Katie Holmes ủng hộ con gái cắt đứt với Tom Cruise?

Con gái của Katie Holmes và Tom Cruise từ lâu không còn mang họ cha ẢNH: AFP, CHỤP MÀN HÌNH VIDEO TIKTOK

Trên Page Six hôm 29.7 (giờ địa phương), nguồn tin độc quyền tiết lộ nữ diễn viên Katie Holmes không bất ngờ trước việc con gái cô là Suri (20 tuổi) quyết định bỏ họ "Cruise" của cha - tài tử Tom Cruise vì "đó vốn là con người của Suri". Người này tiết lộ: "Từ trước đến nay cô bé luôn rất độc lập và tự tin trong việc đưa ra những lựa chọn của riêng mình. Đây cũng không phải là quyết định được đưa ra chỉ sau một đêm. Đó là một quá trình suy nghĩ kéo dài theo thời gian và Katie đã tôn trọng hành trình cũng như quyết định của Suri ở từng bước".

Theo nguồn tin, Katie Holmes tin rằng con gái mình đã đủ trưởng thành để đưa ra quyết định kể trên và hoàn toàn ủng hộ bất cứ điều gì Suri cảm thấy là đúng đắn với chính mình. Người này cũng nhấn mạnh minh tinh phim Dawson's Creek không thúc ép con gái bỏ họ cha mà đây hoàn toàn là quyết định của riêng Suri.

Nguồn tin tiếp cục: "Katie đã dành nhiều năm nuôi dạy Suri theo cách để con biết tự suy nghĩ và trở thành chính mình. Cô vô cùng tự hào về cô gái trẻ tự tin và độc lập mà Suri đã trưởng thành. Giờ đây Suri đã là người lớn và Katie luôn tin rằng những quyết định mang tính cá nhân như vậy là quyền của con". Nữ diễn viên 47 tuổi được cho là luôn mong muốn con được hạnh phúc, sống cuộc đời theo cách mà bản thân lựa chọn.

Hiện phía Katie Holmes chưa lên tiếng về chuyện Suri bỏ họ cha.

Sau khi Katie Holmes và Tom Cruise ly hôn, Suri sống cùng mẹ, gần như không còn liên hệ với cha ẢNH: AFP

Trước đó, hồi đầu tuần, Page Six tiết lộ độc quyền rằng Suri đã bỏ họ "Cruise" theo cha, đổi tên thành Suri Noelle (lấy tên đệm của mẹ làm họ). Hồ sơ đăng ký cử tri công khai tại bang Pennsylvania, nơi Suri đang theo học tại Đại học Carnegie Mellon, cho thấy tên hợp pháp của cô hiện là Suri Noelle.

Trang này cho biết mặc dù việc đổi tên mới được công chúng biết đến gần đây nhưng thực tế Suri đã dùng tên mới trong các hoạt động công khai từ trước. Tại sự kiện tốt nghiệp trung học vào tháng 6.2024, tên của cô đã được ghi là Suri Noelle.

Katie Holmes và Tom Cruise chào đón con gái Suri vào tháng 4.2006. Gia đình ba người của họ từng có khoảng thời gian ngọt ngào, hạnh phúc, trở thành tổ ấm đáng mơ ước ở Hollywood và được truyền thông, công chúng săn đón nồng nhiệt.

Tom Cruise từng cưng chiều con gái hết mực, mang đến cho cô cuộc sống nhung lụa từ nhỏ. Ngôi sao loạt phim Điệp vụ bất khả thi cùng con gái từng khiến bao người tan chảy với những khoảnh khắc dễ thương tại các sự kiện công khai lẫn cuộc sống đời thường.

Đến năm 2012, Katie Holmes và Tom Cruise hoàn tất thủ tục ly hôn, Suri sống cùng mẹ ở New York (Mỹ), tình cảm giữa hai cha con dần xa cách.

Gia đình ba người của cặp sao Hollywood thời còn hạnh phúc ẢNH: AFP

Nhiều năm qua, Tom Cruise và con gái được cho là không còn gặp gỡ, liên hệ với nhau. Theo Daily Mail, ngôi sao hành động đình đám này được cho là đã chu cấp 400.000 USD/năm (hơn 10,5 tỉ đồng) cho con gái đến khi Suri tròn 18 tuổi.

Suri là người con ruột duy nhất của tài tử Tom Cruise. Ngoài ra, nam diễn viên còn có hai người con nuôi (từ cuộc hôn nhân trước đó với minh tinh Nicole Kidman): con gái Bella (hiện 33 tuổi) và con trai Connor (hiện 31 tuổi). Có thông tin rằng sao phim Top Gun vẫn duy trì mối quan hệ với hai người con nuôi.