‘Cha tôi người ở lại’ tập 11: NSND Công Lý đóng vai gì?

Cha tôi người ở lại tập 10 với những tình tiết gay cấn khi mẹ của Thảo tìm đến tận quán chay của ông Bình để "mắng vốn" về An. Mẹ của Thảo cho rằng An học dốt, không xứng làm bạn với con trai bà. Bà còn nói ông Bình không biết cách dạy con… An đứng ngoài nghe hết câu chuyện nên vừa lo lắng vừa cảm thấy có lỗi với bố. Sau đó, cô bé trốn ở một góc gần trường ngồi khóc. Việt và Nguyên tìm thấy An và động viên, an ủi em. Sau đấy về nhà, trước mặt ông Bình, ông Chính, An hứa sẽ chăm chỉ học hành với sự trợ giúp của hai anh.

Việt từ chối không nhận ông Huấn là bố trong Cha tôi người ở lại tập tối nay ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Trong vài diễn biến khác, Nguyên trao đổi điều kiện với mẹ Thảo rằng Nguyên sẽ kèm Thảo đạt điểm 10 môn hóa và kèm An từ học sinh kém lên học sinh khá. Lúc đấy, mẹ Thảo không được can ngăn tình bạn giữa Thảo và An nữa. Lúc đầu, mẹ của Thảo tỏ ra không tin tưởng Nguyên nhưng sau khi nghe con gái nêu rõ thành tích học tập giỏi nhất trường của Nguyên và top 5 của Việt thì bà mẹ này mới choáng và đã lập tức đồng ý.

Trong tập 10 của Cha tôi người ở lại có sự xuất hiện của một người đàn ông tên Huấn (Minh Tiệp). Người này tìm cách tiếp cận Việt rồi đến quán chay của ông Bình giả vờ ăn cơm. Ở tập 9, người đàn ông này cũng đã xuất hiện với thái độ xấc láo.

NSND Công Lý xuất hiện trong Cha tôi người ở lại tập 11 ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Cha tôi người ở lại tập 11 lúc 20 giờ tối nay 11.3 trên VTV3 hé lộ những nội dung hấp dẫn khi Việt phát hiện ra ông Huấn dàn cảnh đánh nhau với hai thanh niên lạ mặt nhằm tiếp cận mình nên đã phản ứng. Lúc này, ông Huấn nói thẳng ông chính là bố đẻ của Việt và tỏ thái độ vô ơn đối với bố nuôi như ông Bình. Việt nghe xong sững sờ nhưng sau đó tuyên bố mình chỉ có một người bố là ông Bình.

Ông nội của Việt do NSND Công Lý đóng, muốn tìm lại cháu đích tôn trong Cha tôi người ở lại ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Trong một diễn biến khác, vai diễn của NSND Công Lý đã xuất hiện ở tập 11 Cha tôi người ở lại. Nam nghệ sĩ gạo cội vào vai bố của ông Huấn, đang muốn con trai đưa cháu đức tôn là Việt về. Còn ông Huấn thì đang rất muốn làm điều đó, đổi lại bố phải ký vào giấy chuyển nhượng đất cho mình.

Cha tôi người ở lại tập 11: Việt có chịu nhận bố ruột và ông nội?