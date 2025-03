‘Cha tôi người ở lại’ tập 9: Bà Liên có về Đài Loan như dự định?

Cha tôi người ở lại tập 8 có những nội dung kịch tính hơn khi An dẫn bé Cát Tiên đi chơi, ai ngờ bé bị ngã té phải đưa vào bệnh viện. Dù chỉ bị trầy xước và trật khớp chân nhưng mẹ con bà Liên đã nhân cơ hội quát mắng An vì cho rằng An đã đẩy ngã bé Cát Tiên. Ông Bình nóng mặt đứng ra bênh vực An còn An thì cho rằng mình không làm vậy.

Hai ông bố chuẩn bị đưa đám trẻ đi chơi trong Cha tôi người ở lại tập 9 ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Một vài diễn biến của tập tối qua cho thấy bà Liên muốn dùng bé Cát Tiên để đánh động tình cảm của Nguyên. Mà Nguyên thì không muốn em gái cùng mẹ khác cha với mình buồn nên đôi lúc cũng chiều theo ý. Bà Liên chủ động sắp xếp bữa ăn có 3 mẹ con. Sau đó bà bàn chuyện sẽ đưa Nguyên sang Đài Loan du học nhưng Nguyên cương quyết từ chối. Bà Liên tiếp tục dùng lời mạt sát cho rằng chồng cũ không có tiền để đảm bảo việc học của con trai.

Đúng lúc này, ông Chính xuất hiện và hai người cãi tay đôi với nhau. Nguyên đứng lên bỏ về. Ra đến sảnh nhà hàng, Nguyên tình cờ gặp chồng của bà Liên. Gã đàn ông người Đài Loan chạy đến bế con gái Cát Tiên và yêu cầu bà Liên giải quyết cho xong việc với ông Chính. Không kiềm được bức xúc, ông Chính tiếp tục cho rằng bà Liên đã gặp ông Bình rồi dùng tiền trả công ơn nuôi dưỡng Nguyên, đó là sự xúc phạm. Nguyên nghe đến đây thì càng không thể chấp nhận được việc làm của bà Liên.

Bà Liên xuất hiện trước nhà đòi gặp Nguyên trong tập 9 Cha tôi người ở lại ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Cha tôi người ở lại tập 8 còn có tình tiết gay cấn là bà Liên hỏi ý chồng về chuyện hỗ trợ cho Nguyên về Đài Loan du học. Nhưng người chồng cho rằng đó là con riêng của bà Liên và ông ta không việc gì phải bỏ tiền cho Nguyên du học. Nghe thế bà Liên rất khó chịu, cho rằng trong thời gian làm vợ, bà đã làm tròn trách nhiệm của một người phụ nữ nội trợ, được chồng trả lương thì bà cũng có phần trong đó. Ông chồng ngay lập tức cảnh cáo, nếu bà có suy nghĩ đó thì không có được đồng nào. Và ông yêu cầu bà Liên ngay lập tức đưa con gái về Đài Loan.

Cha tôi người ở lại tập 9 tối nay 5.3 lúc 20 giờ trên VTV3 tiếp tục những tình tiết cho thấy hai ông bố chuẩn bị đưa đám trẻ đi du lịch. Họ vừa kéo vali ra ngoài cổng nhà đợi xe đến thì bà Liên cùng bé Cát Tiên đến gặp Nguyên. Có vẻ bà đang trên đường ra sân bay và muốn Nguyên tiễn…

Cha tôi người ở lại tập 9: Bà Liên có về Đài Loan như dự định?