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Đời sống Cộng đồng

Cây mít 'quái kiệt' quả mọc kín: Chủ nhà than 'mất mùa' vì chỉ được... 300 quả

Dương Lan
Dương Lan
03/06/2026 06:00 GMT+7

Hình ảnh cây mít tố nữ 'không còn khoảng trống trên thân' khiến cư dân mạng xôn xao. Dù quả sai chi chít từ mặt đất lên tới mái tôn, chủ nhân vẫn tiếc nuối cho biết năm nay... mất mùa.

Hình ảnh cây mít gần như không còn khoảng trống trên thân vì quả mọc kín từ gốc đến ngọn khiến nhiều người thích thú. Quả mít không quá lớn nhưng đều nhau. Nhiều cư dân mạng cho biết đây lần đầu tiên họ thấy cây mít có nhiều quả đến vậy.

Cây mít chi chít hơn 300 trái, nhiều khách đến mua làm quà vì ngon - Ảnh 1.

Hình ảnh cây mít sai quả được dân mạng chia sẻ

ẢNH: NVCC

Chia sẻ với Thanh Niên, chị Liêu Hồ (ở Đà Nẵng) cho biết cây mít được chị chụp ở xã Hòa Liên, Đà Nẵng. Cây mít được người chủ cũng là hàng xóm gần nhà chị trồng cách đây 17 năm, là giống mít tố nữ Indonesia.

"Cây mít được tôi đếm hơn 300 quả, chưa kể những quả nằm trên mái tôn. Chủ nhà nói năm nay vì chặt nhánh cho thoáng chỗ để làm nhà nếu không sẽ được nhiều quả hơn nữa", chị Liêu chia sẻ.

Cây mít chi chít hơn 300 trái, nhiều khách đến mua làm quà vì ngon - Ảnh 2.

Năm nào cây mít cũng ra hàng trăm quả

ẢNH: NVCC

Theo chị Liêu, chủ nhà không áp dụng phương pháp chăm sóc đặc biệt nào mà chủ yếu để cây phát triển tự nhiên. Dù năm nay người này dự định bồi thêm đất vào gốc để cây sinh trưởng tốt hơn nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện. Do cây cho quá nhiều quả, gia đình không sử dụng hết nên thu hoạch bán để tăng thêm thu nhập.

"Mỗi đợt thu hoạch, chủ nhà thường hái hơn 100 quả để bán. Cây ra quả khá đồng đều nên nhiều quả già và chín cùng thời điểm. Tôi thấy mít có vị ngọt, thơm đặc trưng nên được nhiều khách tìm mua, không ít người còn mua về làm quà biếu", chị Liêu chia sẻ.

Cây mít chi chít hơn 300 trái, nhiều khách đến mua làm quà vì ngon - Ảnh 3.

Chị Liêu chụp hình cùng cây mít

ẢNH: NVCC

Anh Thành Trần, chủ nhân cây mít thường xuyên đăng bán mít trên mạng xã hội. Mỗi quả có trọng lượng từ 3 - 10 kg, được bán với giá từ vài chục nghìn đến hơn 100.000 đồng tùy kích cỡ và độ chín. Thời điểm mít chưa chín, nhiều người đã đến đặt trước để mua vì mít ngon ngọt, nhiều múi. 

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