Chàng trai An Giang từ giường bệnh ‘chờ chết’ đến nghệ nhân làm tre mỹ nghệ

Thái Thắng
28/05/2026 22:05 GMT+7

Từng có thời gian nằm liệt giường, buông xuôi số phận và nghĩ mình chỉ còn ‘chờ chết’, anh Triệu Hồng Hồ Em (An Giang) đã vươn lên bằng nghị lực phi thường, trở thành nghệ nhân làm tre mỹ nghệ, nuôi sống bản thân và phụng dưỡng mẹ già.

Xuất hiện trong chương trình Đời rất đẹp, câu chuyện của Triệu Hồng Hồ Em khiến nhiều khán giả xúc động bởi hành trình vượt lên nghịch cảnh đầy gian nan nhưng cũng ngập tràn tình mẫu tử.

Tuổi thơ dang dở và hành trình hồi sinh kỳ diệu

Mang theo đến chương trình một quyển vở học sinh cũ, Hồ Em bồi hồi nhớ lại quãng thời gian mình từng là cậu bé khỏe mạnh, ham học và có thành tích tốt ở trường.

Thế nhưng, biến cố bất ngờ ập đến khi anh học lớp 3, lớp 4. Những cơn đau dữ dội từ đầu gối lan lên khớp háng khiến việc đi lại ngày càng khó khăn. Gia đình quá nghèo, không đủ điều kiện chữa trị bằng Tây y, mẹ anh chỉ biết đưa con đi bốc thuốc Nam miễn phí theo lời chỉ dẫn của người quen.

Triệu Hồng Hồ Em nghẹn ngào khi nhắc về hành trình vượt qua bệnh tật và nghịch cảnh cuộc đời

Dù học giỏi, Hồ Em vẫn phải nghỉ học sau năm lớp 6 vì cơ thể không còn đủ sức ngồi lâu. Căn bệnh được cho là di chứng của một lần sốt xuất huyết nặng khiến anh liệt nửa người, mọi sinh hoạt trở nên vô cùng khó khăn. “Thấy bạn bè đi học, mình bùn và tủi lắm”, anh nghẹn ngào nhớ lại.

Bi kịch chưa dừng lại khi cha anh qua đời vì ung thư phổi. Người anh trai thứ ba gặp tai nạn giao thông, chấn thương sọ não rồi mất sau nhiều năm sống thực vật. Gia đình vốn khó khăn lại càng thêm túng quẫn vì khoản nợ ngân hàng từ việc chăn nuôi thất bại. Có thời điểm, Hồ Em nằm bất động trên giường, tuyệt vọng đến mức nghĩ mình chỉ còn “nằm chờ chết”.

Điều kéo anh trở lại với cuộc sống chính là hình ảnh người mẹ già ngày ngày lặn lội hái rau mang ra chợ bán kiếm tiền nuôi con. Đêm xuống, bà lại thức trắng bóp chân cho con trai đến ngủ gục bên giường bệnh. “Tôi nghĩ mình không thể trở thành gánh nặng của mẹ mãi được”, anh nói.

Từ suy nghĩ ấy, Hồ Em bắt đầu hành trình tập luyện đầy gian nan. Anh cử động từng ngón tay, tự tập thể dục trên giường bệnh, rồi dần chuyển sang xe lăn, tập đi bằng gậy. Sau đó, anh tự chế chiếc xe đạp dựng cố định để luyện cơ chân mỗi ngày.

Sự kiên trì ấy cuối cùng cũng mang lại điều kỳ diệu khi đôi chân tưởng chừng tàn phế dần có thể co duỗi và đi lại được.

Biến nan tre thành 'điểm tựa' cuộc đời

Cơ duyên với nghề tre mỹ nghệ đến với Hồ Em khi thuở nhỏ, anh thường chơi đùa với những đoạn tre thừa từ chiếc lờ bắt cá của cha. Trong những ngày ngồi xe lăn giữa bốn bức tường, anh nhờ mẹ chặt vài khúc tre ngoài vườn để vót chơi cho đỡ buồn.

MC Ngọc Lan xúc động trước nghị lực sống phi thường của Triệu Hồng Hồ Em

Từ những mô hình đơn giản như cầu khỉ, xe đẩy miền Tây hay ngôi nhà nhỏ bằng tre tặng bạn bè, anh dần được nhiều người biết đến bởi sự khéo léo và óc sáng tạo. Người này truyền tai người kia, những đơn hàng đầu tiên cũng bắt đầu tìm đến.

Người đồng hành cùng anh suốt hành trình ấy vẫn là mẹ (năm nay đã 75 tuổi) - người thay anh đi mua tre, đốn tre và rọc nan mỗi ngày. Dưới đôi bàn tay của Hồ Em, những nan tre mộc mạc được biến thành nhiều sản phẩm tinh xảo như cầu bông, hộp đàn, móc khóa, bút ký… Công việc tuy không mang lại thu nhập ổn định do phụ thuộc sức khỏe và thời tiết, nhưng đủ để anh chăm lo bữa cơm và thuốc men cho mẹ già.

Không chỉ vượt qua nghịch cảnh để nuôi sống bản thân, Triệu Hồng Hồ Em còn truyền cảm hứng bằng tinh thần sống tích cực. “Tuy mình không chọn được cha mẹ sinh ra, không chọn được hoàn cảnh sống nhưng nhất định mình sẽ sống với phong cách sống tốt đẹp. Sống như thế nào là do mình chọn”, anh chia sẻ.

Câu chuyện của chàng trai An Giang không chỉ khiến người xem xúc động bởi nghị lực phi thường, mà còn bởi tình mẫu tử thiêng liêng và lòng hiếu thảo đáng quý.

