'Chả ai tự dưng mang tiền đến nếu không bị đòi'

Chiều 20.5, TAND TP.Hà Nội tiếp tục xét xử cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cùng các bị cáo trong vụ án vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí hơn 800 tỉ đồng, xảy ra tại dự án cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức.

Bị cáo Nguyễn Chiến Thắng khai tại tòa ngày 20.5 ẢNH: PHÚC BÌNH

Doanh nghiệp tự đến, đưa tiền, chứ không ép?

Cáo trạng cho thấy, quá trình thực hiện 2 dự án, ông Nguyễn Chiến Thắng, cựu Giám đốc Ban quản lý dự án y tế trọng điểm Bộ Y tế, đã nhận hối lộ từ 10 nhà thầu thi công, với tổng cộng hơn 88 tỉ đồng.

Sau khi ông Thắng nghỉ hưu, ông Nguyễn Hữu Tuấn đảm nhận công việc tại Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm, tiếp tục nhận 12,1 tỉ đồng từ phía doanh nghiệp. Việc đưa, nhận hối lộ chủ yếu diễn ra ngay tại phòng làm việc của hai cựu cán bộ.

Nhận tiền, ông Thắng và ông Tuấn khai đã đưa gần 18 tỉ đồng và 100.000 USD cho cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến, tuy nhiên bà Tiến chỉ thừa nhận cầm 7,5 tỉ đồng. Ngoài ra, còn chi cho ông Trần Văn Sinh (cựu trưởng phòng dự toán) 2,97 tỉ đồng, cho ông Nguyễn Kim Trung (cựu phó trưởng ban) 1,725 tỉ đồng…

Vẫn theo hồ sơ vụ án, đại diện 10 nhà thầu đã chủ động làm đơn tố giác hành vi nhận hối lộ của ông Thắng. Họ cho biết cựu giám đốc chủ động đưa ra "yêu sách" chi 5% "hoa hồng", vì muốn thuận lợi khi quyết toán nên phải chấp nhận.

Song, khai tại tòa, ông Thắng phản bác điều này. Cựu giám đốc khẳng định không yêu cầu doanh nghiệp phải chi tiền "bôi trơn", mà do doanh nghiệp "tự đến và đưa tiền".

Chủ tọa lập tức chất vấn nếu doanh nghiệp mang tiền đến mà không muốn nhận thì sao không nói đây là tiền bất hợp pháp, tôi không nhận, "chả ai tự dưng đang làm mà lại mang tiền đến nếu không bị đòi".

Nghe câu hỏi, ông Thắng ngập ngừng rồi nói khi các nhà thầu đưa tiền có đặt vấn đề về việc tạo điều kiện trong quá trình thực hiện dự án.

Cựu giám đốc cũng khai đã đưa 2 triệu USD cho bị cáo Lê Thanh Thiêm, Giám đốc Công ty TNHH Sao Nam Sông Hồng, để thực hiện theo chỉ đạo của Bộ trưởng Kim Tiến về việc tìm cách liên hệ với đoàn kiểm tra của Ủy ban Kiểm tra Trung ương để có cơ hội giải trình.

Đưa tiền xong, ông Thắng không biết ông Thiêm dùng tiền vào việc gì. Sau này, ông Thiêm bị truy tố tội lừa đảo vì chiếm đoạt số tiền này mà không thực hiện "giúp đỡ" như đã cam kết.

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến cùng các bị cáo tại tòa ẢNH: PHÚC BÌNH

"Đều là người làm công ăn lương, cho nhau mấy tỉ vậy là tiền gì"

Như đã đề cập, sau khi nhận tiền từ các nhà thầu, ông Nguyễn Chiến Thắng chi cho nhiều người, trong đó bị cáo Trần Văn Sinh nhận hơn 2,9 tỉ đồng.

Ông Sinh thừa nhận là người trực tiếp tham mưu, giúp việc cho ông Thắng trong quá trình triển khai thực hiện 2 dự án bệnh viện, đồng thời liên quan trực tiếp đến các sai phạm trong việc thuê tư vấn nước ngoài cũng như các khâu tham mưu lập, thẩm định, phê duyệt, tổ chức lựa chọn nhà thầu và thực hiện gói thầu.

Chủ tọa hỏi ông Sinh về số tiền hơn 2,9 tỉ đồng nhận từ ông Thắng, hai bên có thỏa thuận gì không. Bị cáo khẳng định không, "anh ấy cho thì bị cáo nhận, chứ không nói là tiền gì". Số tiền này được ông Thắng gửi bằng tiền mặt, khoảng 6 lần, nói "cầm lấy mà tiêu".

"Theo bị cáo hiểu thì đấy là tiền gì?", chủ tọa truy vấn. Ông Sinh đáp "không biết". Chủ tọa tiếp tục đặt vấn đề "cả hai đều là người làm công ăn lương, đều được Nhà nước trả tiền, vậy cho tiền đấy là tiền gì?". Ông Sinh một lần nữa nói "không biết".

"Ông cũng làm công ăn lương như tôi. Tôi được phân công giúp việc cho ông. Thế trả cái tiền đấy là tiền gì?", chủ tọa gặng hỏi. Ông Sinh không trả lời mà im lặng một hồi.

Chủ tọa sau đó trấn an nếu không thể trả lời thì bị cáo có quyền "nói thẳng là không trả lời tòa câu hỏi này". Sau ít giây suy nghĩ, ông Sinh mới nói "đoán là tiền các nhà thầu cho anh Thắng", còn cho thế nào, cụ thể ra sao thì không thể biết.

Vẫn theo lời ông Sinh, đến nay bị cáo đã nộp lại toàn bộ hơn 2,9 tỉ đồng nhận từ ông Thắng, đồng thời nộp thêm 300 triệu đồng để khắc phục hậu quả chung cho vụ án.

Vụ án này, chỉ có 2 bị cáo bị truy tố tội nhận hối lộ là Nguyễn Chiến Thắng và Nguyễn Hữu Tuấn. Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến, bị cáo Trần Văn Sinh và một số cá nhân khác dù thừa nhận cầm tiền nhưng vì không thỏa thuận, không biết nguồn gốc số tiền, nên không bị truy cứu tội danh trên.