Chặng đấu thứ 2 giải thuyền máy nhà nghề quốc tế được tổ chức ở Bình Định

Sau thành tích ấn tượng của đội F1H2O Bình Định - Việt Nam ở chặng đua vô địch thuyền máy nhà nghề quốc tế Grand Prix of Indonesia, được tổ chức vào ngày 1 - 3.3, với kết quả dẫn đầu bảng đua đồng đội; lá cờ luân lưu UIM F1H2O của giải đã được ông Dito Ariotedjo, Bộ trưởng Bộ Thể thao Indonesia, trao cho đại diện Công ty Bình Định F1, đơn vị sẽ đăng cai tổ chức giải UIM F1H2O, Grand Prix of Binh Dinh 2024 tại Việt Nam. Sự kiện sẽ diễn ra từ 29 - 31.3 ở đầm Thị Nại, TP.Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

Đại diện công ty Bình Định F1 nhận cờ luân lưu từ Bộ trưởng Bộ Thể thao Indonesia BTC

Giải đua thuyền máy nhà nghề quốc tế (UIM F1H2O) đã tổ chức hơn 30 năm, là giải đua uy tín bậc nhất thể thức công thức 1 trên nước. Đến nay, giải đua đã tổ chức được 300 lần và đi qua 30 nước trên thế giới như Hungary, xứ Wales, Phần Lan, Đức, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc, Hy Lạp, Áo, Pháp , các nước Trung Đông… Ở Đông Nam Á, có Malaysia, Thái Lan, Indonesia, Singapore, và tiếp theo là Việt Nam.



Trong năm 2024, sẽ có 8 chặng đấu được diễn ra. Sau chặng Grand Prix of Indonesia vừa kết thúc, các đội sẽ hội quân ở chặng Grand Prix of Binh Đinh, kế đến là Grand Prix of Italia...

Đội đua Bình Định - Việt Nam kiểm tra thuyền máy B.T.C

Giải thi đấu UIM F1H2O có tính mạo hiểm, sự cạnh tranh, thách thức cao, mang đến sức hấp dẫn, tính giải trí cho người theo dõi. Đây được coi như là một trong những bộ môn thể thao ngoạn mục và thú vị nhất thế giới.

Giải thi đấu UIM F1H2O được tổ chức ở Bình Định (Việt Nam) sẽ là cơ hội lớn cho khán giả nước nhà có thêm một bộ môn thể thao giải trí đầy tốc độ, mạnh mẽ, vừa là cơ hội để tỉnh Bình Định xây dựng "thủ phủ" các bộ môn thi đấu dưới nước, vừa là điểm đến lý tưởng của những người yêu thích thể thao.

Giải UIM F1H2O, Grand Prix of Binh Dinh 2024 cũng sẽ là một trong những hoạt động hấp dẫn nằm trong sự kiện lớn Tuần lễ Amazing Binh Dinh Fest diễn ra từ 22.3 - 31.3. Đây là sự kiện lớn nhất năm 2024 của tỉnh Bình Định, mở đầu cho hàng loạt các sự kiện, lễ hội đặc sắc trong năm nay nhằm thu hút du lịch trong nước và quốc tế đến với tỉnh này.

Cũng giống như đua xe công thức 1, UIM F1H2O sẽ thi đấu từ 6 - 8 chặng Grand Prix với khoảng 10 đội đua đến từ các nước, mỗi đội sẽ gồm 2 thành viên. Mỗi chặng Grand Prix sẽ được diễn ra ở các khu vực châu Âu, châu Á và Trung Đông. Các chặng sẽ có 3 ngày thi đấu, trong ngày đầu tiên sẽ thi đấu giành Pole (hay còn gọi là giành vị trí xuất phát), ngày thứ 2 là đua nước rút tính điểm (Sprint Race) và ngày cuối cùng là thi đấu tìm ra quán quân chặng đua.