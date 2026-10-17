CEO Lê Hoàng Diệp Thảo đề xuất cách đưa cà phê Gia Lai ra thế giới

Ngày 16.10, Hiệp hội Văn hóa Ẩm thực Việt Nam (VCCA) phối hợp UBND tỉnh Gia Lai tổ chức hội thảo Nông sản Việt: Từ trang trại lên bàn ăn thế giới. Tại đây, bà Lê Hoàng Diệp Thảo, CEO King Coffee, đề xuất giải pháp nâng tầm thương hiệu cà phê Gia Lai, gắn nông nghiệp với ẩm thực và du lịch để tiếp cận thị trường toàn cầu.

CEO King Coffee Lê Hoàng Diệp Thảo đề xuất giải pháp nâng tầm thương hiệu cà phê Gia Lai ẢNH: TRANG ANH

Theo bà Thảo, cà phê không chỉ là sản phẩm nông nghiệp mà còn là cầu nối giúp du khách tiếp cận văn hóa bản địa. Khi kết hợp nông nghiệp với ẩm thực và du lịch, người nông dân có thêm cơ hội quảng bá sản phẩm, vùng đất và con người địa phương.

Để nông sản Việt Nam nói chung và cà phê Gia Lai nói riêng vươn ra thế giới, bà Thảo đề xuất 3 hướng trọng tâm.

Thứ nhất, chuẩn hóa chất lượng, tăng cường liên kết giữa Nhà nước, nhà nông, nhà khoa học và doanh nghiệp. Doanh nghiệp cần dẫn dắt thị trường, ứng dụng công nghệ số và truy xuất nguồn gốc để đáp ứng yêu cầu của người tiêu dùng quốc tế.

Thứ hai, xây dựng thương hiệu nông sản gắn với bản sắc văn hóa và du lịch. Gia Lai có thể kể câu chuyện riêng cho từng sản phẩm, kết hợp chương trình OCOP với du lịch trải nghiệm, đưa đặc sản vào hành trình khám phá địa phương.

Thứ ba, tăng cường hợp tác, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và công nghệ xanh để phát triển bền vững. Theo bà Thảo, doanh nghiệp cần liên kết để nâng cao năng lực cạnh tranh, đồng

Đặc sản phở 2 tô được đưa ra giới thiệu ở hội thảo ẢNH: ĐỨC NHẬT

Bà Lê Hoàng Diệp Thảo nhấn mạnh, cần tạo ra những trải nghiệm để du khách trong và ngoài nước trở thành người quảng bá cà phê Việt Nam thông qua câu chuyện về nguồn gốc, văn hóa và con người.

Bà Nguyễn Thị Thanh Lịch, Phó chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai cũng đồng quan điểm, nông sản có thể nâng cao giá trị khi kết hợp với nghệ thuật chế biến, sự sáng tạo của đầu bếp và câu chuyện về vùng đất, con người. Qua đó, sản phẩm có cơ hội mở rộng thị trường, tiếp cận người tiêu dùng quốc tế và nâng tầm bản sắc văn hóa.

Bà Nguyễn Thị Thanh Lịch, Phó chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, phát biểu khai mạc hội thảo ẢNH: ĐỨC NHẬT

Ông Nguyễn Quốc Kỳ, Chủ tịch VCCA, nhận định ẩm thực là phương thức gần gũi để Việt Nam kể câu chuyện với thế giới, còn nông sản là nền tảng. Nếu được tổ chức thành sản phẩm phù hợp, các giá trị này có thể trở thành sản phẩm du lịch, tạo cơ hội kinh doanh và tăng thu nhập cho người dân.

Sau chuỗi hội thảo, VCCA dự kiến kết nối nghệ nhân, đầu bếp, doanh nghiệp và nhà sáng tạo với địa phương; xây dựng bộ tư liệu có nguồn về món ăn, nguyên liệu và nghề truyền thống tiêu biểu của Gia Lai; đồng thời tổng hợp kiến nghị gửi cơ quan có thẩm quyền.

Hội thảo hướng đến nâng cao giá trị nông sản thông qua ẩm thực, xây dựng thương hiệu và thúc đẩy quảng bá du lịch ẢNH: ĐỨC NHẬT

Chuỗi chương trình diễn ra trong hai ngày 16 và 17.10, hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia 2026, gồm hội thảo Nông sản Việt: Từ trang trại lên bàn ăn thế giới và hội thảo Điện ảnh - Truyền hình - Short Video với Ẩm thực trong việc thúc đẩy du lịch vào ngày 17.10. Các hoạt động hướng đến kết nối nông sản, ẩm thực với nội dung số và trải nghiệm du lịch tại địa phương.

Tham dự chuỗi hoạt động có ông Hồ An Phong, Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL; bà Nguyễn Thị Thanh Lịch cùng các nhà quản lý, chuyên gia, doanh nghiệp, nghệ sĩ và nhà sáng tạo nội dung. Sự kiện còn có Hoa hậu Nguyễn Thị Yến Nhi, Hoa hậu Emoura Phạm, Á hậu Bùi Khánh Linh và các KOL như Lộc Fuho, Huyền Tỷ, tham gia quảng bá nông sản, ẩm thực và bản sắc địa phương.