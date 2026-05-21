Bàn ghế nhựa, cơm tấm và một góc TP.HCM ở Berlin

Đó là Đistrict Một nằm trên đường Rosenthaler, thủ đô Berlin (Đức) của ông Trương Sĩ An (59 tuổi), một người gốc Việt dành tình yêu đặc biệt cho ẩm thực Việt Nam.

Cảm hứng từ ẩm thực bình dân

Trên mạng xã hội, hình ảnh và clip về Đistrict Một với phong cách ẩm thực đường phố TP.HCM thể hiện qua kiểu trang trí, âm nhạc, món ăn… khiến nhiều người hào hứng chia sẻ.

Bàn ăn là bàn gấp inox, ghế ngồi là ghế nhựa, ống bơ, đũa gỗ, hộp đựng bằng nhựa… được ông Sĩ An mang từ Việt Nam sang. Không gian phía trước quán cũng được bài trí kiểu các quán ăn vỉa hè ở TP.HCM.

Chủ quán cho biết ông mở Đistrict Một 12 năm trước. Tên quán cũng được lấy cảm hứng từ Q.1 cũ ở trung tâm TP.HCM. Quán có diện tích khoảng 200 m2 với 2 khu vực bên trong quán và vỉa hè phía trước, có thể phục vụ cùng lúc 250 thực khách. Theo chia sẻ của ông chủ, menu của quán có khoảng 15 món chính, 20 món phụ, hầu hết là các món ăn truyền thống Việt Nam. Trong đó, 4 món ăn bán chạy nhất là phở, bánh mì, cơm tấm Sài Gòn và bánh ướt "dĩa chồng dĩa".

Nhà hàng Việt Nam của ông Sĩ An được nhiều khách Tây ghé thưởng thức

Các món ăn Việt ở nhà hàng được chế biến và trình bày hấp dẫn

Khách Tây hào hứng trải nghiệm ẩm thực phong cách vỉa hè “rất Việt Nam” ở Đistrict Một

"Quán chúng tôi không ngừng sáng tạo, đổi mới trong cách phục vụ món ăn của mình sao cho tốt hơn, hợp thời hơn. Ví dụ những năm gần đây, lấy cảm hứng từ nhiều quán Việt Nam mà bản thân đã ghé đến, tôi phục vụ món phở với cách làm bánh phở tại chỗ; còn bánh ướt "dĩa chồng dĩa" với phần bánh được làm tại quán để khách có thể trực tiếp quan sát…", ông Sĩ An chia sẻ.

Các món ăn Việt Nam trong menu đều do ông Sĩ An nắm công thức nấu, đúc kết từ kiến thức, kỹ năng khi học nghề đầu bếp và nhà hàng - khách sạn tại Đức cũng như kinh nghiệm và trải nghiệm khi thường xuyên về Việt Nam thưởng thức ẩm thực ở cả 3 miền Bắc - Trung - Nam.

Luôn hướng về Việt Nam

Không chỉ thu hút người Việt tới thưởng thức món ăn quê nhà, Đistrict Một còn hấp dẫn với khách Đức. Ông Sĩ An cho biết nếu như vào cuối tuần, tỷ lệ khách Việt và khách Tây gần bằng nhau thì những ngày trong tuần, khách Tây chiếm tới 70%.

Sống ở TP.Warsaw (Ba Lan), chị Yoowin Tran, một người gốc Việt, tình cờ xem được video về quán ăn này trên mạng xã hội và không bỏ lỡ cơ hội ghé thưởng thức khi đến Berlin. Chị cho biết rất bất ngờ trước cách bài trí và không gian đậm chất Việt Nam. "Đồ ăn ngon, giá cả phải chăng và rất đúng vị Việt Nam. Nhân viên ở quán vô cùng đáng yêu. Thật sự tôi không thể tin được mình lại tìm thấy một quán ăn Việt Nam đúng chất như vậy ngay giữa lòng châu Âu", chị đánh giá.

Trong khi đó, ông Tassilo Kubitz, một thực khách Đức, cho biết bàn ghế cũng như không gian quán gợi cho ông nhớ về những trải nghiệm trong chuyến du lịch miền Nam Việt Nam. Ông ấn tượng với bánh mì ở đây, đúng vị mà ông đã ăn trước đó.

Người đàn ông gốc Việt dành tình yêu với ẩm thực quê hương

Ông Sĩ An (giữa) và em trai thường dành thời gian về Việt Nam

Đồng hành với ông chủ trong việc mở quán ăn này là em trai Trương Sĩ Đông Phương (41 tuổi). Ông Sĩ An đảm nhận vai trò quản lý, nắm công thức món ăn; còn ông Đông Phương nghiên cứu, thiết lập menu.

Họ cũng sở hữu nhà hàng Chén Chè Teehaus nổi tiếng ở Đức, cũng mang đậm dấu ấn ẩm thực Việt nhưng thuộc phân khúc cao cấp, có thâm niên hơn 17 năm. Nhà hàng này nằm đối diện quán Đistrict Một.

Cùng gia đình sang Đức định cư năm 1981 khi 14 tuổi, ông Sĩ An cho biết bản thân vẫn luôn hướng về Việt Nam, nơi gắn với nhiều ký ức tuổi thơ. Hai năm trước, mẹ của ông quyết định về TP.HCM hưởng tuổi già.

"Từ năm 1991, tôi thường xuyên về Việt Nam thưởng thức ẩm thực, trải nghiệm văn hóa cùng em trai. Từ khi mẹ về Việt Nam sống, tôi lại về thường xuyên hơn, mỗi năm 3 lần, nhất là vào dịp tết", ông chủ bày tỏ.