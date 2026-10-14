CEO Intel báo tin buồn về tình trạng khan hiếm linh kiện RAM

Giá RAM trên thị trường đang trở nên đắt đỏ hơn bao giờ hết khi các thỏa thuận cung ứng ghi nhận mức tăng vọt trong ba tháng gần đây. Theo báo cáo từ Barclays, giá hợp đồng từ các nhà sản xuất chip đối với RAM DDR4 đã tăng 24%, trong khi chuẩn RAM DDR5 cũng ghi nhận mức tăng 20%.

Thị trường RAM đối mặt áp lực tăng giá kéo dài do nhu cầu phần cứng AI

Tình trạng này càng thêm ảm đạm khi ông Lip-Bu Tan, CEO của Intel, đưa ra cảnh báo tại sự kiện Asia Future Forward do Ngân hàng DBS tổ chức ở Singapore rằng phần cứng AI, đặc biệt là bộ nhớ, sẽ tiếp tục khan hiếm trong 2 đến 3 năm tới. Vị lãnh đạo này nhận định sự thiếu hụt dai dẳng bắt nguồn từ các rào cản hạn chế trong chuỗi cung ứng công nghệ nền tảng.

CEO Intel cảnh báo cơn khủng hoảng RAM sẽ còn kéo dài ẢNH: REUTERS

Việc các nhà sản xuất chip dồn ưu tiên hàng đầu cho bộ nhớ phục vụ các trung tâm dữ liệu AI do mức lợi nhuận vượt trội đã khiến nguồn cung RAM cho thị trường tiêu dùng phổ thông ngày càng eo hẹp. Báo cáo của Barclays chỉ ra rằng Micron, một trong những nhà sản xuất chip nhớ lớn nhất, sẽ phải đối mặt với tình trạng nguồn cung bị thắt chặt xuyên suốt đến hết năm 2028.

Tại thị trường bán lẻ, đà tăng giá hợp đồng đã phản ánh rõ rệt khi giá bộ nhớ DDR5 tại Đức thậm chí nhảy vọt tới 544% so với thời điểm trước khi cuộc khủng hoảng bắt đầu vào tháng 7 năm ngoái. Giới phân tích dự báo áp lực thiếu hụt linh kiện sẽ tiếp diễn đến năm 2029, khiến các năm 2027 và 2028 tiếp tục chứng kiến các đợt tăng giá đối với cả bộ nhớ lẫn linh kiện GPU.

Thực tế trên cho thấy cuộc khủng hoảng RAM nhiều khả năng sẽ đeo bám thị trường công nghệ cho đến cuối thập kỷ này. Thậm chí theo xác nhận từ Micron, sự trỗi dậy của các dòng robot và hệ thống trí tuệ nhân tạo vật lý trong tương lai sẽ tiếp tục tiêu thụ một lượng lớn nguồn cung bộ nhớ toàn cầu.