CĐV tại Hà Nội sẽ được chiêm ngưỡng những trận đấu bóng rổ 3x3 mãn nhãn

Giải bóng rổ 3x3 Ha Noi Open Cup 2024 Powered by MB do Sở VH-TT Hà Nội phối hợp cùng Liên đoàn Bóng rổ Hà Nội, Công ty truyền thông thể thao Amita phối hợp tổ chức. Với thông điệp "Rising Capital - Anythr33 in the City", tạm dịch "Bóng rổ thủ đô vươn lên, mọi nơi mọi lúc trong thành phố”, ban tổ chức hướng đến việc lan tỏa giá trị thể thao và ý nghĩa nhân văn của sự kiện. Đồng thời, đây cũng là cơ hội thể tốt hơn để thúc đẩy phát triển phong trào bóng rổ 3x3 tại Hà Nội.

Giải sẽ diễn ra trong hai ngày là 4 và 5.5.2024 tại phố đi bộ Trần Nhân Tông. Ở lần thứ 5 tổ chức, giải thu hút sự tham gia của 38 đội bóng, sẽ tranh tài tại 4 nội dung thi đấu bao gồm: nam pro, nữ pro, U.18 nam và U.16 nam. Các CĐV và du khách có thể dễ dàng xem trực tiếp, hứa hẹn mang đến một bầu không khí sôi động và đầy nhiệt huyết.

Các VĐV đội tuyển bóng rổ TP.Hà Nội BTC

Theo tiết lộ của ban tổ chức, giải bóng rổ 3x3 Ha Noi Open Cup 2024 Powered by MB không đơn thuần là một sự kiện thể thao mà còn là một lễ hội văn hóa đường phố. Đây là dịp quan trọng để quảng bá giá trị văn hóa và hoạt động ngoài trời của Hà Nội tới người dân và khách du lịch.

Ngoài ra, giải đấu cũng là nơi để các VĐV xuất sắc ở các lứa tuổi được thi đấu cọ xát với các VĐV đến từ các khu vực trong nước và quốc tế nhằm nâng cao trình độ, tính chuyên nghiệp. Ở những lần tổ chức trước đây, giải cũng phát hiện nhiều CĐV tài năng, trở thành bước đệm quan trọng để các bạn có thể hướng đến những mục tiêu xa hơn.

Ông Hoàng Văn Diểm - Phó chủ tịch thường trực Liên đoàn Bóng rổ Hà Nội mong chờ những trận đấu hấp dẫn BTC

VĐV Dom Grant là một trong những gương mặt được chờ đợi ở giải sắp tới BTC

Ngoài việc đến phố đi bộ Trần Nhân Tông xem trực tiếp, toàn bộ giải 3x3 Ha Noi Open Cup 2024 Powered by MB được phát trực tiếp trên FPT Play, FPT bóng rổ và hệ thống Facebook, YouTube của Liên đoàn Bóng rổ Hà Nội.