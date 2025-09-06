Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Chàng tiếp viên trưởng hát bolero khiến Kha Ly xúc động

Thạch Anh
Thạch Anh
06/09/2025 14:18 GMT+7

Kể về hành trình hoạt động nghệ thuật của mình bằng âm nhạc, Quốc Trí được diễn viên Kha Ly dành lời khen ngợi tại 'Tình bolero'.

Tập 8 Tình bolero lên sóng với màn tranh tài của MC Huỳnh Thơ, MC Quốc Trí và diễn viên Henry Nguyễn. Đảm nhận vai trò giám khảo là danh ca Phương Dung, nhạc sĩ Đình Văn, diễn viên Kha Ly và nhạc sĩ Hamlet Trương.

Chàng tiếp viên trưởng hát bolero khiến Kha Ly ngưỡng mộ - Ảnh 1.

Quốc Trí gây ấn tượng khi mang đến hình ảnh mới mẻ so với tập chào sân

Ảnh: BTC

Ở vòng thi này, Quốc Trí xuất hiện với hình ảnh lịch lãm, kể câu chuyện về hành trình vượt qua những áp lực, điều tiếng để sống trọn vẹn với đam mê nghệ thuật. Anh mở đầu bằng ca khúc Tình đời, tái hiện hình ảnh lộng lẫy của người nghệ sĩ trên sân khấu. Sau đó, nam thí sinh có những trăn trở, bộc bạch về góc khuất của nghề.

MC điển trai tâm sự: “Tôi từng giấu gia đình, bạn bè khi theo đuổi nghệ thuật. Bởi có quá nhiều người nói rằng, đây không phải là nghề. Tôi chưa từng nghĩ sẽ trở thành nghệ sĩ nổi tiếng, mà chỉ đang sống trọn với đam mê của mình, nhưng mà khó lắm”.

Ở phần tiếp theo, Quốc Trí khẳng định tình yêu nghệ thuật qua ca khúc Ai cho tôi tình yêu, truyền tải thông điệp sâu sắc về việc sống có giá trị, vững tâm với nghề và kiên định theo đuổi ước mơ. Khép lại bằng ca khúc 60 năm cuộc đời, Quốc Trí muốn nhắn nhủ: “Hãy tin tôi đi, nghệ thuật là một mối duyên nợ, không phải muốn là được, cũng không phải quay lưng một cái là có thể từ bỏ. Nếu bạn có duyên với nghề, hãy cố gắng có tâm với nghề, chứng minh rằng mình yêu nó và cố gắng vì nó”.

Chàng tiếp viên trưởng hát bolero khiến Kha Ly ngưỡng mộ - Ảnh 2.

Nam MC nghẹn ngào khi nhắc về hành trình theo đuổi nghệ thuật

Ảnh: BTC

Kha Ly và dàn giám khảo nói về bài thi của Quốc Trí

Nhạc sĩ Đình Văn khen ngợi vẻ ngoài điển trai, cách dẫn chuyện tự nhiên của đàn em. Nam giám khảo hết lời khen ngợi màn thể hiện 60 năm cuộc đời của Quốc Trí vì bộc lộ đúng tinh thần của bài hát - sự yêu đời, lạc quan. “Có thể đó là phong cách mà em nên lựa chọn nếu đi hát sau này”, ông nói.

Hamlet Trương đặc biệt ấn tượng với sự tiết chế hợp lý của Quốc Trí, giúp tổng thể tiết mục trở nên hoàn hảo. Còn với Kha Ly, cô chia sẻ: “Bạn thể hiện được 2 ưu điểm là hát hay, nói chuyện giỏi. Tôi nghĩ những yếu tố này sẽ hỗ trợ cho bạn nhiều hơn ở vòng sau. Khi nghe bạn tâm sự về nghề, tôi rất xúc động. Là tiếp viên trưởng của một hãng hàng không, bạn chấp nhận từ bỏ để theo nghệ thuật, điều đó khiến tôi ngưỡng mộ”.

Quốc Trí chia sẻ ở vòng 2 của Tình bolero 2025, anh mong muốn mang đến một hình ảnh mới mẻ, khác lạ. Chia sẻ thêm về tình yêu dành cho nghề, nam MC bộc bạch anh xem nghệ thuật như một “người tình” và sẵn sàng theo đuổi đến cùng. Hành trình đó dù vấp phải những định kiến, dèm pha song với Quốc Trí, tình yêu và sự đam mê chính là nguồn động lực để anh vượt qua. “Tôi tự hào vì mình đã toàn tâm toàn ý với nghề, để những người thương yêu có thể an tâm hơn về con đường mà tôi đang lựa chọn”, anh nói.

“Tôi chọn chia sẻ câu chuyện của mình trên sân khấu Tình bolero lần này vì nhận ra rằng, ngoài kia cũng có nhiều bạn trẻ từng loay hoay, trăn trở giống mình. Hy vọng thông điệp mà Quốc Trí gửi gắm trong tiết mục sẽ tiếp thêm sức mạnh, giúp các bạn vững vàng hơn trong hành trình của các bạn”, Quốc Trí chia sẻ thêm.

