Chàng phi công quân sự tiết lộ chuyện tình 'yêu nhanh cưới vội' với vợ xinh đẹp

Chàng quân nhân Xuân Tình và vợ tiết lộ hành trình từ yêu đến cưới chỉ trong vài tháng Chụp màn hình

Tập 13 Vợ chồng son phiên bản quân đội do Thanh Vân Hugo và Quốc Thuận dẫn dắt vừa lên sóng với sự tham gia của vợ chồng Trịnh Xuân Tình (29 tuổi - Quảng Ninh), hiện là phi công quân sự, công tác tại Trung đoàn Không quân 917, Sư đoàn Không quân 370, Quân chủng Phòng không - Không quân và Trần Thúy An (26 tuổi - Lâm Đồng).

Theo chia sẻ, Xuân Tình và Thúy An quen biết nhau qua mạng xã hội. Khi đó, Thúy An đăng ký làm quản trị viên cho một trang truyền thông mà Xuân Tình đang quản lý. Ngay từ lần đầu trò chuyện, Xuân Tình đã "thả thính" Thúy An vì thấy cô quá xinh và "cưa đổ" nàng chỉ sau 2 ngày.

Vẻ ngoài xinh xắn của Thúy An khiến hai MC dành nhiều lời khen ngợi Chụp màn hình

Sau 1 tháng yêu qua mạng, cả hai chính thức gặp mặt nhau. Thúy An kể khi đó cô ở Lâm Đồng, phải bắt xe xuống Tuy Hòa (Phú Yên), nơi Xuân Tình đang học. "Anh ấy đang còn là học viên nên không có điều kiện đi thăm được nên tôi phải chủ động. Lúc gặp, tôi thấy anh ấy gầy và đen, nhưng đẹp trai hơn so với ảnh trên mạng", cô chia sẻ.

Khi được hai MC hỏi về thời gian kết hôn, Xuân Tình gây bất ngờ khi tiết lộ chỉ 1 tháng sau khi gặp, Thúy An phát hiện có thai và đám cưới được diễn ra ngay sau đó. Chàng phi công 29 tuổi nói thêm, anh đã chuẩn bị cho việc này từ trước nên không bỡ ngỡ. "Từ lúc mới quen biết, tôi đã chuẩn bị cho việc làm bạn trai cô ấy. Đến khi yêu nhau thì tôi chuẩn bị cho việc cô ấy sẽ có em bé, mình sẽ cưới luôn. Chỉ là mọi thứ diễn ra quá nhanh, điều tôi luyến tiếc nhất là chưa có buổi cầu hôn lãng mạn cho vợ", anh cho hay.

Xuân Tình tiết lộ vợ có thai chỉ sau 2 tháng hẹn hò Chụp màn hình

Sau chia sẻ này, Xuân Tình bất ngờ lấy ra hộp nhẫn rồi quỳ gối cầu hôn vợ ngay trên sân khấu Vợ chồng son. Tình cảm và lời bày tỏ của anh khiến cô vợ xúc động rơi nước mắt. Thúy An nghẹn ngào bày tỏ: "Thật sự tôi không nghĩ hôm nay anh sẽ làm như thế. Trước đây tôi cũng hay nhắc là 'sao chồng chưa cầu hôn vợ?'. Tôi không biết thời gian đâu để anh ấy mua nhẫn nữa vì anh bận lắm".

Bên cạnh những giây phút ngọt ngào, đôi vợ chồng không bỏ qua màn "bóc phốt" nhau. Xuân Tình thẳng thừng "tố" vợ trước khi cưới và sau khi cưới là 2 nhân cách hoàn toàn khác nhau. Anh hài hước kể: "Ngày xưa tôi hát thì cô ấy bảo lãng mạn, còn giờ thì lại bảo suốt ngày hát, điếc cả tai. Trước đây tôi hay chọc, trêu đùa thì bảo là hài hước, bây giờ thì lại bảo tôi vô duyên. Bên cạnh đó, nhiều lúc tôi thấy vợ chưa thật sự thấu hiểu mình. Cô ấy là nội trợ nhưng lại không biết nấu ăn, đa số đều là tôi nấu". Dù vậy, chàng phi công cho rằng chẳng có ai hoàn hảo nên anh không đòi hỏi vợ phải thay đổi điều gì, chỉ mong cô hiểu và thông cảm cho nghề nghiệp của chồng.

Màn cầu hôn lãng mạn của Xuân Tình dành cho vợ khiến cả trường quay thích thú Chụp màn hình

Không chịu thua, Thúy An cũng lên tiếng "tố" chồng nóng tính, giận dai. Cô cho biết mỗi khi giận, anh ít khi nhận sai mà ngược lại bắt cô phải xin lỗi thì mới chịu làm hòa. Thậm chí, có lần vì giận mà gần nửa tháng, Xuân Tình không liên lạc với vợ. Nói đến đây, cô khóc vì ấm ức khiến Xuân Tình phải dỗ dành và hứa thay đổi để hôn nhân hạnh phúc hơn.