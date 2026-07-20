Tom Cruise, David Beckham cùng loạt sao hạng A xem chung kết World Cup

Tom Cruise có bài phát biểu ở bế mạc World Cup 2026 ẢNH: REUTERS

World Cup 2026 vừa khép lại rạng sáng 20.7 (theo giờ Việt Nam) ở New York (Mỹ) với việc Tây Ban Nha giành cúp vô địch. Bên cạnh những dư âm về trận cầu căng thẳng, các tiết mục trình diễn hay sự xuất hiện của loạt sao đình đám ở khán đài thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả.

Tài tử Tom Cruise thu hút sự chú ý khi xuất hiện giản dị với set đồ đen đơn giản và có bài phát biểu trước biển người hâm mộ quốc tế tại sự kiện bế mạc. Siêu sao hành động hàng đầu Hollywood đề cập đến sức mạnh của bóng đá trong việc kết nối thế giới, gọi đây là "ngôn ngữ không lời" có thể gắn kết người với người, biến những kẻ xa lạ trở thành bằng hữu, nhắc nhở chúng ta về những điểm chung.

"Những câu chuyện này thuộc về mỗi người trong chúng ta, thuộc về mỗi quốc gia, mỗi cầu thủ, mỗi người hâm mộ, mỗi tình nguyện viên, mỗi giấc mơ được ấp ủ trên sân cỏ. Vì vậy, khi chúng ta cùng nhau bước vào chương cuối cùng, hãy cùng nhau ăn mừng một giải đấu đã gắn kết cả thế giới. Hãy cùng nhau ăn mừng. Đây là bóng đá. Đây là sự đoàn kết. Và đây là sự vĩ đại", ngôi sao loạt phim Điệp vụ bất khả thi chia sẻ.

Tom Cruise cũng được nhìn thấy trên hàng ghế khán đài cùng với David Beckham và Victoria Beckham để theo dõi những diễn biến trên sân cỏ, vui vẻ tận hưởng trận đấu. Từ đầu mùa giải đến nay, gia đình Beckham thường xuyên được nhìn thấy đến xem các màn tranh tài, đặc biệt là cổ vũ cho đội tuyển Anh.

Tom Cruise tận hưởng trận đấu bên cạnh gia đình David Beckham ẢNH: AFP

Trong khi The Odyssey đang càn quét phòng vé toàn cầu, nam chính Matt Damon cùng vợ Luciana Damon tận hưởng trận chung kết World Cup 2026. Cặp đôi cổ vũ cho đội tuyển Argentina (quê hương của Luciana) ẢNH: AFP

Tài tử Timothee Chalamet và bạn gái Kylie Jenner gây chú ý với những khoảnh khắc phấn khích trên khán đài ẢNH: AFP

Diễn viên Anya Taylor-Joy (giữa) xem trận đấu cùng chồng - nhạc sĩ Malcolm McRae ẢNH: AFP

Vợ chồng ca sĩ Beyonce - rapper Jay-Z hồi hộp dõi theo những diễn biến trên sân cỏ ẢNH: AFP

Jessica Alba xem trận chung kết cùng bạn trai kém 11 tuổi - diễn viên Danny Ramirez ẢNH: AFP