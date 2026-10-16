Chậm báo cáo bán nhà cho người nước ngoài, doanh nghiệp tại TP.HCM bị phạt 300 triệu

UBND TP.HCM vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Quốc Lộc Phát, trụ sở tại phường An Khánh, TP.HCM, do vi phạm quy định về thông báo thông tin bán nhà ở cho tổ chức, cá nhân nước ngoài.

Theo quyết định, doanh nghiệp này đã chậm gửi thông báo bằng thư điện tử và văn bản đến Sở Xây dựng TP.HCM về tên người mua và địa chỉ nhà ở đã bán, theo quy định đối với chủ đầu tư dự án nhà ở có giao dịch với tổ chức, người nước ngoài.

Cụ thể, tại dự án khu thương mại dịch vụ kết hợp nhà ở cao tầng trên lô đất 1-13, thuộc Khu chức năng số 1, Khu đô thị mới Thủ Thiêm, Công ty cổ phần Quốc Lộc Phát đã bán 62 căn hộ cho tổ chức, cá nhân nước ngoài nhưng chậm thông báo thông tin theo quy định.

Một góc Khu đô thị mới Thủ Thiêm, phường An Khánh ẢNH MINH HỌA: NHẬT THỊNH

Tại dự án chung cư cao tầng kết hợp thương mại dịch vụ trên lô đất 1-16, doanh nghiệp đã bán 104 căn hộ cho người nước ngoài và cũng chậm gửi thông báo đến Sở Xây dựng.

Tương tự, tại dự án trên lô đất 1-17, Công ty cổ phần Quốc Lộc Phát đã bán 106 căn hộ cho tổ chức, cá nhân nước ngoài nhưng chậm thông báo thông tin người mua và địa chỉ nhà ở đã bán.

Tổng cộng, doanh nghiệp đã bán 272 căn hộ cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại 3 dự án nêu trên nhưng chậm thực hiện nghĩa vụ thông báo theo quy định.

Với vi phạm này, Công ty cổ phần Quốc Lộc Phát bị phạt 300 triệu đồng. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được quyết định, doanh nghiệp phải nộp tiền phạt tại ngân hàng thương mại nơi Kho bạc Nhà nước khu vực II mở tài khoản, đồng thời nộp chứng từ chứng minh đã hoàn thành nghĩa vụ nộp phạt cho cơ quan chức năng.

Trường hợp quá thời hạn mà doanh nghiệp không tự nguyện chấp hành, việc thi hành quyết định sẽ được cưỡng chế theo quy định pháp luật.