Cha mẹ mất sớm, con có được chia thừa kế nhà đất của ông bà?

Đại tá Nguyễn Thái Bình, Phó trưởng ban Công tác cựu chiến binh, Hội Cựu chiến binh Việt Nam (nguyên Phó cục trưởng Cục Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng), cho biết khi một người qua đời không để lại di chúc hoặc di chúc không hợp pháp, việc phân chia di sản được thực hiện theo quy định về thừa kế theo pháp luật.

Nếu con của người để lại di sản chết trước hoặc cùng thời điểm với người để lại di sản thì cháu được hưởng phần di sản ẢNH: NGÂN NGA

Khi người thuộc hàng thừa kế thứ nhất qua đời trước người để lại di sản thì con của họ cũng được hưởng quyền hưởng thừa kế. Bởi theo bộ luật Dân sự có quy định về thừa kế thế vị, cho phép cháu, chắt được hưởng phần di sản trong những trường hợp nhất định.

Cha mẹ mất trước ông bà, cháu có được hưởng thừa kế?

Theo đại tá Nguyễn Thái Bình, điều 652 bộ luật Dân sự quy định về thừa kế thế vị. Cụ thể, trường hợp con của người để lại di sản chết trước hoặc cùng thời điểm với người để lại di sản thì cháu được hưởng phần di sản mà cha hoặc mẹ của cháu đáng lẽ được hưởng nếu còn sống.

Trường hợp cháu cũng chết trước hoặc cùng thời điểm với người để lại di sản là nhà đất... thì chắt được hưởng phần di sản mà cha hoặc mẹ của chắt đáng lẽ được hưởng.

Để dễ hình dung, đại tá Bình lấy ví dụ: ông A. có hai người con là B. (có con là D.) và C. Tuy nhiên, B. qua đời trước ông A.

Khi ông A. qua đời, người cháu là D. được hưởng phần di sản nhà đất mà B. đáng lẽ được hưởng nếu còn sống. Đây là trường hợp thừa kế thế vị.

Ai được hưởng thừa kế khi người chết không để lại di chúc?

Đại tá Nguyễn Thái Bình cho biết điều 649 bộ luật Dân sự xác định thừa kế theo pháp luật là thừa kế theo hàng thừa kế, điều kiện và trình tự do pháp luật quy định.

Theo điều 650, thừa kế theo pháp luật được áp dụng trong các trường hợp như: không có di chúc; di chúc không hợp pháp; người thừa kế theo di chúc chết trước hoặc chết cùng thời điểm với người lập di chúc; người được chỉ định không có quyền hưởng di sản hoặc từ chối nhận di sản.

Thừa kế theo pháp luật cũng được áp dụng đối với phần di sản không được định đoạt trong di chúc hoặc phần di chúc không có hiệu lực.

Đại tá Nguyễn Thái Bình, Phó trưởng ban Công tác cựu chiến binh, Hội Cựu chiến binh Việt Nam (nguyên Phó cục trưởng Cục Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng) ẢNH: NGUYỄN ANH

Theo điều 651 bộ luật Dân sự, hàng thừa kế thứ nhất gồm vợ, chồng; cha mẹ đẻ; cha mẹ nuôi; con đẻ, con nuôi của người chết.

Hàng thừa kế thứ hai gồm: ông bà nội, ông bà ngoại; anh chị em ruột; cháu ruột mà người chết là ông bà nội, ông bà ngoại.

Hàng thừa kế thứ ba gồm: cụ nội, cụ ngoại; bác, chú, cậu, cô, dì ruột; cháu ruột mà người chết là bác, chú, cậu, cô, dì và chắt ruột mà người chết là cụ nội, cụ ngoại.

"Những người cùng hàng thừa kế được hưởng phần di sản bằng nhau. Người ở hàng thừa kế sau chỉ được hưởng di sản nếu không còn ai ở hàng thừa kế trước do đã chết, không có quyền hưởng di sản, bị truất quyền hưởng di sản hoặc từ chối nhận di sản", đại tá Nguyễn Thái Bình nói.

Con riêng, con nuôi, vợ chồng đang ly hôn chia sao?

Theo đại tá Nguyễn Thái Bình ngoài quan hệ huyết thống, theo điều 653 bộ luật Dân sự còn quy định con nuôi và cha mẹ nuôi được thừa kế di sản của nhau, đồng thời còn được thừa kế theo quy định về hàng thừa kế và thừa kế thế vị.

Đối với con riêng và bố dượng, mẹ kế, điều 654 bộ luật Dân sự quy định nếu có quan hệ chăm sóc, nuôi dưỡng nhau như cha con, mẹ con thì được thừa kế di sản của nhau theo quy định pháp luật.

Theo điều 655 bộ luật Dân sự, trường hợp vợ chồng đã chia tài sản chung khi hôn nhân còn tồn tại, sau đó một người chết thì người còn sống vẫn được thừa kế di sản.

Nếu vợ chồng đang xin ly hôn nhưng chưa được tòa án cho ly hôn bằng bản án hoặc quyết định đã có hiệu lực pháp luật, khi một người chết thì người còn sống vẫn được thừa kế di sản.

Đặc biệt, người đang là vợ hoặc chồng của người chết tại thời điểm người đó chết thì dù sau này đã kết hôn với người khác vẫn được thừa kế di sản của người đã chết.