Cây hoa gạo hơn 100 năm tuổi đỏ rực giữa đồng xanh ven sông Trà Khúc

Tháng 2, trên cánh đồng thôn An Tráng, xã Trà Giang (Quảng Ngãi), một cây hoa gạo hơn 100 năm tuổi bất ngờ nở đỏ rực, nổi bật giữa nền lúa xuân xanh mướt. Cách bờ nam sông Trà Khúc chừng 100 m, cây cổ thụ như ngọn lửa lớn thắp sáng cả khoảng không gian yên bình của làng quê.

Cây gạo trong miếu Bàu Vừng (thôn An Tráng, xã Trà Giang, Quảng Ngãi) khoe sắc đỏ rực ẢNH: HẢI PHONG

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên ngày 24.2, cây gạo cao hơn 20 m, thân thẳng, nhiều tán lớn vươn rộng. Từng chùm hoa gạo đỏ au, to bằng nắm tay người trưởng thành, chen nhau bung nở trên những cành khẳng khiu đã rụng lá. Dưới ánh nắng xuân, sắc đỏ ấy càng thêm rực rỡ, tương phản với màu xanh mướt của lúa, tạo nên bức tranh đồng quê nên thơ, cuốn hút.

Cây gạo nở đỏ rực bên trong ngôi miếu Bàu Vừng ẢNH: HẢI PHONG

Bà Phạm Thị Lan (65 tuổi, ở thôn An Tráng) cho biết cây gạo năm nay nở hoa sớm, trùng đúng dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 nên nhiều người tìm đến tham quan, chụp ảnh. "Thường thì phải đến tháng 3 dương lịch (sau Tết Nguyên đán 1 tháng) cây mới bắt đầu nở rộ. Năm nay hoa bung sớm, đỏ rực cả một vùng", bà Lan nói.

Mỗi độ cây gạo ra hoa, đủ loài chim, ong lại kéo về. Từ sáng sớm, tiếng chim hót ríu rít hòa cùng tiếng gió thổi trên cánh đồng tạo nên âm thanh rộn ràng giữa không gian thanh bình. Ong bướm chấp chới quanh những cánh hoa dày, hút mật, làm tăng thêm sức sống cho vùng quê ven sông.

Chim về đậu trên những cành hoa gạo ẢNH: VĂN CHIẾN

Cây gạo đứng cạnh miếu Bàu Vừng - một công trình tâm linh đã tồn tại hàng trăm năm qua. Theo các bậc cao niên trong làng, trước đây khu vực này nằm sát bến đò cũ bên sông Trà Khúc. Theo thời gian, bãi bồi được bồi đắp, bến đò không còn, đất ven sông lấn dần ra phía ngoài khiến miếu và cây gạo ngày càng xa bờ nước.

Tương truyền, cách đây hơn 200 năm từng xảy ra một vụ đắm đò tại khu vực này. Để tưởng nhớ những người xấu số, người xưa dựng một ngôi miếu nhỏ. Hơn 100 năm trước, cây gạo mọc lên sát vách miếu, lớn dần theo năm tháng. Sau này, ngôi miếu cũ bị xuống cấp, hư hỏng.

Tuy nhiên, do quan niệm cây gạo linh thiêng, gắn với yếu tố tâm linh nên dân làng không ai nỡ chặt bỏ. Thay vào đó, họ cùng nhau góp công, góp của xây miếu mới bên cạnh, giữ lại cây cổ thụ như một phần hồn cốt của làng.

Cây gạo có tuổi đời hơn 100 năm ẢNH: VĂN CHIẾN

Miếu Bàu Vừng đến nay vẫn gắn bó mật thiết với đời sống văn hóa tinh thần của người dân địa phương. Vào mùng 1 và rằm hằng tháng, người dân trong vùng lại đến thắp hương, cầu an. Các dịp lễ lớn như Giỗ Tổ Hùng Vương (10.3 âm lịch), dân làng tổ chức cúng tế, dựng nêu trang trọng.

Chính nhờ sự hiện diện của cây gạo cổ thụ mà không gian miếu Bàu Vừng càng thêm đặc biệt. Mỗi mùa hoa nở, sắc đỏ phủ kín tán cây như tấm áo choàng nổi bật giữa đồng xanh, khiến ngôi miếu nhỏ càng thêm linh thiêng, ấm áp.

Cây gạo và ngôi miếu Bàu Vừng cách bờ sông Trà Khúc khoảng 100 m, xung quanh là cánh đồng lúa ẢNH: HẢI PHONG

Tại thôn An Tráng, cây gạo hơn 100 năm tuổi không chỉ là một cá thể thực vật lâu năm mà còn là "chứng nhân" của bao đổi thay. Từ thời bến đò tấp nập, qua những lần bồi lở của sông Trà Khúc, đến nhịp sống hôm nay, cây vẫn lặng lẽ vươn mình, mỗi năm lại thắp lên sắc đỏ báo hiệu mùa mới.

Một số hình ảnh cây gạo khoe sắc đỏ rực giữa cánh đồng lúa được PV Thanh Niên ghi lại:

Từ cánh đồng lúa xanh ngát nhìn về phía cây gạo ẢNH: HẢI PHONG

Hoa gạo nở đỏ rực, hoa to khoảng một nắm tay người trưởng thành ẢNH: HẢI PHONG

Cây gạo trăm tuổi mọc bên ngôi miếu ẢNH: HẢI PHONG

Một số người thấy cây gạo khoe sắc rực rỡ đến chụp ảnh ẢNH: HẢI PHONG

Đường bê tông từ cổng vào ngôi miếu Bàu Vừng vừa được làm mới ẢNH: HẢI PHONG

Cây gạo rực rỡ giữa cánh đồng lúa ẢNH: HẢI PHONG



