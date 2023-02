Chàng trai biến xưởng sửa xe thành phim trường với loạt MV ‘triệu view’

Đến nay, điều mà Lê Duy Hùng (28 tuổi), ngụ tại xã Thạch Khoán, H.Thanh Sơn (tỉnh Phú Thọ) tiếc nuối nhất chính là không thể theo đuổi con đường âm nhạc. Và chính những MV sáng tạo hiện tại như một lần nữa cho Hùng sống lại với đam mê còn dang dở.

Anh thợ sửa xe "triệu view"

Thời điểm còn trẻ, Duy Hùng rất đam mê học nhạc nhưng vì hoàn cảnh gia đình nên Hùng đành tạm gác giấc mơ để theo học Trường cao đẳng Dược Hà Nội rồi cũng không thể toàn tâm yêu thích ngành học nên Hùng quyết định dừng việc học và ra đời mưu sinh.

Hùng (áo đen) sửa xe cùng bố tại quê nhà NVCC

"Máu nghệ thuật, âm nhạc trong tôi vẫn còn đó nên không thể tập trung cho chuyên môn, sợ sau này ra nghề sẽ làm ảnh hưởng đến người ta. 8 năm ở Hà Nội, tôi làm rất nhiều công việc khác nhau như: thợ điện, thợ vữa, bảo vệ, giữ xe, nhân viên dọn vệ sinh… rồi xuống Hưng Yên làm công nhân và nghĩ là cuộc đời mình sẽ trôi qua như thế", Duy Hùng kể lại.

Sân khấu "cây nhà lá vườn" của Hùng CẮT TỪ CLIP

Đến tháng 3.2020, do người em trai thực hiện nghĩa vụ quân sự và chỉ còn bố ở nhà một mình nên Hùng về quê chăm sóc cũng như tiếp quản luôn xưởng sửa xe của gia đình. Do là "con nhà nòi" từ năm lớp 6 đã biết cầm đồ nghề ra sửa ô tô nên Hùng không gặp quá nhiều khó khăn, những lúc làm việc Hùng đều mở nhạc để tận hưởng cảm giác say sưa trong từng giai điệu và từ đó ý tưởng sáng tạo ra đời.

"Đầu óc tôi hay mày mò, mơ mộng rồi chợt nghĩ sao không tự sáng tạo ra những MV như thế rồi quay lại hình ảnh mình 'phiêu' với những nốt nhạc để truyền tải năng lượng tích cực đến mọi người. Rồi tôi rủ một người bạn quay cùng, sau khi đăng tải lên TikTok thì lên 'bắt trend" luôn. Những clip đầu tiên đã được mọi người ủng hộ rất nhiều, tôi nhớ phải đến 10.000 bình luận khen gợi", Hùng chia sẻ.

Một số hình ảnh từ các clip "triệu view" của anh Hùng CẮT TỪ CLIP

Các đạo cụ được tái chế từ xưởng sửa xe CẮT TỪ CLIP

Những nội dung mà Hùng chia sẻ thường là các clip do chính Duy Hùng tự nghĩ bối cảnh, tự lên ý tưởng, viết kịch bản và kiêm luôn đạo diễn, dựng phim với mong muốn sẽ làm ra những MV ca nhạc đầy "chất xám" và kỹ thuật.

Ý tưởng cho các MV của Duy Hùng rất đa dạng, nhiều chủ đề như bộ đội chống dịch Covid-19, tình yêu, tình cảm gia đình… và xưởng sửa xe cũng chính là "phim trường" khi tận dụng hầu như mọi thứ với chiếc đàn dương cầm từ thùng sắt của xe tải, chiếc micro từ tuýp lốp, lốp xe làm sân khấu, can đựng dầu làm trống, đốt rơm tạo khói, máy rửa xe để tạo mưa… Và Hùng cũng mặc luôn chiếc áo sửa xe với khuôn mặt dính đầy dầu nhớt để diễn. Chỉ hơn 2 năm, kênh TikTok của Duy Hùng đã đạt hơn 485.000 lượt theo dõi và 8,4 triệu lượt thích với hàng loạt clip có từ hàng trăm ngàn đến hơn chục triệu lượt xem.

Niềm đam mê nghệ thuật giản dị

Dù hiện tại có rất nhiều ý tưởng và có nhiều cơ hội để phát triển công việc sáng tạo nội dung nhưng Duy Hùng vẫn cảm thấy mình còn "nhỏ bé", không muốn mình chỉ là một "hiện tượng" một sớm, một chiều, mà muốn học hỏi thêm nữa cho đến khi đủ điều kiện phát triển.

Sau khi hoàn thành ước mơ, Hùng sẽ cải tạo lại xưởng sửa xe của gia đình NVCC

"Nhiều công ty truyền thông và giải trí có liên hệ hợp tác cùng tôi nhưng tôi chưa muốn nhận nhiều vì hiện tại còn công việc ở xưởng sửa xe mà tôi không thể bỏ được. Mọi ý tưởng của tôi đều bắt nguồn từ công việc sửa xe này, mất nó thì tôi không còn cảm hứng hay đam mê để sáng tạo nữa", Duy Hùng bày tỏ.

Chàng trai này cũng cho biết thêm sau này khi có đủ điều kiện phát triển, sẽ tự lập một kênh YouTube chuyên về mảng âm nhạc và giải trí để tiếp nối giấc mơ mà mình đã bỏ lỡ năm xưa. Và mọi nguồn lợi có được, sẽ cải tạo lại xưởng sửa xe của gia đình.

Là người đồng hành và là quay phim cho các MV của Duy Hùng, Đinh Quốc Thái (22 tuổi) bày tỏ: "Lần đầu khi nghe Hùng lên ý tưởng này thì mình rất thích, vừa có điểm nhấn là sự mộc mạc, giản dị và đam mê nghệ thuật của một người lao động bình thường, vừa mang đến điều tích cực trên mạng xã hội. Hùng dành trọn sự nhiệt huyết vào mỗi clip, có hôm trời mưa lạnh, vẫn kéo lốp xe tải ra xếp chồng thành sân khấu rồi quay MV".

Người bố luôn đồng hành cùng anh cả công việc ở xưởng lẫn sáng tạo nội dung NVCC

Mỗi tuần Hùng sáng tạo từ 2-3 clip, thời gian đầu còn chưa quen còn phải tự học dựng, quay phim nên có khi chỉ một clip mấy chục giây đăng tải trên TikTok đã tốn gần 3 tiếng quay MV.