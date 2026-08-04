Cha của Hailey Bieber rời Hollywood vì không muốn trở thành Tom Cruise

Stephen Baldwin từng được kỳ vọng sẽ trở thành ngôi sao lớn của Hollywood sau màn trình diễn ấn tượng trong bộ phim kinh dị The Usual Suspects (1995). Tuy nhiên, đến năm 2001, nam diễn viên bất ngờ rời xa ánh đèn sân khấu để dành trọn cuộc sống cho tôn giáo và các hoạt động truyền giáo, Page Six đưa tin ngày 3.8.

Chọn đức tin thay vì hào quang Hollywood

Hiện 60 tuổi, Stephen Baldwin cho biết ông trở thành một tín đồ Cơ đốc giáo sùng đạo vào năm 2001. Kể từ đó, ông dành phần lớn thời gian tham gia công tác truyền giáo và các chương trình hỗ trợ thanh thiếu niên. "Chúa Jesus và Chúa Thánh Thần khiến tôi vô cùng say mê", Stephen Baldwin chia sẻ với People.

Stephen Baldwin từ bỏ Hollywood để theo đuổi đức tin, dù từng được đánh giá là một trong những gương mặt ấn tượng của điện ảnh Mỹ Ảnh: Reuters

Trước khi rời Hollywood, Stephen Baldwin từng góp mặt trong nhiều dự án như Bio-Dome và The Flintstones in Viva Rock Vegas. Tuy nhiên, sau 16 năm hoạt động trong ngành giải trí, ông quyết định thay đổi hoàn toàn cuộc sống sau khi người giúp việc trong gia đình kể về một linh cảm rằng cả Stephen Baldwin và vợ ông, Kennya Baldwin, sẽ trở thành những tín đồ Cơ đốc giáo.

Stephen Baldwin cho biết ông hoàn toàn có thể tiếp tục phát triển sự nghiệp để trở thành một ngôi sao hạng A của Hollywood: "Tôi hoàn toàn có thể định hướng bản thân để trở thành một ngôi sao lớn. Nhưng đó không phải con người tôi. Tôi không muốn trở thành Tom Cruise và phải kiếm 100 triệu USD doanh thu phòng vé". Nhắc đến quê hương Massapequa trên đảo Long Island (bang New York, Mỹ), ông hài hước chia sẻ: "Tôi thà là một gã bình thường đến từ Massapequa còn hơn. Như vậy là đủ với tôi".

Trong một lần tham dự lễ hội truyền giáo tại Fort Lauderdale (Mỹ), Stephen Baldwin cho biết ông đặc biệt ấn tượng với nhóm truyền giáo dành cho các vận động viên trượt ván. Sau đó, Stephen Baldwin tham gia bộ phim Livin It, tác phẩm ghi lại hình ảnh các vận động viên trượt ván chia sẻ về đức tin và mối quan hệ của họ với tôn giáo. Ông kể rằng sau khi bộ phim ra mắt, một nhà thờ lớn đã liên hệ để hỏi chi phí mời nhóm vận động viên trong phim đến giao lưu trực tiếp với giáo dân. "Đó cũng chính là lúc tôi rời Hollywood", Stephen Baldwin chia sẻ.

Stephen Baldwin kết hôn với Kennya Baldwin vào năm 1990. Hai người có hai con gái là Hailey Bieber (29 tuổi) và Alaia Baldwin (33 tuổi).

Tháng 7.2024, Hailey Bieber lần đầu chia sẻ về mối quan hệ với gia đình trong cuộc phỏng vấn với W Magazine: "Tôi không còn quá thân thiết với gia đình ở giai đoạn này của cuộc sống vì cảm thấy mình rất độc lập. Giờ đây tôi là một cá thể riêng và đã xây dựng gia đình của chính mình".

Phát biểu của Hailey Bieber được đưa ra không lâu sau khi Stephen Baldwin công khai kêu gọi người theo dõi trên Instagram cầu nguyện cho cuộc hôn nhân của con gái và Justin Bieber. "Các tín hữu Cơ đốc giáo, nếu nghĩ đến Justin và Hailey, xin hãy dành một chút thời gian cầu nguyện để họ có được sự sáng suốt, được bảo vệ và ngày càng gần gũi hơn với Chúa", ông viết.

Cũng trong tháng đó, chị gái của Hailey Bieber là Alaia Baldwin bị bắt với các cáo buộc hành hung, xô xát và xâm phạm trái phép tài sản.