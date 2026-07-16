Cha bị phạt 15 triệu đồng vì bạo lực gia đình với con ruột

Công an xã Vĩnh Hưng, tỉnh Phú Thọ, mới đây ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính 15 triệu đồng đối với ông B.V.T (35 tuổi, trú trên địa bàn), vì có hành vi vi phạm quy định về phòng, chống bạo lực gia đình.

Công an xác minh, xử lý vụ việc bạo lực gia đình tại xã Vĩnh Hưng ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Vụ việc xuất phát từ tin báo được công an tiếp nhận về việc ông T. bạo hành đối với 2 con ruột là trẻ chưa thành niên tại nơi cư trú.

Kết quả xác minh cho thấy, ông T. từng bị tuyên án phạt tù về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Sau khi chấp hành xong và trở về địa phương sinh sống, ông T. thường xuyên có lời nói xúc phạm người thân, gây ảnh hưởng đến quan hệ gia đình và tình hình an ninh trật tự tại khu dân cư.

Đây là những biểu hiện tiềm ẩn nguy cơ phát sinh bạo lực gia đình, ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển về thể chất và tinh thần của trẻ em.

Do đó, ngoài việc xử phạt, công an kiến nghị chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng cần theo dõi, quản lý, giáo dục và áp dụng các biện pháp phòng ngừa phù hợp.

Nghị định 282/2025 quy định phạt tiền từ 5 - 10 triệu đồng với hành vi đánh đập hoặc hành vi cố ý khác xâm hại đến sức khỏe, tính mạng thành viên gia đình nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

Trường hợp hành hạ, ngược đãi hoặc sử dụng các công cụ gây thương tích cho thành viên gia đình nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự thì bị phạt tiền từ 10 - 20 triệu đồng...

Luật sư Trịnh Văn Tuyến, Đoàn luật sư TP.Hà Nội, đánh giá chế tài đối với vi phạm về phòng, chống bạo lực gia đình là cần thiết, nhằm bảo đảm tính răn đe và phòng ngừa.

Song, thực tế cũng phát sinh vấn đề cần xem xét toàn diện, nhất là tại các gia đình có điều kiện kinh tế khó khăn, nhận thức còn hạn chế. Chẳng hạn, người vi phạm không có tài sản riêng, nếu nguồn tiền nộp phạt lấy từ thu nhập chung của gia đình thì có thể ảnh hưởng đến chính những người bị bạo lực.

Do đó, bên cạnh xử phạt hành chính, cần đẩy mạnh các giải pháp giáo dục, tuyên truyền để phòng ngừa; phát hiện từ sớm, kịp thời hỗ trợ nhằm bảo đảm tốt nhất quyền lợi của người bị bạo lực gia đình.