Cây hài Pete Davidson: Tôi bị quấy rối, 'làm nhục' chỉ vì xấu xí

Pete Davidson không muốn được biết đến qua những mối tình với dàn mỹ nhân nổi tiếng ẢNH: AFP

Trong cuộc trò chuyện gần đây với PageSix, Pete Davidson bày tỏ rằng chuyện tình cảm của mình được báo chí đưa tin nhiều hơn những người đàn ông nổi tiếng khác vì anh xấu xí. "Mọi người đều hẹn hò với ai đó và đó là Hollywood. Hãy nhìn Paul Mescal, Timmy Chalamet, Barry Keough. Nhưng vì tôi xấu xí nên họ đưa tin nhiều về tôi. Tôi đã bị quấy rối trong khoảng năm năm và điều đó khiến cuộc sống của tôi trở thành địa ngục trần gian", cây hài của Saturday Night Live bày tỏ nỗi bức xúc. Anh nói thêm rằng điều đó khiến mình thấy "thật nhục nhã và khó chịu".

Nhiều năm qua, Pete Davidson trở thành nhân vật quen thuộc trên các trang tin "lá cải" cùng hàng loạt mối quan hệ tình cảm với những mỹ nhân nổi tiếng: Ariana Grande, Kate Beckinsale, Kaia Gerber, Margaret Qualley, Phoebe Dynevor, Kim Kardashian… Sao nam 32 tuổi gọi mối quan tâm của công chúng về đời sống tình cảm của mình là điều "ngượng ngùng" và anh muốn được mọi người biết đến công việc của mình nhiều hơn là những mối quan hệ đời tư. Davidson tự hào khi ở độ tuổi 20, anh đã là một trong những gương mặt trẻ nhất từng tham gia Saturday Night Live. "Nhưng tất cả những điều đó đã bị gạt sang một bên vì người mà tôi đang hẹn hò", diễn viên sinh năm 1993 bày tỏ.

Pete Davidson từng trải qua mối tình chóng vánh với Ariana Grande vào năm 2018, thậm chí cả hai đã đính hôn ẢNH: AFP

Sao nam 9X bên Kaia Gerber - con gái siêu mẫu Cindy Crawford ẢNH: MEGA

Pete Davidson hẹn hò Phoebe Dynevor - nữ chính Bridgerton mùa 1, vào năm 2021 ẢNH: WIREIMAGE

Nam nghệ sĩ có 9 tháng hẹn hò Kim Kardashian, bắt đầu từ khoảng tháng 10.2021 ẢNH: AFP

Đây không phải là lần đầu tiên Pete Davidson bức xúc vì liên tục bị "mổ xẻ" đời sống tình cảm. Ngôi sao của The King of Staten Island chia sẻ với tạp chí W hồi tháng 12.2024 rằng anh không muốn bị coi là kẻ thất bại và chỉ biết hẹn hò với những mỹ nhân nổi tiếng. Nghệ sĩ trẻ tâm sự: "Tôi chỉ muốn được biết đến vì làm việc tốt. Tôi chỉ muốn được nhắc đến cùng một dự án phim, hài độc thoại, dự án từ thiện hoặc các dự án kinh doanh. Đó là những lúc tôi muốn được nhìn thấy. Tôi không muốn trở thành một kẻ thua cuộc khốn kiếp chỉ biết hẹn hò với người này người kia. Đó không phải là con người của tôi".

Pete Davidson sinh năm 1993, anh là diễn viên hài nổi tiếng khi xuất hiện trên chương trình hài kịch Saturday Night Live của NBC từ 2014 đến 2022. Ngoài ra, nghệ sĩ này còn được biết đến với vai trò nhà sản xuất, biên kịch đồng thời tham gia một số dự án phim: Big Time Adolescence, The King of Staten Island, The Suicide Squad, Bodies Bodies Bodies…