Kỹ sư U.40 chinh phục được nữ KOL xinh như hoa hậu trên show hẹn hò

Cặp "trai tài gái sắc" tham gia hẹn hò khiến hai MC thích thú Ảnh: Chụp màn hình

Nữ KOL không ngại quen người hơn 14 tuổi

Trong tập mới nhất chương trình Bạn muốn hẹn hò lên sóng, Quyền Linh và Ngọc Lan mai mối cho Lê Thanh Bình (38 tuổi, TP.HCM) là kỹ sư phần mềm, và Nguyễn Minh Nhật Linh (24 tuổi), là KOL và đang học chuyên ngành Điều dưỡng đa khoa.

Giới thiệu về bản thân, Thanh Bình cho biết có ưu điểm là hòa đồng, thân thiện, sống chân thật. Anh chia sẻ đã trải qua 3 mối tình từ thời trung học đến khi đi làm. Thanh Bình kể về mối tình gần nhất kéo dài gần 5 năm: "Sau thời gian dài bên nhau, tôi và bạn gái thấy có nhiều vấn đề không thể dung hòa được nên quyết định giãn nhau ra để xem bản thân còn tình cảm hay không. Lúc đó, cô ấy đi Mỹ tìm cơ hội định cư. Hai đứa cũng thấy tình cảm không còn được như trước và quyết định chia tay. Tuy nhiên, cả hai chúng tôi đều tiếc nuối vì đã ở bên nhau hơn 4 năm rồi. Sau đó, tôi cũng xin visa sang Mỹ để hàn gắn mối quan hệ. Nhưng dù cả hai ở bên nhau, tôi nhận ra mọi thứ không được như mình mong muốn. Sau đó, tôi quyết định về Việt Nam và chia tay từ hồi tháng 1".

Kỹ sư Thanh Bình thích mẫu bạn gái truyền thống, hiểu chuyện Ảnh: Chụp màn hình

Nghe câu chuyện của đàng trai, Quyền Linh đặt vấn đề "tình cũ không rủ cũng tới", nam kỹ sư cho biết anh đã suy nghĩ khá lâu để đưa ra quyết định buông bỏ mối tình cũ. Nam MC cũng nhắc nhở Thanh Bình "cần xác định vấn đề đó khi đã lên chương trình, bởi cô bé ngồi bên kia còn quá nhỏ". Khi được hỏi về hình mẫu bạn gái, Thanh Bình chia sẻ anh thích kiểu phụ nữ truyền thống, có sự chín chắn trong suy nghĩ.

Trong khi đó, Nhật Linh khiến hai MC trầm trồ vì nhan sắc quá đỗi xinh đẹp, cách nói chuyện khéo léo, tự tin. Cô cho biết đã trải qua hai mối tình, từ năm 16 tuổi và 23 tuổi. Kể về mối tình gần nhất, Nhật Linh cho biết cô phát hiện bạn trai không chung thủy nên quyết định chia tay.

Nữ KOL xinh đẹp bày tỏ thích mẫu đàn ông trưởng thành, không ngại quen người lớn hơn nhiều tuổi Ảnh: Chụp màn hình

Trước khoảng cách tuổi tác của đàng trai, nữ KOL cho biết gu của cô là kiểu người đàn ông trưởng thành nên chuyện tuổi tác không là vấn đề. Cô cũng tiết lộ bạn trai cũ sinh năm 1979.

Nam kỹ sư muốn có 3 tháng làm bạn trước khi hẹn hò

Sau những thông tin ban đầu, Quyền Linh và Ngọc Lan cho mở rào để cả hai gặp mặt. Khoảnh khắc tặng hoa cho bạn gái, Thanh Bình còn "thả thính": "Ban đầu anh cũng hy vọng là em xinh như hoa, nhưng bây giờ anh thấy em xinh hơn cả hoa nữa".

Trong cuộc trò chuyện, Nhật Linh chia sẻ khi gặp mặt, cô thấy đàng trai có đủ tiêu chí mà mình mong muốn. Tuy nhiên, nữ KOL nói có chút e ngại về chuyện Thanh Bình vừa chia tay, vì trước đây cô từng gặp trường hợp tương tự với bạn trai cũ. Đáp lại, Thanh Bình cho rằng việc bạn trai cũ của Nhật Linh không chung thủy có thể do tính cách chứ không hẳn vì hoàn cảnh. Anh cũng khẳng định: "Về tính cách thì em có thể tin tưởng ở anh".

Lúc này, Nhật Linh cũng bày tỏ cô muốn có mối quan hệ chắc chắn, bền vững cho cả hai. Do đó, cô cần một người có thể đáp ứng những tiêu chí từ tư duy, đạo đức. "Em hy vọng cả hai sẽ có cùng tần số, cùng xây dựng mối quan hệ để hiểu nhau lâu dài", cô chia sẻ. Về phía Thanh Bình, anh mong muốn cả hai cho nhau cơ hội để làm bạn của nhau trước, tìm hiểu nhau như những người bạn. Sau khoảng 3 tháng, nếu cả hai vẫn cảm thấy rung động với nhau thì sẽ chính thức hẹn hò.

Dù chênh nhau tới 14 tuổi, cả hai vẫn quyết định tìm hiểu và cùng nhau thỏa thuận rõ ràng từng giai đoạn yêu đương Ảnh: Chụp màn hình

Nghe điều này, Ngọc Lan liền lên tiếng nhắc đàng gái vì nhận thấy quan điểm của cả hai đang khác nhau. Tuy nhiên, Nhật Linh cho biết cô đồng ý với đàng trai, miễn là cả hai thoải mái, tự do. "Em quan niệm cái gì là của mình thì sẽ là của mình", cô nói.

Kết thúc buổi gặp gỡ tại chương trình, cả Thanh Bình và Nhật Linh đều bấm nút hẹn hò. Nam MC hy vọng cả hai sẽ cùng vun vén cho mối tình này và sớm báo tin vui về cho chương trình.











