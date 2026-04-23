Chấm dứt hành vi thu hồi nợ như đe dọa, quấy rối, bôi nhọ…

Ông Nguyễn Quốc Hùng cho rằng, trong bối cảnh dòng tiền bị tắc nghẽn, nhất là ở lĩnh vực bất động sản và tiêu dùng, việc thu hồi nợ trở nên phức tạp hơn, đòi hỏi phải có sự thống nhất về cách thức thực hiện. Bộ quy tắc ứng xử được xây dựng nhằm định hướng các tổ chức tín dụng, công ty tài chính và đơn vị liên quan thực hiện thu hồi nợ theo hướng văn minh, minh bạch, đúng quy định pháp luật và phù hợp với các thỏa thuận hợp đồng. Mục tiêu không chỉ là nâng cao hiệu quả thu hồi nợ mà còn góp phần tạo dựng hình ảnh tích cực của ngành ngân hàng trong mắt người dân và doanh nghiệp.

Theo ông Nguyễn Quốc Hùng cho rằng bộ quy tắc này không phải là văn bản quy phạm pháp luật, song được xây dựng trên cơ sở thống nhất giữa các hội viên VNBA, có sự tham gia, góp ý của nhiều cơ quan quản lý như Bộ Công an, Bộ Tư pháp và các đơn vị liên quan.

Chia sẻ thực tiễn triển khai thu hồi nợ tại ngân hàng, bà Nguyễn Thị Hoàng Phượng - Quản lý cấp cao xử lý nợ Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (HDBank) cho biết trong bối cảnh nợ xấu có xu hướng gia tăng, công tác xử lý và thu hồi nợ tại các tổ chức tín dụng đang đối mặt với nhiều thách thức. Thực tế cho thấy, quá trình thu hồi nợ không chỉ phụ thuộc vào các quy định pháp lý mà còn đòi hỏi sự linh hoạt, phù hợp với từng trường hợp cụ thể.

"Trước bối cảnh này, kỹ năng ứng xử, đàm phán và kiểm soát cảm xúc của cán bộ thu hồi nợ được xem là yếu tố then chốt. Việc tiếp cận khách hàng trong điều kiện căng thẳng đòi hỏi cán bộ ngân hàng không chỉ nắm vững quy định mà còn phải có khả năng thuyết phục, tìm kiếm giải pháp hài hòa nhằm đảm bảo quyền lợi của cả hai bên", bà Nguyễn Thị Hoàng Phượng cho hay.

Chia sẻ công tác thu hồi nợ, bà Bùi Thị Minh Nguyệt - Giám đốc tư vấn thanh toán và xây dựng chiến lược Công ty Tài chính TNHH MTV Home Credit Việt Nam cho rằng, sau 18 năm hoạt động với khoảng 18 triệu khách hàng, Home Credit thu hồi nợ theo phương thức thủ công không còn phù hợp, buộc công ty phải chuyển mạnh sang ứng dụng công nghệ. Trọng tâm là hệ thống Home App và voice bot, thực hiện nhắc nợ sớm và hạn chế tiếp xúc trực tiếp. Hiện nay, khoảng 90% hoạt động thu hồi nợ được thực hiện qua voice bot, 10% còn lại do nhân viên đảm nhiệm, chủ yếu dựa trên việc đánh giá hoàn cảnh thực tế của khách hàng. Tuy nhiên, quá trình triển khai vẫn gặp nhiều khó khăn, chủ yếu do khách hàng mất khả năng thanh toán vì thiên tai, dịch bệnh, cùng với các quy định hạn chế thời gian liên hệ. Bên cạnh đó, việc thi hành án dù đã có phán quyết của tòa án vẫn gặp vướng mắc do quy trình xác minh tài sản còn phức tạp và kéo dài. Đại diện doanh nghiệp kiến nghị cơ quan chức năng sớm có giải pháp rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ tại tòa và đẩy nhanh quá trình thi hành án nhằm nâng cao hiệu quả thu hồi nợ.