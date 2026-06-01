Trái gùi, mít nài, bứa đỏ... đổ bộ quán hủ tiếu ở TP.HCM, nhiều người lùng mua

Những ngày qua, mạng xã hội ào ạt chia sẻ về một hàng trái cây độc lạ nằm trên đường Phan Xích Long, phường Cầu Kiệu, TP.HCM (Q.Phú Nhuận cũ) bán nhiều loại trái cây tuổi thơ "hiếm có khó tìm".

Sạp trái cây của bà Phượng và con trai "gây sốt" mạng xã hội thời gian qua vì bán nhiều loại trái cây rừng độc lạ ẢNH: CAO AN BIÊN

Trái gùi, trái chay, trái bứa đỏ (măng cụt rừng đỏ), trái chôm chôm rừng ruột vàng, trái trường, me keo, trái trâm, trái mít nài (mít rừng), ô môi, bình bát… nhiều loại trái cây rừng nghe tên độc lạ, gắn với ký ức tuổi thơ của nhiều người được bán ở hàng trái cây này gây sốt với những clip đạt hàng triệu lượt xem được chia sẻ trên mạng.

Bên dưới các bài đăng, nhiều người để lại bình luận bày tỏ sự hào hứng, hỏi mua các loại trái cây rừng nói trên vì nó gắn với ký ức tuổi thơ một thời. Bên cạnh đó, không ít người tò mò về hương vị khi lần đầu được biết tới những loại trái cây độc lạ này.

Tài khoản Tran Cuu Long bình luận: "Toàn là trái cây độc lạ không vậy!". "Những trái này tuổi thơ mình từng ăn, giờ ở Sài Gòn tìm mua không có. Nay lại thấy bán, đúng là hiếm gặp", nickname Thanh Dung chia sẻ. "Ôi những trái cây tuổi thơ của tôi!", Nguyễn Nhi bày tỏ.

Chuyện bất ngờ sau hàng trái cây "triệu view"

Lần theo địa chỉ được chia sẻ trên mạng xã hội, chúng tôi tìm tới sạp trái cây của bà Trần Mỹ Phượng (53 tuổi). Bà Phượng là chủ một quán hủ tiếu miền Tây được đông khách ủng hộ nằm trên mặt tiền đường Phan Xích Long, hơn 1 tháng nay mới bắt đầu bán thêm một số loại trái cây rừng.

Các loại trái cây rừng dân dã gợi nhớ ký ức tuổi thơ ẢNH: CAO AN BIÊN

"Tôi nảy ra ý tưởng bán các loại trái cây rừng vì có nguồn quen từ Đồng Tháp, Tây Ninh, Lâm Đồng (Đắk Nông cũ)... Những loại trái cây này gắn với tuổi thơ của tôi cũng như nhiều người, ở thành phố tìm mua cũng khó nên tôi bán thử cho vui!", bà chủ chia sẻ.

Những ngày đầu bà chủ mở bán, vì là trái cây lạ, nhiều người cũng chưa biết tới nên không có khách. Sau đó, anh Lưu Gia Luật (30 tuổi) là con trái của bà Phượng quyết định giới thiệu về hàng trái cây độc lạ của mẹ lên mạng xã hội, bất ngờ được nhiều người quan tâm.

Sau đó, việc buôn bán của bà Phượng trở nên thuận lợi hơn, nhiều người từ khắp nơi đặt hàng. Theo lời kể của anh Luật, nhiều người còn sẵn sàng từ Đồng Nai tìm tới hàng trái đây chỉ để mua một số loại trái cây tuổi thơ.

Vì là trái cây theo mùa nên anh Luật cho biết có loại sẽ chỉ bán được trong thời gian ngắn, nếu bỏ lỡ phải chờ đến mùa sau. Hiện anh và mẹ bán gần 15 loại trái cây độc lạ, với giá dao động từ 40.000 - 140.000 đồng/kg tùy loại.

Nhiều người tìm tới địa chỉ 271 Phan Xích Long để mua trái cây của bà chủ ẢNH: CAO AN BIÊN

Cậu con trai hạnh phúc khi có thể giới thiệu hàng trái cây của mẹ tới nhiều người hơn. Anh cho biết bản thân đã sống và làm việc ở TP.HCM nhiều năm. Hơn 1 năm trước, mẹ anh rời quê Trà Vinh, lên TP.HCM khởi nghiệp với quán hủ tiếu để cận kề bên con trai.

Chị Thanh Thảo (27 tuổi) một nhân viên văn phòng tại phường Sài Gòn (TP.HCM) sau khi thưởng thức trái gùi rừng từ của bà Phượng bán, xúc động cho biết hương vị làm chị nhớ về tuổi thơ những ngày còn ở quê Đắk Lắk.

"Thực ra cũng rất lâu rồi, kể từ ngày lên TP.HCM học, rồi đi làm, mình đã không ăn lại trái cây này. Sau khi bạn mình mua tặng, một trời tuổi thơ quay về. Ở TP.HCM tìm mua những loại quả này cũng không dễ!", cô gái chia sẻ.