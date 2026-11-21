Tìm dấu ấn riêng từ những cuộn len quen thuộc

Sau khi nghỉ công việc tự do, năm 2022, Nghĩa bắt đầu theo đuổi nghề làm thủ công từ len sợi với những sản phẩm quen thuộc như móc khóa, hoa len và đồ trang trí. Tuy nhiên, sau nhiều năm gắn bó, Nghĩa nhận ra mình cần tìm một hướng đi khác biệt hơn để tạo được dấu ấn riêng, từ đó chàng trai quyết định thử sức với dòng búp bê mang trang phục truyền thống Việt Nam.

Nghĩa bên những sản phẩm búp bê len thủ công do mình thực hiện ẢNH: MAI QUỲNH

"Trong vài năm gần đây, mình nhận thấy các bạn trẻ ngày càng quan tâm đến văn hóa nhiều hơn. Mình mới suy nghĩ là tại sao không thử đưa những hình ảnh về văn hóa vào búp bê len, để tạo nên những sản phẩm mang dấu ấn Việt Nam. Từ đó, mình bắt tay vào thực hiện", Nghĩa kể.

Bộ trang phục đầu tiên được Nghĩa tái hiện trên búp bê là áo Nhật Bình. Sau đó, chàng trai tiếp tục phát triển các mẫu áo dài, áo bà ba, cổ phục đến trang phục của nhiều dân tộc như Mông, Dao đỏ, Thái trắng, Ê Đê, Tày...

Mỗi con búp bê mất khoảng 6 - 7 tiếng đồng hồ để hoàn thiện, từ công đoạn móc phần thân, tạo hình khuôn mặt, làm tóc đến trang phục.

Với mỗi mẫu, Nghĩa dựa vào hình ảnh của bộ trang phục thật để lựa chọn màu len, phụ kiện và những chi tiết đặc trưng cho phù hợp. Tuy nhiên, việc thu nhỏ một bộ trang phục thật thành kích thước búp bê là không dễ dàng.

"Khác với các chất liệu khác có thể tùy chỉnh linh hoạt, móc len rất khó để làm những chi tiết nhỏ. Vì vậy, mình phải lựa chọn những nét đặc trưng, quen thuộc nhất của trang phục để thể hiện, giúp cho khách hàng nhìn vào là nhận ra ngay đó là trang phục nào dù đang ở hình dạng dễ thương, nhỏ nhắn của búp bê", Nghĩa cho biết.

Đa dạng những mẫu búp bê do Nghĩa thực hiện ẢNH: MAI QUỲNH

Việc tìm được màu len phù hợp cũng là một thử thách. Theo Nghĩa, nhiều bộ trang phục truyền thống có sắc độ trầm, trong khi đa số màu len trên thị trường thường là màu sắc tươi sáng. Do đó, Nghĩa phải tìm những màu gần với nguyên bản nhất, đồng thời liên tục điều chỉnh số mũi móc để trang phục vừa vặn với kích thước búp bê.

Trong số những sản phẩm Nghĩa từng thực hiện, cặp búp bê vua Bảo Đại và Nam Phương hoàng hậu là một trong những mẫu kỳ công và tốn thời gian nhất. Phần mão với nhiều chi tiết khiến Nghĩa mất gần 1 tuần để tìm nguyên liệu và viết công thức đan, tính số mũi móc len cho phù hợp. Đến nay, Nghĩa đã hoàn thành được hai cặp búp bê theo mẫu này.

Ấn tượng với những nét độc đáo của búp bê len

Thông qua những con búp bê khoác lên mình trang phục truyền thống, Nghĩa không chỉ muốn tạo ra dòng sản phẩm mang dấu ấn riêng mà còn hướng đến việc đưa hình ảnh văn hóa Việt Nam đến gần hơn với khách hàng.

Những búp bê mặc áo cờ đỏ sao vàng đến tay du khách London (Anh) ẢNH: MAI QUỲNH

Khách hàng của Nghĩa chủ yếu là những người trẻ, có niềm yêu thích các sản phẩm thủ công. Giá mỗi con búp bê thường dao động từ 450.000 đồng đến dưới 1 triệu đồng, tùy kích thước, màu sắc và độ cầu kỳ của trang phục. Bên cạnh những mẫu có sẵn, Nghĩa cũng nhận làm búp bê theo yêu cầu riêng của khách hàng.

Nghĩa cho biết khách hàng chủ yếu mua 1 - 2 con để sưu tầm, trưng bày; cũng có người đặt từ 5 - 10 con làm quà tặng. Sản phẩm được gửi đi đến nhiều tỉnh, thành trong nước, trong đó có TP.HCM, Hà Nội, cùng một số đơn hàng ra nước ngoài.

Một trong những đơn hàng đáng nhớ nhất của Nghĩa là 100 con búp bê mặc áo cờ đỏ sao vàng, được khách hàng đặt làm để phục vụ một sự kiện của cộng đồng người Việt tại nước Anh.

"Mình mất gần 1 tháng để hoàn thành 100 con búp bê đó. Ban đầu, mình khá lo lắng vì sợ không làm kịp tiến độ, cũng như khó bảo đảm rằng tất cả con búp bê sẽ đồng đều như nhau. Nhưng may mắn là khách hàng hài lòng với sản phẩm của mình và họ cũng giới thiệu đến những người khách khác trong cộng đồng người Việt nữa", Nghĩa vui vẻ cho biết.

Là một trong những khách hàng của Nghĩa, chị Phạm Thị Huệ (33 tuổi, sinh sống và làm việc tại xã Hoa Lộc, Thanh Hóa) biết đến các sản phẩm của Nghĩa qua Facebook và ấn tượng với nét đẹp độc đáo của những hình tượng được làm từ len sợi.

"Các sản phẩm của Nghĩa đều là thủ công, chứa đựng rất nhiều công sức và tâm huyết của người làm. Mỗi sản phẩm búp bê còn mang nét trang phục riêng biệt, không giống nhau hoàn toàn như các loại búp bê, thú bông khác khiến tôi rất thích", chị Huệ chia sẻ.

Thời gian tới, Nghĩa dự định tiếp tục hoàn thiện các mẫu trang phục của 54 dân tộc Việt Nam, đồng thời phát triển thêm những sản phẩm lấy cảm hứng từ nghệ thuật truyền thống như tuồng, cải lương, hát chèo và văn hóa tín ngưỡng miền Nam.