàn P.Hàm Rồng rất rộng, là phường hình thành từ sáp nhập 5 phường, diện tích khoảng 21 km2, là một trong những trung tâm đô thị của tỉnh Thanh Hóa nên nếu khi đi thu giữ cây cảnh đặt trái phép trên vỉa hè mà thực hiện đo đạc, xác định vị trí để cây của từng gia đình thì không thể làm được.

    "Việc dọn dẹp vỉa hè nhận được sự đồng thuận của người dân rất cao. Quá trình làm cũng có cái không đúng. Khi xảy ra việc thu giữ không đúng chúng tôi sẽ kiểm tra, đánh giá, nếu sai thì xin lỗi, sẵn sàng xin lỗi và nhận lỗi trước dân", ông Hùng nói.

    Trước đó, Thanh Niên đã phản ánh về vụ việc sáng 4.10, lực lượng chức năng P.Hàm Rồng đã thu giữ nhiều cây cảnh của một hộ gia đình ở đường Lê Văn Linh (phố Nguyễn Mộng Tuân, P.Hàm Rồng). Sau khi người dân phản ánh, chính quyền P.Hàm Rồng đã xác định các cây cảnh đặt trên diện tích đất ở, nên việc thu giữ là sai và đã tiến hành xin lỗi người dân.

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