Loạt quán cà phê độc lạ từng gây sốt: Nơi liên tục đổi đời, tiệm đóng cửa đầy tiếc nuối

Cao An Biên
24/05/2026 12:44 GMT+7

Sau thời gian dài gây "bão rần rần" trên mạng xã hội với những ý tưởng độc lạ có 1-0-2, diện mạo hiện tại của các quán cà phê gấu bông, quán giàn bầu ruộng lúa hay quán "bảng thông báo mặn mà" khiến nhiều người bất ngờ.

Quán cà phê miền Tây gây bão mạng với bảng thông báo "mặn mà" có 1-0-2, quán cà phê gấu bông gây sốt ở TP.HCM hay quán cà phê độc lạ cho khách ngồi uống nước dưới giàn bầu ruộng lúa… bạn còn nhớ?

1. Quán cà phê miền Tây gây bão mạng với bảng thông báo "mặn mà" có 1-0-2

Từ năm 2024, quán cà phê miền Tây tên Mộc ở Cà Mau (Bạc Liêu cũ) thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng nhờ những bảng thông báo hóm hỉnh trước quán. Sức hút của quán cà phê này chưa hạ nhiệt khi tới năm 2025, những bảng thông báo đầy sáng tạo, hài hước của chủ quán vẫn tiếp tục được cộng đồng mạng chia sẻ ào ạt, ngày càng phủ sóng rộng rãi khắp mạng xã hội.

Quán cà phê Mộc gây sốt mạng xã hội với những bảng thông báo "mặn mà"

"Khách mà ngừng thương thì chủ quán ngừng thở"; "Một con ngựa đau cả tàu hết ngựa"; "Quán có nhận chuyển khoản và khách muốn chuyển khẩu về quán, quán cũng nhận luôn"; "Quán chưa mua được máy nhận diện người yêu cũ, khách đến quán lỡ có gặp lại thì tự dàn xếp quán không chịu trách nhiệm"; "6 tháng đầu năm, quán dư được cái đầm nâu"... những thông báo hài hước của quán thời điểm đó khiến nhiều người đọc qua không khỏi bật cười.

Đa phần, nội dung thông báo là cách chơi chữ thú vị của chủ quán, khiến ai đọc lên cũng phải bật cười khi hiểu được nghĩa phía sau. Càng thú vị hơn khi những nội dung trên thường đề cập tới những vấn đề thời sự đang được mọi người quan tâm hay những góc nhìn thú vị, vui vẻ về cuộc sống.

Chủ quán cà phê này là anh Nguyễn Lâm Thái Dương và vợ, chị Nguyễn Thị Kiều Trang. Nhiều năm qua, khi nhận được tình cảm lớn từ mọi người, anh Dương và vợ cảm thấy vui và đó cũng là động lực để anh chị chủ thường xuyên thay đổi thay đổi nội dung trên bảng thông báo, tạo năng lượng tích cực cho khách cảm thấy vui vẻ.

Thời điểm hiện tại, quán vẫn giữ được sức hút, tiếp tục chia sẻ nhiều thông báo hóm hỉnh

Thời điểm hiện tại, sau 7 năm hoạt động, quán cà phê vẫn giữ được sức hút đặc biệt của mình. Những bảng thông báo đầy thú vị vẫn được anh Dương đều đặn chia sẻ lên fanpage thu hút sự quan tâm, tương tác từ nhiều cư dân mạng.

2. Quán cà phê gấu bông gây sốt ở TP.HCM

Mùa hè năm 2025, tiệm cà phê Mê Gò Vấp nằm trên đường Phan Văn Trị (phường Gò Vấp) gây sốt với thực khách TP.HCM, trở thành điểm check-in hot khi chi hơn nửa tỉ đồng để trang trí hàng trăm con gấu bông đủ kích thước bên trong lẫn bên ngoài không gian quán.

Chia sẻ với Thanh Niên thời điểm đó, anh Trần Thế Hiển, chủ quán cà phê cho biết quán được mở hồi cuối năm 2024. Đầu tháng 6.2025, nhân ngày Quốc tế thiếu nhi cũng như mùa hè đến, anh quyết định chi 500 triệu đồng để trang trí 700 gấu bông đủ kích cỡ bên trong lẫn bên ngoài quán, tạo không gian thú vị cho các em cũng như gia đình tìm đến hè này.

Cà phê gấu bông ở TP.HCM được nhiều khách ủng hộ

Chưa hết hot, đến tháng 7.2025, quán cà phê lại tiếp tục gây sốt khi chủ quán "phủ hồng" quán cà phê bằng những con gấu bông. Diện mạo mới này nhanh chóng được khách yêu thích, tìm tới chụp ảnh.

Đến nay, quán cà phê này không ngừng thay đổi cách trang trí để thu hút thực khách, trở thành điểm đến thú vị, đặc biệt với những người trẻ. Nhiều người ấn tượng với số lượng gấu bông lớn được treo ở quán, tạo sự trẻ trung, tươi mới.

3. Quán cà phê ở TP.HCM nổi tiếng với khung cảnh giàn bầu, ruộng lúa…

Đầu năm 2025, tiệm cà phê Ní nằm trên đường Nguyễn Đình Chính (Q.Phú Nhuận cũ) bất ngờ trở thành điểm check-in nổi tiếng với không gian độc lạ. Đến đây, khách thong dong ngồi uống cà phê dưới giàn bầu bí, ngồi bên ruộng lúa xanh mướt, vườn cúc vạn thọ… và có nhiều góc "sống ảo".

Không gian bên trong quán như một trạm ký ức đưa thực khách về vùng Nam bộ xưa, nơi có căn nhà gỗ mái ngói ba gian, bếp củi, giàn bầu bí trĩu quả, cánh đồng lúa mơn mởn, luống rau mồng tơi xanh rờn hay vườn cúc vạn thọ rực sắc vàng…

Được biết, quán cà phê được mở hồi tháng 11.2024, người sáng lập đã dành 6 tháng để chuẩn bị. Hằng tuần, quán còn tổ chức các chương trình nghệ thuật như đờn ca tài tử, show lô tô, hò đối đáp, bài chòi... cho khách trải nghiệm.

Không gian độc lạ ở tiệm cà phê Ní được khách yêu thích

Đầu năm 2026, quán cà phê nổi tiếng này chính thức thông báo ngưng hoạt động khiến nhiều thực khách tiếc nuối. Phía quán cho biết chọn dừng lại để tái định hướng và tập trung cho những kế hoạch phù hợp hơn trong thời gian tới. Quán dành lời cảm ơn quý khách hàng, anh chị em, bạn bè đã luôn yêu thương, ủng hộ và đồng hành trong suốt chặng đường vừa qua.

