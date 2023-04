Chấm dứt giết mổ thủ công ở TP.HCM

Hiện nay trên địa bàn TP.HCM ngoài Nhà máy An Hạ còn có các đơn vị giết mổ công nghiệp khác như: Vissan (Q.Bình Thạnh), Sagri, Lộc An (H.Củ Chi) và Xuân Thới Thượng (H.Hóc Môn). Những nhà máy này đảm bảo đủ công suất giết mổ phục vụ nhu cầu tiêu thụ thịt của TP. Tuy nhiên, theo ý kiến của một số người trong ngành việc thương lái chuyển về các địa phương ngoài lý do giá thành giết mổ còn có nguyên nhân việc quản lý an toàn thực phẩm, kiểm dịch ở các địa phương "thông thoáng" hơn. Chính vì vậy, việc tăng cường quản lý thịt nhập từ các tỉnh vào TP là vấn đề quan trọng trong việc chuyển đổi từ giết mổ thủ công sang công nghiệp.