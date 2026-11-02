CEO OpenAI gây tranh cãi khi muốn hạn chế RAM cho máy tính cá nhân

Trong một cuộc phỏng vấn gần đây với kênh YouTube Cheeky Pint, CEO Sam Altman của OpenAI đã đưa ra quan điểm về việc phân bổ tài nguyên điện toán cho trí tuệ nhân tạo (AI). Ông cho rằng việc người dùng cá nhân dành một lượng lớn bộ nhớ RAM cho máy tính cá nhân nhưng chỉ sử dụng nó một phần nhỏ thời gian là một thực tiễn không hiệu quả, đặc biệt trong bối cảnh thiếu hụt bộ nhớ toàn cầu.

CEO OpenAI gây tranh cãi khi cho rằng người dùng máy tính đang lãng phí RAM ẢNH: REUTERS

Altman nhấn mạnh rằng, với nguồn tài nguyên RAM hạn chế, việc tập trung vào các trung tâm dữ liệu và sử dụng điện toán đám mây sẽ giúp tối ưu hóa hiệu quả sử dụng. Ông cho biết: "Nếu bạn muốn sử dụng tài nguyên hiệu quả trong môi trường cung cấp cực kỳ hạn chế này, bạn nên tối đa hóa việc sử dụng điện toán đám mây. Nhưng vì một lý do nào đó, trực giác của nhiều người lại hoàn toàn ngược lại".

Mặc dù OpenAI đã phát hành một số mô hình mã nguồn mở, mô hình kinh doanh chính của họ vẫn tập trung vào việc cung cấp dịch vụ mô hình mã nguồn đóng thông qua các trung tâm dữ liệu, yêu cầu người dùng truy cập các mô hình này qua đám mây. Hiện tại, OpenAI không gặp phải mối đe dọa từ máy tính cá nhân, nhưng với sự phát triển của AI cục bộ, nhiều người có thể muốn chạy các mô hình AI trực tiếp trên máy tính của mình, từ đó giảm sự phụ thuộc vào dịch vụ đám mây và chi phí cho các dịch vụ đăng ký như GPT-6 Luna.

Vì sao Sam Altman cho rằng giữ nhiều RAM trên PC là không hiệu quả?

Việc Altman kêu gọi tập trung nhiều RAM hơn vào các trung tâm dữ liệu không chỉ mang lại lợi ích thương mại cho các công ty AI mà còn giúp OpenAI duy trì mô hình hoạt động dựa trên dịch vụ đám mây và đăng ký. Tuy nhiên, tuyên bố của ông cũng gây lo ngại trong cộng đồng đam mê phần cứng về tương lai của các mô hình điện toán. Nếu các dịch vụ AI ngày càng phụ thuộc vào các trung tâm dữ liệu lớn, người tiêu dùng có thể gặp khó khăn trong việc tiếp cận AI. Thay vì tự mua phần cứng và cài đặt phần mềm, họ phải dựa vào việc thuê tài nguyên điện toán đám mây.

Ngoài ra, Altman lập luận rằng các trung tâm dữ liệu AI hoạt động 24/7 có thể sử dụng tài nguyên bộ nhớ hiệu quả hơn so với máy tính cá nhân thông thường. Tuy nhiên, ông cũng cần lưu ý rằng RAM của máy tính cá nhân không chỉ phục vụ cho việc xử lý AI mà còn được sử dụng cho nhiều tác vụ hằng ngày như bảng tính, duyệt web và chơi game, do đó giá trị của nó không thể chỉ được đo bằng thời gian sử dụng bộ nhớ.