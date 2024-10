CEO Nvidia: 'Chỉ AI mới chống được AI'

"Cần phải có AI để phát hiện mặt tối của AI", Jensen Huang, CEO Nvidia phát biểu trong một sự kiện về trí tuệ nhân tạo tại Washington (Mỹ) hồi cuối tháng 9. Tỉ phú này nhấn mạnh cách duy nhất để ngăn AI bị lạm dụng cho mục đích xấu là phải dùng nhiều AI hơn.

Theo CEO Nvidia, nỗi lo về AI đang hiện hữu, trí tuệ nhân tạo đang sinh ra quá nhiều dữ liệu giả và thông tin sai lệch ở tốc độ chóng mặt. Do đó cần có một thứ gì có tốc độ rất nhanh để phát hiện và ngăn chặn.

Huang so sánh việc ngăn chặn AI cũng quan trọng như các hoạt động an ninh mạng. Ông nói với tình hình hiện nay, hầu hết công ty đều có nguy cơ bị hacker tấn công "mọi lúc". "Làm sao để chúng ta xây dựng được tuyến phòng thủ an ninh mạng tốt hơn nữa để bảo vệ chính mình. Cách tốt nhất là phải đảm bảo chúng ta luôn đi trước. AI sẽ giúp chúng ta dẫn đầu", tỉ phú Huang nói.

CEO Nvidia Jensen Huang ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Mối lo ngại về tin giả và những nội dung sai lệch sẽ được phát tán trên internet đang là vấn đề lớn với Mỹ khi cuộc bầu cử liên bang vào tháng 11 đang đến gần. Khảo sát của Trung tâm nghiên cứu Pew với 9.720 người trưởng thành, được công bố vào hôm 19.9, cho thấy gần 60% người Mỹ được hỏi cho biết họ "cực kỳ" hoặc "rất" lo ngại về việc AI được dùng để tạo ra thông tin giả mạo về các ứng cử viên tổng thống. Khoảng 40% tin rằng AI sẽ được dùng "chủ yếu cho mục đích xấu" trong cuộc bầu cử, trong khi chỉ 5% có quan điểm ngược lại.

Cuộc khảo sát diễn ra ít ngày trước khi một quan chức giấu tên của Văn phòng Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ nói với hãng tin ABC hôm 24.9 rằng AI đang tác động sâu sắc đến cuộc bầu cử Mỹ khi thay đổi nội dung trong các bài phát biểu của Phó tổng thống Kamala Harris.

Jensen Huang kêu gọi chính phủ Mỹ hãy "trở thành người thực hành AI" chứ không chỉ là người quản lý. "Mọi cơ quan của chính phủ, đặc biệt Bộ Năng lượng, Bộ Quốc phòng nên là những đơn vị thực hành AI", Huang nói và đề xuất ý tưởng Mỹ nên xây dựng một "siêu máy tính AI". Ông cho rằng việc này sẽ thúc đẩy đổi mới và duy trì lợi thế cạnh tranh của Mỹ trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo.

Trong tương lai, Huang dự đoán nhu cầu về năng lượng cho các hệ thống AI sẽ tăng đáng kể khi chúng tiếp tục xử lý lượng dữ liệu ngày càng lớn. Ông ước tính các trung tâm dữ liệu AI có thể cần nhiều năng lượng gấp 10 đến 20 lần so với mức tiêu thụ hiện tại.

Để giải quyết thách thức này, Huang đề xuất xây dựng trung tâm dữ liệu AI gần các nguồn năng lượng dư thừa. Ông lưu ý điểm đặc biệt của AI là chúng có thể "học" một cách hiệu quả mà không bị ảnh hưởng bởi vị trí vật lý.

Trong khi vẫn còn nhiều tranh cãi liên quan đến tác động của AI đến xã hội, CEO Nvidia cho rằng việc chủ động khai thác sức mạnh của trí tuệ nhân tạo là cần thiết. Thay vì bị động hoặc tìm cách chặn đứng sự phát triển của công nghệ, xã hội nên tìm cách tận dụng AI để thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chống lại việc lạm dụng công nghệ cho những mục đích xấu.

CEO Nvidia nhấn mạnh thông điệp rủi ro từ AI là hiện hữu và đang vô cùng lớn, giờ là lúc cần hành động ngay.

Jensen Huang sinh năm 1963, ông sáng lập Nvidia năm 1993. Trước khi trở thành một trong những công ty giá trị nhất thế giới, Nvidia từng ba lần suýt phá sản. Khi OpenAI ra mắt ChatGPT và gây chấn động khắp thế giới, danh tiếng của Nvidia cũng bắt đầu được nhắc đến khi hầu hết chip chuyên dụng để đào tạo AI đều do hãng phát triển. Chip của Nvidia được các công ty công nghệ lớn khắp thế giới săn đón. Giá trị vốn hóa của công ty từ 400 tỉ USD vào năm 2023 đã tăng lên 2.000 tỉ USD sau một năm. Tài sản của Jensen Huang cũng có lúc vượt 100 tỉ USD, theo bảng xếp hạng của Bloomberg Billionaires Index.