Chân dung Alain Delon: Nam thần ‘cực phẩm’ bậc nhất màn bạc

Alain Delon sinh năm 1935, ông trải qua một tuổi thơ không trọn vẹn rồi từng gia nhập quân đội và chiến đấu ở Đông Dương, bị đuổi khỏi quân ngũ trước khi bén duyên với điện ảnh vào cuối những năm 1950. Với vẻ ngoài điển trai, phong độ cùng khả năng diễn xuất tuyệt vời, ông nhanh chóng nổi lên với tư cách là một trong những nam diễn viên hàng đầu châu Âu thập niên 1960, 1970, 1980.

Trong hơn nửa thế kỷ theo đuổi sự nghiệp diễn xuất, Alain Delon góp mặt trong khoảng 100 bộ phim, trong đó chủ yếu là điện ảnh. Nam nghệ sĩ này được xem là huyền thoại màn ảnh Pháp khi sở hữu nhiều vai diễn trong tác phẩm kinh điển: Women Are Weak (Phụ nữ là phái yếu), Purple Noon (Trưa tím), Rocco and His Brothers, L'Eclisse, Le Samouraï, The Girl on a Motorcycle, Le Cercle Rouge, Notre histoire…

Tài tử huyền thoại trong phim Le Samouraï (1967) CINETEXT

Phong cách, ngoại hình và những vai diễn của Alain Delon biến tài tử hào hoa này trở thành biểu tượng quốc tế. Thậm chí, ông được gọi là “Frank Sinatra của Pháp” vì vẻ ngoài điển trai, phong độ dù nam nghệ sĩ không thích sự ví von này.

Vẻ ngoài “cực phẩm” của Alain Delon cũng từng được truyền thông, khán giả hết lời ca tụng và được xem là một trong những nam thần hàng đầu của làng phim ảnh châu Âu. Khi nhắc đến vẻ đẹp của nam giới Pháp, cái tên Alain Delon được xếp vào hàng “tượng đài”.