CDC Mỹ: Tiêm vắc xin Covid-19 không gây nguy cơ sinh non

Đây là một trong những nghiên cứu đầu tiên nhằm kiểm tra sức khỏe của trẻ được sinh ra bởi những phụ nữ đã được tiêm vắc xin Covid-19 trong giai đoạn mang thai.

Nghiên cứu được thực hiện bởi CDC Mỹ, các nhà nghiên cứu thuộc tổ chức chăm sóc sức khỏe Kaiser Permanente của Mỹ, TS Heather S.Lipkind, chuyên gia y học về thai nhi tại Đại học Yale và Viện Chăm sóc sức khỏe Harvard Pilgrim, Mỹ.

Tờ The New York Times dẫn lời TS Lipkind: “Não bộ em bé phát triển qua mỗi tuần thai, nếu thai phụ bị nhiễm Covid-19 và phải sinh non sẽ làm ảnh hưởng đến sự phát triển lâu dài của bé. Đã có nhiều trường hợp thai phụ nhiễm Covid-19 khi chưa tiêm chủng dẫn đến sinh non, thậm chí sẩy thai”.





Kết quả tích cực của nghiên cứu trên đã bổ sung các bằng chứng cho thấy lợi ích của việc tiêm vắc xin Covid-19 trong thai kỳ.

Các nhà nghiên cứu cũng cho biết tiêm vắc xin khi mang thai có thể giúp sinh ra kháng thể trong máu cuống rốn, truyền từ mẹ sang bé, giúp bảo vệ trẻ khỏi bệnh tật; đồng thời lưu ý phụ nữ nhiễm Covid-19 trong thời kỳ mang thai sẽ có nguy cơ cao thiếu ô xy, bệnh trở nặng.