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Chặng đường 20 năm kiến tạo tương lai số của UIT
Video Giáo dục

Chặng đường 20 năm kiến tạo tương lai số của UIT

Nguyễn Anh
Nguyễn Anh
07/06/2026 09:00 GMT+7

Ngày 6.6, Trường ĐH Công nghệ Thông tin (UIT) - ĐHQG TP.HCM long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập (2006 - 2026) và vinh dự đón nhận Cờ truyền thống do UBND TP.HCM trao tặng.

Trải qua hai thập kỷ, UIT đã vươn mình khẳng định vị thế là cơ sở đào tạo và nghiên cứu hàng đầu Việt Nam về lĩnh vực công nghệ thông tin, truyền thông và chuyển đổi số. Đến nay, trường đã đào tạo hàng chục nghìn kỹ sư, cử nhân, thạc sĩ và tiến sĩ. Nhiều cựu sinh viên đang nắm giữ các vị trí quan trọng tại các tập đoàn công nghệ trong và ngoài nước, trực tiếp thúc đẩy quá trình chuyển đổi số quốc gia.

Chặng đường 20 năm kiến tạo tương lai số của UIT - Ảnh 1.

Nhà trường vinh dự đón nhận Cờ truyền thống do UBND TP.HCM trao tặng.

ẢNH: NGUYỄN ANH

Phát biểu tại buổi lễ, PGS-TS Nguyễn Tấn Trần Minh Khang - Hiệu trưởng nhà trường, cho biết vượt lên trên mọi con số thành tích, giá trị sâu sắc nhất mà UIT hướng tới là một môi trường hạnh phúc. Ông nhấn mạnh sứ mạng của trường đã bước sang tầm cao mới: "Chúng ta không chỉ đào tạo kỹ sư công nghệ thông tin mà còn kiến tạo những công dân số, nhà lãnh đạo số, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia".

Đồng tình với tầm nhìn này, GS-TS Nguyễn Thị Thanh Mai - Giám đốc ĐHQG TP.HCM, nhận định trong bối cảnh công nghệ thông tin là nền tảng cốt lõi của mọi lĩnh vực, sứ mạng của UIT không chỉ dừng ở việc cung cấp nhân lực cho thị trường. Nhà trường phải là nơi tham gia kiến tạo năng lực công nghệ tự chủ cho đất nước.

Chặng đường 20 năm kiến tạo tương lai số của UIT - Ảnh 2.

Đội ngũ giảng viên - CBNV nhà trường trong chặng đường 20 năm kiến tạo tương lai số của UIT

ẢNH: NGUYỄN ANH

 

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