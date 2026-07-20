Tom Cruise, David Beckham cùng loạt sao hạng A xem chung kết World Cup

World Cup 2026 vừa khép lại rạng sáng 20.7 (theo giờ Việt Nam) ở New York (Mỹ) với việc Tây Ban Nha giành cúp vô địch. Bên cạnh những dư âm về trận cầu căng thẳng, các tiết mục trình diễn hay sự xuất hiện của loạt sao đình đám ở khán đài thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả.
Tài tử Tom Cruise thu hút sự chú ý khi xuất hiện giản dị với set đồ đen đơn giản và có bài phát biểu trước biển người hâm mộ quốc tế tại sự kiện bế mạc. Siêu sao hành động hàng đầu Hollywood đề cập đến sức mạnh của bóng đá trong việc kết nối thế giới, gọi đây là "ngôn ngữ không lời" có thể gắn kết người với người, biến những kẻ xa lạ trở thành bằng hữu, nhắc nhở chúng ta về những điểm chung.
"Những câu chuyện này thuộc về mỗi người trong chúng ta, thuộc về mỗi quốc gia, mỗi cầu thủ, mỗi người hâm mộ, mỗi tình nguyện viên, mỗi giấc mơ được ấp ủ trên sân cỏ. Vì vậy, khi chúng ta cùng nhau bước vào chương cuối cùng, hãy cùng nhau ăn mừng một giải đấu đã gắn kết cả thế giới. Hãy cùng nhau ăn mừng. Đây là bóng đá. Đây là sự đoàn kết. Và đây là sự vĩ đại", ngôi sao loạt phim Điệp vụ bất khả thi chia sẻ.
Tom Cruise cũng được nhìn thấy trên hàng ghế khán đài cùng với David Beckham và Victoria Beckham để theo dõi những diễn biến trên sân cỏ, vui vẻ tận hưởng trận đấu. Từ đầu mùa giải đến nay, gia đình Beckham thường xuyên được nhìn thấy đến xem các màn tranh tài, đặc biệt là cổ vũ cho đội tuyển Anh.
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