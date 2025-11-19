Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Công nghệ Tin tức công nghệ

CEO Tim Cook sắp nghỉ hưu, tỉ phú Elon Musk bất ngờ được gọi tên

Kiến Văn
Kiến Văn
19/11/2025 17:45 GMT+7

Khi tin đồn về việc Tim Cook sắp thôi chức CEO Apple, cái tên bất ngờ đã được nhắc đến trong các cuộc thảo luận về tương lai của iPhone: Elon Musk.

Trong những năm gần đây, Apple bị đánh giá là chậm chân trong cuộc đua AI (trí tuệ nhân tạo) so với các đối thủ, như xAI của tỉ phú Elon Musk. Khi mà nhiều hãng đã tích hợp trợ lý ảo tăng cường AI, Siri vẫn bị xem là tụt hậu, thiếu chính xác và kém hữu dụng. Chính vì vậy, nhiều người đang chờ đợi iPhone của Apple sớm có một sự thay đổi lớn, đặc biệt trong bối cảnh CEO Tim Cook sắp nghỉ hưu và cột mốc 20 năm iPhone cũng đang đến gần.

Tim Cook sắp nghỉ hưu, Elon Musk bất ngờ muốn 'tiếp quản' iPhone - Ảnh 1.

Nhiều người dùng tuyên bố sẵn sàng quay trở lại iPhone nếu Grok thay thế Siri

ẢNH: X

Mới đây, tài khoản X Freeze tự nhận là "hướng dẫn viên Grok" đã kêu gọi Apple hợp tác với xAI để thay thế "trợ lý lỗi thời" (ám chỉ đến Siri) bằng Grok. Điều này ngay lập tức được Elon Musk quan tâm khi phản hồi ngắn gọn: "Tôi đồng ý", thể hiện sự ủng hộ với ý tưởng này.

Bài đăng nhanh chóng thu hút hàng chục triệu lượt xem, với nhiều bình luận cho rằng iPhone sẽ hấp dẫn hơn nếu tích hợp Grok hoặc thậm chí cả kết nối Starlink. Một số người dùng khẳng định họ sẽ cân nhắc quay lại iPhone nếu điều đó xảy ra.

Elon Musk 'gật đầu', nhưng Apple ngó lơ?

Tuy vậy, khả năng Apple hợp tác với xAI vẫn rất thấp. Ngược lại, Google mới là đối tác nhiều khả năng tham gia quá trình nâng cấp Siri. Theo các thông tin gần đây, Apple đang trong giai đoạn hoàn thiện thỏa thuận sử dụng mô hình Gemini để hỗ trợ tóm tắt và lập kế hoạch cho Siri. Thương vụ được cho là trị giá khoảng 1 tỉ USD mỗi năm này dự kiến bắt đầu triển khai trên iOS 26.4 vào mùa xuân năm sau.

Để đảm bảo sự an toàn cho dữ liệu người dùng, Apple được cho là sẽ vận hành hệ thống dựa trên Gemini trên hạ tầng máy chủ riêng giúp tách biệt dữ liệu người dùng khỏi Google.

Nếu thông tin về mối quan hệ hợp tác Apple - Gemini là sự thật, Siri sẽ được đại tu bằng công nghệ AI từ Google thay vì từ xAI, ngay cả khi Elon Musk có nhận được sự ủng hộ lớn từ cộng đồng.

Khám phá thêm chủ đề

Elon Musk trí tuệ nhân tạo Grok Tim Cook Gemini siri
