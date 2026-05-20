Phở, cà phê, bánh mì và nón lá Việt Nam được UNIQLO đưa lên trang phục

Mai Phương
20/05/2026 19:09 GMT+7

UNIQLO lần đầu giới thiệu bộ sưu tập áo thun UTme! độc quyền với họa tiết quen thuộc trong đời sống người Việt.

Sáng 20.5, UNIQLO chính thức khởi động Tuần Lễ Cảm Ơn (Kanshasai) tại toàn bộ 31 cửa hàng bán lẻ và cửa hàng trực tuyến. Chương trình diễn ra từ ngày 22.5 đến 28.5 với thông điệp “Cảm ơn Việt Nam - Luôn Vẹn Tin Yêu”. Chương trình không chỉ là dịp để UNIQLO gửi lời tri ân sâu sắc đến hàng triệu khách hàng thông qua các chương trình ưu đãi mua sắm cùng quà tặng hấp dẫn, mà còn tiếp tục hiện thực hóa các cam kết đóng góp dài hạn cho cộng đồng.

Ông Akiyama Naoki, Tổng giám đốc UNIQLO Việt Nam phát biểu tại sự kiện

Theo ông Akiyama Naoki, Tổng giám đốc UNIQLO Việt Nam, đây không chỉ là sự kiện đáng trông đợi mà còn là minh chứng cho tinh thần tri ân sâu sắc, chân thành UNIQLO gửi đến hàng triệu khách hàng Việt. Chính sự tin yêu của mỗi khách hàng là nền tảng vững chắc nhất tạo nên thành công của UNIQLO ngày hôm nay. Hướng đến tương lai, UNIQLO cam kết không ngừng đổi mới để mang đến những thiết kế LifeWear ưu việt cùng trải nghiệm dịch vụ chuẩn mực.

Một phần doanh thu của bộ sưu tập UT Mickey Mouse được đóng góp cho Quỹ Hy vọng để xây dựng trường học

Nhân dịp này, UNIQLO ra mắt của bộ sưu tập áo thun UTme! mới hợp tác với họa sĩ minh họa, tác giả sách Lương Linh mang tên “Những người tí hon trong văn hóa Việt”. Bộ sưu tập gồm các thiết kế áo thun và túi Tote in các họa tiết, biểu tượng quen thuộc trong đời sống, bao gồm phở, cà phê, bánh mì và nón lá, bộ sưu tập mang đến một lăng kính đầy gần gũi về văn hóa Việt. Tại sự kiện, UNIQLO cũng công bố tiếp tục đóng góp một phần doanh thu của bộ sưu tập UT Mickey Mouse in Vietnam cho Quỹ Hy vọng để xây dựng thêm 2 điểm trường mới tại xã Trà Vân, thành phố Đà Nẵng. Cũng trong dịp này, UNIQLO đã gửi tặng hơn 1.500 quần áo từ chương trình RE.UNIQLO cho các em học sinh và người dân tại 3 xã Hòa Minh (tỉnh Vĩnh Long), xã Bản Xèo (tỉnh Lào Cai) và xã Quảng Lâm (tỉnh Cao Bằng).

Tiếp tục thực hiện dự án hỗ trợ nước sạch tại tỉnh Vĩnh Long

Đại diện UNIQLO cập nhật giai đoạn 4 của dự án “Hỗ trợ nước sạch”, phối hợp với Công ty TNHH Mấp Mé và Trường Đại học Trà Vinh nhằm lắp đặt hệ thống thu trữ, lọc nước uống với tổng dung tích 20.000 lít nước và hệ thống xử lý nước thải bằng đất ngập nước tại Trường Tiểu học Hòa Minh, xã Hòa Minh, tỉnh Vĩnh Long. Với 2 hệ thống do UNIQLO hỗ trợ, 540 giáo viên và học sinh của trường đã có đủ nước sạch để uống và sử dụng trong mùa khô, đồng thời tái sử dụng nguồn nước thải sau xử lý để tưới cây, chăm sóc cảnh quan trong khuôn viên trường, góp phần cải thiện tình trạng vệ sinh trong môi trường học đường.

