Celine Dion tiết lộ mắc chứng rối loạn thần kinh hiếm gặp, hoãn show

Celine Dion (54 tuổi) vừa đăng một video lên Instagram vào ngày 8.12 tiết lộ chẩn đoán và công bố Courage World Tour của cô đã được dời lại từ mùa xuân năm 2023 sang năm 2024.

Căn bệnh gây ra tình trạng cứng cơ và tăng độ nhạy cảm với âm thanh, xúc giác, các kích thích cảm xúc có thể tác động sự co thắt cơ.

Chứng co thắt cơ khiến nữ ca sĩ phải hoãn biểu diễn tại Las Vegas (Mỹ) vào tháng 10.2021. Tuy nhiên, ngôi sao âm nhạc vẫn chưa công khai chia sẻ chẩn đoán cho đến thời điểm hiện tại.

“Mặc dù tôi vẫn đang tìm hiểu về tình trạng hiếm gặp này nhưng giờ đây tôi biết đây là nguyên nhân gây ra tất cả các cơn co thắt mà tôi đang gặp phải. Thật không may, những cơn co thắt này ảnh hưởng đến mọi khía cạnh trong cuộc sống hằng ngày của tôi, đôi khi gây khó khăn khi tôi đi lại và không cho phép tôi sử dụng dây thanh quản để hát theo cách quen thuộc”, Celion Dion thú nhận.





Giọng ca My Heart Will Go On cho biết dù nhớ người hâm mộ nhưng sức khỏe là điều cô quan tâm nhất lúc này. “Tôi hợp tác với bác sĩ trị liệu mỗi ngày để lấy lại sức mạnh và khả năng hát trở lại. Nhưng tôi phải thừa nhận điều đó rất khó khăn”, cô nói.

Nữ danh ca cám ơn sự ủng hộ của người hâm mộ. ”Tất cả những gì tôi biết là ca hát”, người chiến thắng giải Grammy nói.

Trong khi các buổi biểu diễn vào mùa xuân năm 2023 của Celine Dion sẽ được dời lại vào năm sau, 8 buổi diễn mùa hè năm 2023 đã bị hủy bỏ.