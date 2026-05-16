Ngày hội việc làm UIT 2026: Doanh nghiệp 'bắt tay' sinh viên, mở rộng cơ hội trong kỷ nguyên AI
Ngày hội việc làm UIT 2026: Doanh nghiệp 'bắt tay' sinh viên, mở rộng cơ hội trong kỷ nguyên AI

Trang Châu - Chiêu Ngô
16/05/2026 15:00 GMT+7

Trong bối cảnh thị trường lao động biến động mạnh bởi sự phát triển của trí tuệ nhân tạo (AI), Trường ĐH Công nghệ thông tin, ĐHQG TP.HCM (UIT) đã tổ chức Ngày hội việc làm UIT (UIT Job Fair 2026) vào sáng 15.5, thu hút đông đảo sinh viên và hơn 30 doanh nghiệp trong và ngoài nước tham gia.

Diễn ra sáng 15.5, UIT Job Fair 2026 quy tụ hơn 30 doanh nghiệp trong và ngoài nước hoạt động trong lĩnh vực công nghệ, với sự góp mặt của nhiều tên tuổi lớn như FPT Software, SAP Labs Vietnam, Shopee, VNG Corporation… Sự kiện không chỉ là nơi tuyển dụng mà còn là không gian để sinh viên tiếp cận thực tế thị trường, từ yêu cầu kỹ năng đến xu hướng nghề nghiệp trong thời đại số.

UIT Job Fair 2026 mang đến hàng nghìn cơ hội việc làm và thực tập cho sinh viên mà còn là môi trường để người học tiếp cận thực tế thị trường lao động

Đại diện nhà trường cho rằng, sự phát triển nhanh chóng của AI đang khiến không ít sinh viên và phụ huynh lo lắng về cơ hội việc làm. Tuy nhiên, qua quá trình làm việc với các doanh nghiệp quốc tế, bức tranh thực tế lại mang nhiều tín hiệu tích cực. Theo đó, thay vì bị động trước công nghệ, sinh viên cần chủ động thích nghi, tận dụng AI như một công cụ để nâng cao năng lực và mở rộng cơ hội nghề nghiệp.

Tại ngày hội, nhiều doanh nghiệp không chỉ tuyển dụng trực tiếp mà còn mang đến các chương trình đào tạo gắn với cam kết việc làm. Đại diện doanh nghiệp cho biết, sinh viên tham gia sẽ trải qua khóa huấn luyện kéo dài 3 tháng, tập trung vào kỹ năng mềm, giao tiếp, làm việc nhóm trong môi trường toàn cầu.

Sinh viên cần thay đổi tư duy từ chờ đợi cơ hội sang chủ động chuẩn bị để sẵn sàng hội nhập thị trường lao động toàn cầu

Mô hình '3 nhà' với AI Lab UIT - AvePoint: Chiến lược đón đầu kỷ nguyên Gen AI

Ngày 11.5, Trường ĐH Công nghệ Thông tin - ĐHQG TP.HCM (UIT) phối hợp cùng Tập đoàn AvePoint chính thức khánh thành AI Lab UIT - AvePoint. Sự kiện không chỉ đánh dấu một không gian nghiên cứu mới mà còn là bệ phóng chiến lược giúp nhân lực trẻ Việt Nam tự tin đón đầu kỷ nguyên Generative AI đang bùng nổ mạnh mẽ.

