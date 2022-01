Cây cóc, cây me độc đáo, có người sẵn sàng trả 300-500 triệu để mua chơi Tết

Những ngày qua, tại quảng trường TP.Quảng Ngãi (Quảng Ngãi) đã diễn ra triển lãm hoa, đồ mỹ nghệ, cây cảnh… Trong đó, có một cây me và cây cóc độc đáo, ai đã thấy là không muốn ngắm nhìn cây khác.

Cây me thì thân khô đét, không có lá nhưng trái lại tươi, lúc lỉu. Đặc biệt, thân cây me uốn lượn như một cây phù thủy nào ấy ở trong vườn cổ tích.

Cạnh cây me là cây cóc, cao chừng 1,5 m, nhưng bộ đế gây ấn tượng mạnh với hình thù kỳ dị.

Ở gốc cây cóc, nu nổi lên từng đoạn, mập mạp uốn quanh, choán gần hết chậu cảnh. Phần thân trên cũng vậy, dưới là nu to mập, còn bên trên là trái cóc xanh sum sê. Đặc biệt, cây này chỉ có trái, không có lá.





Anh Nguyễn Văn Trung (ở xã Tịnh Long, TP.Quảng Ngãi) đi xem cây triển lãm đã không khỏi khen ngợi và rất thích cây cóc, cây me độc đáo này. "Nếu mình được sở hữu một trong hai cây này thì không còn gì bằng", anh Trung nói vui. Tuy nhiên, anh này cũng cho rằng, cây quá đẹp nên giá trị cây rất cao.

Hơn nữa, chủ nhân cây này không dễ gì bán nó cho ai, khi bao nhiêu năm bỏ công quên ăn quên ngủ chăm sóc. "Cây me, cây cóc này là lão rồi, rất là hiếm, có một không hai ở Quảng Ngãi. Cây me, cây cóc cảnh này rất khó có trái, nhưng cây ở đây có nhiều trái, nên mười người đến đây đều cả 10 ưng ý. Thật là ngưỡng mộ bàn tay tài hoa của người tạo ra tác phẩm này”, anh Trung chia sẻ.

Ông Trần Tuấn Anh (ở P.Nghĩa Lộ, TP.Quảng Ngãi) thì nhận định, cả hai cây nói trên có tuổi hàng chục năm. "Đặc biệt những cái u nần của nó trông nó rất đẹp, phải là một nghệ nhân rất giỏi mới làm ra được cây này", ông Anh nói.

Chiều 26.1, chúng tôi liên lạc với ông Trần Ngọc Phương, chủ nhà vườn Phương Mai, là chủ nhân của cây cóc và cây me đặc biệt nói trên. Ông Phương chia sẻ, cây me hiện nay đã được 30 năm. Đây là cây me Thái, được ông đưa về nhà vườn chăm sóc khi mua được của một người ở tỉnh Bình Định.

Từ khi về Quảng Ngãi, cây me được "nâng cấp" đặc biệt để tạo dáng, tạo cành, lá và cả trái, tạo thành thế bay. Thế nhưng, khi đưa triển lãm lần này, ông Phương chưa ưng ý lắm. Bởi trước khi đưa đi trưng bày, ngoài trái đầy cây, ông Phương còn muốn cây trổ lộc non đón xuân, với đọt cây màu đỏ đặc trưng của dòng me này, không giống me bình thường. Có điều năm nay khi tỉa lá già trên cây, đợi lá non mọc ra thì gặp mưa kéo dài, cây chậm ra đọt non.

Còn với cây cóc, ông Phương cho biết đã nó có tuổi đời gần 50 năm. Nguyên thủy nó là cây cóc núi. Khi người đi tìm cây cảnh phát hiện ra, bộ đế đã có hình hài rồi. "Trong vài chục ngàn cây mới có một cây có bộ rễ được thiên nhiên ban tặng như thế", ông Phương nói. Có điều, nếu là cóc núi thì rất khó ra trái, nên mới ghép thêm cóc Thái vào. Vậy là bộ rễ, nu nổi lên mập mạp như vậy. Cứ đến tết thì trái ra từng chùm rất đẹp và ưng ý.

Nói về dáng cây, ông Phương cho biết, quan niệm của nghệ nhân cho rằng đây là loại cây khi trưng bày trong nhà sẽ hỗ trợ cho gia chủ sự phú quý, giàu sang và cả sự mạnh mẽ.

Hỏi nếu bán thì giá cây là bao nhiêu, ông Phương đáp rằng đã nhiều người gọi hỏi mua cây cóc với giá 500 triệu đồng, cây me 300 triệu đồng. "Có điều đây là cả một công trình chăm sóc nên tôi chỉ để chơi cho thỏa đam mê chứ không hề có ý định bán hai cây này", ông Phương nói.