Chàng học viên chinh phục cô gái xinh đẹp, muốn cưới sau 2 tháng hẹn hò

Chia sẻ về mối duyên gắn bó chị Thanh Giang cho biết thời điểm đó đang làm nhân viên tư vấn của một trung tâm Anh ngữ, trong khi người bạn đời là học viên. Sau những buổi sinh hoạt chung, anh Minh Tâm chủ động nhắn tin, mời đi ăn. Sự chân thành của nam khách mời khiến Thanh Giang rung động, nên dần mở lòng hơn.

Vợ chồng Minh Tâm - Thanh Giang chia sẻ về cuộc sống hôn nhân trong Thuận vợ thuận chồng Ảnh: NSX

Anh Minh Tâm cho biết chỉ sau hai tháng quen biết, cả hai đã quyết định tiến xa. Và 7 tháng sau, họ chính thức kết hôn. Trước thắc mắc liệu quãng thời gian tìm hiểu có quá ngắn, chuyên gia tâm lý Lý Thị Mai cho rằng tình yêu không có khuôn mẫu hay công thức chung. Có người cần nhiều năm để tích lũy niềm tin, nhưng cũng có những cặp đôi chỉ cần vài tháng để cảm nhận sự đồng điệu và cam kết lâu dài. Theo chuyên gia tâm lý, điều quan trọng là cả hai thấy mình phù hợp, đủ niềm tin để cùng nhau đi tiếp thì hôn nhân là lựa chọn đúng.

Hôn nhân của cặp đôi sau mối duyên ở trung tâm Anh ngữ

Anh Minh Tâm chia sẻ: “Khi bước vào đời sống gia đình, tôi cũng suy nghĩ có phải vội quá không khi bản thân còn rất ham chơi. Nhưng sau khi đám cưới xong thì tôi gần như thay đổi hoàn toàn. Và hiện tại bây giờ tôi hay nói với các bạn nhỏ hơn là cứ cưới đi, rồi mình sẽ trở thành một người khác”.

Nam khách mời thừa nhận ban đầu anh lo ngại sự ràng buộc sẽ khiến mất tự do, nhưng thực tế hôn nhân lại giúp mình trưởng thành, biết trân trọng hơn và cảm thấy biết ơn vì đã cưới sớm.

Cặp vợ chồng trẻ biến xe thành ngôi nhà di động, rong ruổi cùng nhau và ba con nhỏ khiến Đình Toàn thích thú Ảnh: NSX

Trong khi đó, Thanh Giang chia sẻ từ một cô gái ưa thích đi chơi cùng bạn bè, cô phải dần học cách hy sinh và ưu tiên gia đình. Nữ khách mời bộc bạch rằng cuộc sống hôn nhân đến quá nhanh khi cô mới 24 tuổi, khiến bản thân chưa kịp thích nghi. “Có một lần tôi muốn đi chơi với bạn nhưng con còn bé quá. Ông xã khuyên tôi nên tạm gác lại chuyện đi chơi, đợi con lớn lên tí. Lúc đó tôi không nghe lời. Sau này, khi cuộc sống hôn nhân trải qua nhiều thăng trầm tôi mới nhận ra giá trị gia đình vẫn là lớn nhất”, cô kể.

Sau nhiều biến cố, Thanh Giang nhận ra giá trị lớn nhất vẫn là gia đình. Cô hiểu rằng chồng không hề ích kỷ, mà chỉ muốn gắn kết vợ con với mình, như cách anh luôn đưa cả gia đình theo trong những chuyến đi. Sáu năm với ba lần mang thai là một hành trình đầy vất vả, nhưng Thanh Giang xúc động khi nhớ lại những lúc chồng luôn bên cạnh, động viên và giữ trọn lời hứa. Chính điều này khiến cô khẳng định rằng cả hai đều có công trong việc nuôi dưỡng hạnh phúc gia đình.

Không chỉ dừng lại ở chuyến đi ngắn ngày, gia đình cặp đôi Thanh Giang - Minh Tâm còn thực hiện hành trình xuyên Việt hơn 2 tháng, từ TP.HCM đến Cao Bằng. Khó khăn lớn nhất với anh Minh Tâm là đảm bảo an toàn cho vợ con, từ việc kiểm tra xe, đến lo sinh hoạt trong điều kiện hạn chế. Dù vất vả, cả hai cho rằng chính hành trình này giúp họ hiểu nhau hơn, trân trọng mái ấm và để lại những kỷ niệm đáng nhớ cho các con.