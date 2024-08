Tổng thống Pháp và giới mộ điệu tưởng nhớ huyền thoại Alain Delon

Nhiều chính trị gia, nhà làm phim, diễn viên... gửi lời tiễn biệt Alain Delon sau khi ông qua đời hôm 18.8 REUTERS

Hôm 18.8, Alain Delon trút hơi thở cuối cùng tại nhà riêng ở Douchy (Pháp). Sự ra đi của tài tử gạo cội trở thành một mất mát lớn đối với nền điện ảnh Pháp, gia đình và hàng triệu người hâm mộ của ông trên khắp thế giới.



Sau khi hay tin, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã tri ân huyền thoại màn bạc này bằng bức ảnh đen trắng thời trẻ và bày tỏ: "Ngài Klein hay Rocco, Guépard hay Samourai, Alain Delon đã hóa thân vào những vai diễn huyền thoại và khiến thế giới mơ ước. Ông cho mượn gương mặt khó quên của mình để làm rung chuyển cuộc sống chúng ta. U sầu, nổi tiếng, bí ẩn, ông không chỉ là một ngôi sao: ông là một tượng đài của nước Pháp'.

Rachida Dati - Bộ trưởng Bộ Văn hóa Pháp, cũng bày tỏ lòng kính trọng đối với ngôi sao đã xuất hiện trong hàng loạt tác phẩm kinh điển của Pháp trong hơn nửa thế kỷ cống hiến cho nghệ thuật. Vị này chia sẻ trên mạng xã hội: "Chúng tôi tin rằng Alain Delon là bất tử… Tài năng, sức hút và hào quang đã giúp ông theo đuổi sự nghiệp ở Hollywood từ khi còn trẻ, nhưng ông đã chọn nước Pháp".

Jack Lang - cựu Bộ trưởng Bộ Văn hóa Pháp, ca ngợi Alain Delon là một diễn viên vĩ đại, phi thường, một "hoàng tử" của điện ảnh. Vị này chia sẻ cố nghệ sĩ đã mê hoặc nhiều thế hệ khán giả bằng ánh mắt sắt đá và nụ cười quyến rũ đồng thời gọi Delon là "gương mặt đẹp nhất trong nền điện ảnh Pháp".

Alain Delon được ca ngợi là tài tử điển trai nhất màn ảnh Pháp cũng như châu Âu GETTY

Giám đốc Liên hoan phim Cannes (Pháp) - Thierry Frémaux, hồi tưởng về một Alain Delon chu đáo, tình cảm, hài hước và có khiếu châm biếm không thể cưỡng lại. Ông chia sẻ với France 24: "Alain Delon là hiện thân của những gì chúng ta gọi là ngôi sao, không chỉ về mặt danh tiếng mà còn về những tác phẩm đồ sộ mà ông để lại".

Chính trị gia Éric Ciotti đã viết rằng Delon là một ngôi sao đặc biệt. "Nước Pháp thương tiếc một người khổng lồ thiêng liêng đã tồn tại trong cuộc sống thường nhật của người dân Pháp qua nhiều thế hệ và sẽ tiếp tục làm chúng ta say mê trong thời gian dài sắp tới", vị này bộc bạch.

Nhà văn - đạo diễn Pháp Philippe Labro viết: "Tạm biệt người bạn. Một bộ sưu tập phim đồ sộ, một nhân cách đáng kinh ngạc và hấp dẫn. Vẻ đẹp không đủ để lý giải sự tiến hóa phi thường trong tài năng của anh ấy. Anh ấy là ngôi sao đỉnh cao".

Claudia Cardinale và Alain Delon trong phim The Leopard (1963) IMDB

Trên AFP, biểu tượng màn bạc Brigitte Bardot cho biết Alain Delon đại diện cho những gì tinh túy nhất của "nền điện ảnh danh giá" của Pháp. Bà cho biết cái chết của nam diễn viên 88 tuổi đã để lại một khoảng trống lớn mà không điều gì và không ai có thể lấp đầy được.

Nữ diễn viên Ý Claudia Cardinale - người từng đóng cùng Alain Delon trong The Leopard, nhắc đến bạn diễn quá cố cùng vai diễn của ông trong phim: "Vũ hội đã kết thúc. Tancredi đã đi khiêu vũ với các vì sao". Bà cũng chia sẻ mình đang trải qua nỗi buồn mãnh liệt và gửi lời chia buồn đến gia đình, người hâm mộ Delon.

Trong khi đó, Giám đốc Liên hoan phim Venice - Alberto Barbera, gọi Alain Delon là "một biểu tượng" đã "vươn lên đỉnh Olympus của những vị thần bất tử". Nhà sản xuất phim người Pháp Alain Terzian ví huyền thoại quá cố là "người khổng lồ cuối cùng".

Alain Delon thời trẻ IMDB

Hơn nửa thế kỷ qua, phong cách, ngoại hình và những vai diễn của Alain Delon biến tài tử hào hoa này trở thành biểu tượng quốc tế. Reuters đánh giá Alain Delon là diễn viên "đã làm tan chảy trái tim của hàng triệu người hâm mộ phim ảnh dù vào vai một kẻ giết người, côn đồ hay sát thủ trong thời kỳ hoàng kim". Còn nhà sản xuất phim người Mỹ Robert Evans từng hết lời ca ngợi ông là "nam diễn viên đẹp nhất châu Âu".



Alain Delon cũng có sức ảnh hưởng lớn với nhiều diễn viên hậu bối. Từ lâu, tài tử Leonardo DiCaprio coi huyền thoại màn bạc này là một trong những diễn viên tuyệt vời nhất trong lịch sử điện ảnh. "John Wick" Keanu Reeves từng khẳng định Delon là hình mẫu của mình với tư cách là một diễn viên. Nam diễn viên người Anh Clive Owen từng bày tỏ anh bị cuốn hút bởi vẻ duyên dáng tự nhiên của Alain Delon và coi Le Samouraï và La Piscine là những bộ phim yêu thích nhất của mình.

Tài tử nhận giải Cành cọ vàng danh dự tại Liên hoan phim Cannes 2019 REUTERS

Alain Delon (8.11.1935 - 18.8.2024) là ngôi sao màn bạc tài hoa nhưng cũng lắm tai tiếng của điện ảnh Pháp. Bắt đầu sự nghiệp diễn xuất từ cuối những năm 1950, Delon nổi lên như một trong những diễn viên hàng đầu châu Âu của thập niên 1960 - 1980. Nghệ sĩ này được xem là huyền thoại màn ảnh Pháp khi sở hữu nhiều vai diễn trong tác phẩm kinh điển: Women Are Weak, Purple Noon, Rocco and His Brothers, L'Eclisse, Le Samouraï, The Girl on a Motorcycle, Le Cercle Rouge… Suốt sự nghiệp của mình, Delon đã được vinh danh ở nhiều giải thưởng danh giá, trong đó có giải César cho Nam diễn viên chính xuất sắc nhất nhờ vai diễn trong Notre histoire (1984).



Những năm cuối đời, vấn đề sức khỏe của Alain Delon giảm sút đáng kể, đặc biệt là kể từ lần đột quỵ vào năm 2019. Nghệ sĩ kỳ cựu không xuất hiện công khai, lui về dưỡng bệnh, hiếm khi rời khỏi điền trang của mình ở Douchy, vùng Val de Loire (Pháp). Lần cuối cùng ngôi sao màn bạc này xuất hiện công khai trước công chúng là khi ông nhận giải Cành cọ vàng danh dự tại Liên hoan phim Cannes (Pháp) vào tháng 5.2019.