Chấn chỉnh nạn chèo kéo ở bến xe buýt Chợ Lớn: Hành khách trẻ còn mong điều này

Chiều 29.7, theo dòng người tan tầm, chúng tôi lên chuyến xe buýt 150 về Bến xe buýt Chợ Lớn (đường Lê Quang Sung, P.Chợ Lớn, TP.HCM). Cửa xe vừa mở, vài tài xế xe ôm đã tiến đến mời khách: "Về đâu con, chú chở đi". Dù không có hành vi ép buộc, việc nhiều người cùng lúc tiếp cận vẫn khiến không ít hành khách, đặc biệt là những người lần đầu đến TP.HCM, cảm thấy lúng túng và thiếu an tâm.

Trên hàng ghế chờ, 3 nam sinh là Hứa Hoàng Minh, Nguyễn Minh Hiếu (Trường THPT Lê Minh Xuân) và Phạm Nguyễn Trung Trực (Trường THPT Năng khiếu TDTT Bình Chánh) cho biết các em thường xuyên gặp tình trạng bị chèo kéo mua nước.

Đông đúc người trẻ chờ xe ở bến xe buýt ở Chợ Lớn chiều tối ngày 28.7 ẢNH: THANH ĐA

"Họ hỏi mua nước không, em trả lời là không mua, nhưng họ vẫn đi theo và hỏi cho đến tận khi em lên xe buýt. Ai cũng có cuộc sống riêng nhưng em thấy hơi khó chịu về điều này", Hoàng Minh chia sẻ.

Theo các em, dù nhiều khi trời nắng, rất khát nước nhưng vẫn cố không mua tại bến xe. Lý do là lo ngại vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm, sợ đau bụng khi đang di chuyển. Bên cạnh đó, xe buýt không cho mang đồ ăn hoặc thức uống đựng trong ly nhựa lên xe để tránh đổ, gây ảnh hưởng đến hành khách khác. "Nếu mang chai nước lọc vặn nắp kỹ thì được, nhưng nếu mang ly nhựa thì không được lên xe buýt", Minh nói.

Nhìn bến xe ngày càng khang trang với mái che và hàng ghế chờ hiện đại, không còn cảnh phải đội nắng, trú mưa khi đón xe, 3 nam sinh mong muốn nơi đây được lắp thêm máy bán nước tự động như ở metro hoặc các trung tâm thương mại.

Nhằm bảo đảm an ninh, trật tự và tạo môi trường đi lại văn minh cho hành khách, Trung tâm quản lý giao thông công cộng TP.HCM đã có văn bản đề nghị Công an phường Bình Tây tăng cường phối hợp kiểm tra, xử lý tình trạng chèo kéo hành khách và bán hàng rong tại khu vực Bến xe buýt Chợ Lớn.

Bán hàng rong ở bến xe buýt Chợ Lớn ẢNH: THANH ĐA

Để xử lý dứt điểm tình trạng này, Trung tâm đề nghị Công an phường Bình Tây tăng cường tuần tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định. Đồng thời, đơn vị cũng đề xuất tham gia các cuộc họp định kỳ về bảo đảm trật tự an toàn giao thông và trật tự đô thị nhằm tăng cường phối hợp, xây dựng môi trường giao thông công cộng an toàn, văn minh và thân thiện.

Động thái này nhận được nhiều sự đồng tình từ người dân. Anh Nguyễn Thanh Sang, ngụ đường Bình Trị Đông (P.Bình Tân), cho rằng việc xử lý cần được thực hiện thường xuyên thay vì chỉ ra quân theo từng đợt. "Quan trọng là kiểm tra liên tục, duy trì được trật tự lâu dài để mọi người yên tâm sử dụng xe buýt", anh nói. Theo anh Sang, việc lắp đặt máy bán nước tự động tại bến xe cũng là cần thiết.

Bến xe buýt Chợ Lớn là một trong những đầu mối giao thông công cộng quan trọng của TP.HCM, phục vụ người dân địa phương, sinh viên, người lao động và hành khách từ các tỉnh đến thành phố.

Phản ánh tình trạng chèo kéo ở bến xe buýt Chợ Lớn ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Với nhiều hành khách, đặc biệt là người trẻ, việc xử lý tình trạng chèo kéo tại Bến xe buýt Chợ Lớn không chỉ góp phần lập lại trật tự ở một điểm trung chuyển đông người mà còn thể hiện quyết tâm xây dựng hình ảnh giao thông công cộng hiện đại, thân thiện của TP.HCM.

Một bến xe an toàn, sạch đẹp và hoạt động hiệu quả sẽ mang lại trải nghiệm tích cực cho hành khách, đồng thời góp phần nâng cao sức hấp dẫn của giao thông công cộng, khuyến khích nhiều người lựa chọn xe buýt làm phương tiện đi lại hằng ngày.