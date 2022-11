CĐV Argentina và Mexico 'hỗn chiến' trên đường phố Doha

Đáng nói, CĐV Mexico hiện cũng đang bị FIFA điều tra vì họ có nhiều lời lẽ phân biệt đối xử với CĐV Ba Lan trong trận hòa 0-0 giữa 2 đội tuyển nước này mới đây trên sân 974 ở Doha. Sự cố này hiện khiến LĐBĐ Mexico đang đối mặt với khả năng bị xử phạt.

Dù vậy, CĐV Mexico tiếp tục gây rắc rối với sự cố mới nhất khi họ được cho đã khiêu khích nhóm CĐV Argentina trong lúc 2 bên đang kéo về khu vực gần sân Lusail Iconic (cách Doha khoảng 23 km), để chuẩn bị ủng hộ đội nhà trong trận đại chiến vào cuối tuần này (lúc 2 giờ rạng sáng 27.11, giờ Việt Nam) ở lượt 2 bảng C.

Đến trước trận đấu này, cả tuyển Mexico và Argentina đều hạ quyết tâm phải thắng thì mới còn hy vọng đi tiếp vào vòng 1/8. Với El Tri (biệt danh của tuyển Mexico), họ đang có ưu thế là 1 điểm từ trận hòa Ba Lan, còn Albiceleste (biệt danh tuyển Argentina) chưa có điểm nào sau cú sốc thua Ả Rập Xê Út 1-2.





Vì vậy, giới CĐV Mexico cũng tỏ ra phấn khích hơn nên đã được dịp khiêu khích đối thủ khi gặp nhau, và dĩ nhiên nhóm CĐV của El Tri không thể bỏ qua dịp được chế giễu cả siêu sao Messi của phía Albiceleste. Do đó, đã xảy ra vụ ẩu đả dữ dội ngay trên đường phố ở Qatar, nhưng không có cảnh sát hay nhân viên an ninh nào của nước chủ nhà can thiệp, theo tờ Marca.

Sau vụ ẩu đả được cho là có vài người bị thương của cả 2 phía, phía nhóm CĐV Argentina chủ động rút lui, nhưng vẫn bị nhóm CĐV quá khích Mexico tiếp tục theo đuổi và khiêu khích.

Cũng theo tờ Marca, sự việc ẩu đả giữa 2 nhóm CĐV Mexico và Argentina này sớm báo hiệu sự nóng bỏng sắp tới khi 2 đội sắp gặp nhau, và tại sân Lusail Iconic có sức chứa 80.000 người có thể sẽ còn quy tụ rất đông CĐV nữa.