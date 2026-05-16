Ngày hội việc làm UIT 2026: Doanh nghiệp 'bắt tay' sinh viên, mở rộng cơ hội trong kỷ nguyên AI

Diễn ra sáng 15.5, UIT Job Fair 2026 quy tụ hơn 30 doanh nghiệp trong và ngoài nước hoạt động trong lĩnh vực công nghệ, với sự góp mặt của nhiều tên tuổi lớn như FPT Software, SAP Labs Vietnam, Shopee, VNG Corporation… Sự kiện không chỉ là nơi tuyển dụng mà còn là không gian để sinh viên tiếp cận thực tế thị trường, từ yêu cầu kỹ năng đến xu hướng nghề nghiệp trong thời đại số.

UIT Job Fair 2026 mang đến hàng nghìn cơ hội việc làm và thực tập cho sinh viên mà còn là môi trường để người học tiếp cận thực tế thị trường lao động ẢNH: TN

Đại diện nhà trường cho rằng, sự phát triển nhanh chóng của AI đang khiến không ít sinh viên và phụ huynh lo lắng về cơ hội việc làm. Tuy nhiên, qua quá trình làm việc với các doanh nghiệp quốc tế, bức tranh thực tế lại mang nhiều tín hiệu tích cực. Theo đó, thay vì bị động trước công nghệ, sinh viên cần chủ động thích nghi, tận dụng AI như một công cụ để nâng cao năng lực và mở rộng cơ hội nghề nghiệp.

Tại ngày hội, nhiều doanh nghiệp không chỉ tuyển dụng trực tiếp mà còn mang đến các chương trình đào tạo gắn với cam kết việc làm. Đại diện doanh nghiệp cho biết, sinh viên tham gia sẽ trải qua khóa huấn luyện kéo dài 3 tháng, tập trung vào kỹ năng mềm, giao tiếp, làm việc nhóm trong môi trường toàn cầu.

Sinh viên cần thay đổi tư duy từ chờ đợi cơ hội sang chủ động chuẩn bị để sẵn sàng hội nhập thị trường lao động toàn cầu ẢNH: TN

