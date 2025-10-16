Chàng trai 20 tuổi 'lột xác' ngoạn mục trong 7 tháng

Ám ảnh cân nặng "khủng"

Dũng kể, anh bị béo phì từ nhỏ, mới lớp 5 đã nặng 60 kg. Khi đến tuổi dậy thì, thói quen ăn nhiều và nghiện đồ ăn nhanh khiến Dũng tăng cân không kiểm soát. "Cứ ăn xong vài phút lại đói, mình chất đầy đồ ăn vặt trong phòng. Lâu dần mình mặc kệ mọi thứ", anh kể.

Võ Hữu Dũng trước và sau khi giảm cân ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Sự tự ti khiến Dũng sống thu mình, ngại ra ngoài vì thường phải nghe những lời bàn tán. Năm 17 tuổi, anh chạm mốc 140 kg - con số khiến bản thân anh "sốc nặng". Cân nặng "khủng" không chỉ gây bất tiện trong sinh hoạt mà còn kéo theo các vấn đề sức khỏe: khó thở, tim đập nhanh, đau khớp gối, gót chân. Dũng từng thử nhịn ăn, đi bộ để giảm cân nhưng đều bỏ cuộc giữa chừng.

Đầu năm 2025, Dũng bắt đầu bị ngưng thở khi ngủ - một dấu hiệu nguy hiểm. "Đó là hồi chuông cảnh báo, mình nhận ra nếu không thay đổi, có thể đánh mất cả mạng sống", Dũng nhớ lại. Từ đó, anh quyết tâm xem giảm cân là mục tiêu sống còn. Anh đến phòng gym cùng bạn, mua gói tập 3 tháng và tự học kiến thức dinh dưỡng. Hành trình "lột xác" chính thức bắt đầu.

Bí quyết ăn thông minh và kỷ luật tập luyện

Thay vì nhịn đói cực đoan, Dũng chọn chiến lược "ăn thông minh" để tránh stress. Anh ăn nhiều rau, tăng đạm, giảm dần tinh bột. Trình tự ăn được anh áp dụng chặt chẽ: ăn rau trước, đạm sau và món tinh bột cuối cùng, giúp no lâu mà không thừa năng lượng.

Khẩu phần mỗi bữa gồm nhiều rau xanh, đạm từ ức gà, cá, thịt nạc và chỉ một chén cơm nhỏ. Anh loại bỏ hoàn toàn thức ăn chiên dầu, đường tinh luyện và đồ ngọt. "Mình vẫn cho phép bản thân xả nhẹ vào cuối tuần nhưng chọn thực phẩm lành mạnh, để không áp lực tinh thần", anh kể.

Song song với ăn uống, Dũng duy trì tập luyện kỷ luật cao. Vì quá nặng, anh không thể chạy hay tập cardio mạnh, nên ưu tiên bài tập kháng lực và đi bộ 15 phút sau mỗi buổi tập. Anh đặt mục tiêu tập ít nhất 45 phút mỗi ngày, không nghỉ ngày nào.

Thực đơn mỗi ngày của Dũng đầy đủ chất dinh dưỡng ẢNH: NVCC

Tháng đầu, Dũng giảm được 10 kg, một kết quả ngoài mong đợi. Có giai đoạn chững cân, anh không bỏ cuộc mà tăng thời lượng tập lên 90 phút/ngày, dần vượt qua giai đoạn khó. "Thời gian đầu cực lắm, nhưng khi thấy cân nặng giảm từng chút, mình càng có động lực tiếp tục", anh nói.

Sau hơn 7 tháng, việc tập luyện đã trở thành thói quen không thể thiếu. Dũng khẳng định: "Nếu kỷ luật và hiểu đúng về ăn uống, ai cũng có thể đạt mục tiêu như mình".

Sống cuộc đời thứ 2

Từ 140 kg xuống 92 kg, với chiều cao 1,82 m, nay Dũng sở hữu vóc dáng rắn rỏi, gọn gàng. "Cơ thể nhẹ nhõm, tim không còn đập nhanh, đi lại linh hoạt. Mỗi lần nhìn bản thân trước gương với những bộ đồ mà trước đây mình luôn muốn mặc, cảm xúc thật khó tả, mình cảm giác như được sống cuộc đời thứ 2, tích cực, yêu đời hơn mỗi ngày", anh cười.

Hiện Dũng vẫn tiếp tục tập luyện để phát triển cơ bắp và cải thiện vùng da thừa. Với anh, đây không còn là áp lực mà là niềm vui mỗi ngày.

Khi Dũng đăng video chia sẻ hành trình giảm cân lên TikTok, câu chuyện nhanh chóng lan tỏa, có hàng trăm ngàn lượt xem. "Nhiều người nhắn tin hỏi bí quyết, rồi gửi ảnh khoe thành công của họ. Mình hạnh phúc khi biết câu chuyện của mình truyền được năng lượng tích cực cho người khác", Dũng chia sẻ.