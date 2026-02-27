Cây sanh thế rồng cao hơn 3 m, rễ ôm đá độc lạ khiến nhiều người trầm trồ

Từ ngày 24.2 - 4.3, UBND xã Tịnh Khê (Quảng Ngãi) phối hợp cùng Hội Sinh vật cảnh xã Tịnh Khê tổ chức triển lãm Sinh vật cảnh đầu xuân 2026, quy tụ khoảng 600 tác phẩm bonsai đặc sắc đến từ nhiều địa phương trong tỉnh Quảng Ngãi, trong đó có cây sanh thế rồng độc lạ. Sự kiện không chỉ là dịp thưởng lãm nghệ thuật cây cảnh mà còn mở ra không gian giao lưu, kết nối của giới nghệ nhân trong toàn tỉnh.

Một số cây bonsai trưng bày tại công viên đối diện chùa Minh Đức, xã Tịnh Khê (Quảng Ngãi) ẢNH: VĂN CHIẾN

Triển lãm được tổ chức tại công viên đối diện chùa Minh Đức, cạnh cầu Cổ Lũy - một vị trí đắc địa thu hút đông đảo người dân và du khách. Đến đây, khách tham quan có thể kết hợp vãn cảnh chùa, ngắm nhìn vẻ đẹp thơ mộng của cầu Cổ Lũy bắc qua sông Trà Khúc, đồng thời thưởng lãm hàng trăm tác phẩm bonsai lớn nhỏ được tạo hình công phu, độc đáo.

Theo ban tổ chức, các tác phẩm tham gia triển lãm đến từ nhiều xã, phường trên địa bàn tỉnh, như: Bình Sơn, Cẩm Thành, Long Phụng, An Phú… Mỗi tác phẩm là kết tinh của thời gian, công sức và niềm đam mê bền bỉ của nghệ nhân. Từ những cây sanh, si, tùng la hán đến các dòng linh sam, giấy, duối…, tất cả tạo nên không gian sinh vật cảnh đa dạng, sống động.

Một tác phẩm duối được tạo hình rất độc đáo tham gia triển lãm ẢNH: VĂN CHIẾN

Điểm nhấn của chương trình là lễ khai mạc diễn ra vào ngày 28.2, kết hợp ra mắt Hội Sinh vật cảnh xã Tịnh Khê. Đây được xem là cột mốc quan trọng, đánh dấu bước phát triển mới của phong trào sinh vật cảnh tại địa phương.

Chiều 26.2, theo ghi nhận của PV Thanh Niên, tại khu vực triển lãm các nhà vườn liên tục vận chuyển cây đến khu trưng bày. Không khí tất bật nhưng rộn ràng, phấn khởi. Nhiều nghệ nhân tranh thủ chỉnh sửa thế cây, lau lá, bố trí tiểu cảnh để tác phẩm đạt trạng thái hoàn hảo nhất trước giờ khai mạc.

Nhiều cây xanh cổ thụ, đẹp được trưng bày tại triển lãm ẢNH: HẢI PHONG

Trong số hàng trăm tác phẩm, cây sanh thế rồng có tên "long giáng nhả châu" của anh Nguyễn Thành Tài (42 tuổi, ở phường Nghĩa Lộ) thu hút sự chú ý đặc biệt. Cây có chiều cao hơn 3 m, tán rộng trên 2 m, bộ rễ thòng xuống ôm trọn khối đá vôi tạo thế vững chãi. Trên thân nổi lên những u cục tự nhiên như viên châu, kết hợp tổng thể dáng cây uốn lượn như rồng giáng thế.

Anh Nguyễn Thành Tài cùng vợ đứng bên cây sanh có tên "long giáng nhả châu" ẢNH: HẢI PHONG

Anh Tài chia sẻ, vì nhận thấy thân cây có hình dáng tựa rồng, các u nổi lên giống viên trân châu, tài lộc nên anh đặt tên "long giáng nhả châu". Tác phẩm được anh chăm sóc nhiều năm, trải qua không ít lần chỉnh sửa mới đạt được thần thái như hiện nay.

Không chỉ có bonsai, triển lãm còn tổ chức nhiều hoạt động bên lề, như: trưng bày đồ cổ, đá cảnh, đá phong thủy, giới thiệu các tác phẩm đắp tay của nghệ nhân xứ Huế, trao giấy chứng nhận nhà vườn tiêu biểu và cá nhân tiêu biểu cấp hội... Bên cạnh đó là giải cờ tướng mở rộng quy tụ hơn 30 kỳ thủ trong và ngoài địa phương, hội thi chim cảnh quy mô khoảng 150 lồng, tạo nên không khí sôi nổi, đa sắc màu.

Nhiều tác phẩm đã được đưa đến khu vực trưng bày triển lãm ẢNH: HẢI PHONG

Anh Huỳnh Quang Dũng (phường Cẩm Thành) cho biết, với những người đam mê cây cảnh, việc được trực tiếp mang tác phẩm do mình dày công chăm sóc đến giao lưu là niềm vui lớn. "Tôi đến đây để trải nghiệm, học hỏi và lan tỏa niềm đam mê của mình đến cộng đồng sinh vật cảnh", anh Dũng nói.

Theo anh Ngô Phú, đại diện Hội Sinh vật cảnh xã Tịnh Khê, triển lãm không chỉ nhằm ra mắt hội mà còn tạo sân chơi giao lưu, trao đổi kinh nghiệm giữa các hội sinh vật cảnh trong tỉnh, thắt chặt tinh thần đoàn kết. Dịp này, hội cũng vận động gây quỹ từ thiện hỗ trợ học sinh và các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Một số hình ảnh cận cảnh cây xanh có tên "long giáng nhả châu" được PV Thanh Niên ghi nhận vào chiều 26.2 tại triển lãm sinh vật cảnh xã Tịnh Khê (Quảng Ngãi):

Người dân đến chụp ảnh bên chậu sanh có tên "long giáng nhả châu" ẢNH: HẢI PHONG

Bộ rễ cây sanh ôm chặt khối đá vôi ẢNH: VĂN CHIẾN

Tán cây bay lắc rất đều đẹp ẢNH: VĂN CHIẾN

Một số nghệ nhân cho biết, tác phẩm sanh quê này có giá trị rất cao ẢNH: HẢI PHONG

Tác phẩm cây túc có dáng rất "độc" ẢNH: VĂN CHIẾN