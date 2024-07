Chàng trai đưa 2 chú mèo đi phượt hơn 1.800 km

Đưa mèo cưng cùng đi phượt

Ân cho biết, 3 năm trước đã từng có chuyến đi xuyên Việt, nhưng lần này đặc biệt hơn vì không chỉ một mình mà còn có cả hai chú mèo đáng yêu tên Quýt và Xám cùng đồng hành.

Thiên Ân chụp hình cùng mèo cưng của mình trên đường đi NVCC

“2 bé mèo đó mình chỉ mới nuôi được vài tháng nay thôi. Bản thân mình không quá thích mèo nhưng từ khi nuôi rồi mình cảm giác như có thêm bạn đồng hành cùng. Đi đâu mình cũng dắt tụi nó theo, vui lắm”, Ân vui vẻ nói.

Ân lưu giữ khoảnh khắc trên đường đi cùng 2 chú mèo cưng NVCC

Nói về lý do đưa 2 chú mèo cùng đi từ Hà Nội về Long An, chàng trai 9X cho hay: “Sau 2 năm sinh sống ở Hà Nội mình đã khám phá được rất nhiều địa điểm ở các tỉnh thành phía bắc nên quyết định về lại quê nhà Long An. Vì không yên tâm để 2 chú mèo đi xe khách riêng về quê nên mình quyết định cho tụi nó về bằng xe máy chung luôn”.

Sau chuyến đi này, Ân có nhiều kỷ niệm đẹp với các chú mèo của mình NVCC

Khi đưa các chú mèo đi phượt cùng, Ân phải chuẩn bị và lưu ý thêm nhiều vấn đề hơn lúc đi một mình. Ân kể: “Vì mèo mình nuôi và biết tính nó nên cũng không quá vất vả. Tuy nhiên, vẫn phải chuẩn bị và lưu ý một số vấn đề. Ví dụ như trước khi đi mình phải đặt mua chuồng vận chuyển cho 2 chú mèo, chuẩn bị hạt, thức ăn cho tụi nó. Khi đặt phòng nghỉ ngơi mình đều gọi trước để hỏi xem là có cho mang thú cưng vào không. Trên đường đi thì trời nắng hay mưa cũng hơi vất vả hơn một chút. Dù đoạn đường ngắn nhưng phải dừng nhiều để cho mèo nghỉ ngơi”.

2 chú mèo đồng hành cùng Ân trong hành trình từ Hà Nội đến Long An NVCC

Tuy vậy, sau chuyến đi này Ân đã có rất nhiều kỷ niệm với 2 chú mèo của mình. “Sau chuyến đi này mình mới biết con Xám có thể ngồi trên xe rất ngoan chứ không hề hoảng loạn. Khi đến một địa điểm nào đó trên chặng đường đi mình thường hẹn gặp bạn bè ở đó và dẫn các chú mèo theo. Nhờ vậy mà chuyến đi vui và thú vị hơn nhiều”, Ân chia sẻ.

Đi để khám phá và không lãng phí tuổi trẻ

Chuyến đi từ Hà Nội về Long An kéo dài từ ngày 9.6 -14.6.2024 của Ân với nhiều cung bậc cảm xúc. Chàng trai bày tỏ: “Mình đã có 2 năm gắn bó với Hà Nội nên hành trình này bên cạnh những niềm vui cũng đầy sự tiếc nuối khi phải chia tay hết tất cả bạn bè ở nơi đây. Mình vẫn còn vương vấn hương mùa hè của Hà Nội, chút tình, chút nghĩa dành cho vùng đất này”.

Tuy nhiên, với mong muốn khám phá, trải nghiệm những cảnh vật tươi đẹp cùng văn hóa của đất nước mình, Ân cho biết khi về lại quê hương sẽ tiếp tục khám phá mảnh đất miền Tây thân thương. Đến hiện tại Ân đã đi qua và trải nghiệm 40/63 tỉnh thành của đất nước Việt Nam.

Ân mong muốn sẽ tiếp tục có thêm những chuyến đi khác trong thời gian tới NVCC

Ân chia sẻ: “Khi đi phượt hay khám phá một vùng đất mới mình hay đặt tâm thế đến đó không chỉ khám phá về thiên nhiên, cảnh vật mà còn trải nghiệm văn hóa, con người nơi đó. Như vậy sẽ tạo tâm thế hứng thú hơn”.

Chia sẻ về những kinh nghiệm cũng như lưu ý để đảm bảo an toàn khi đi phượt, Ân nói: “Trước khi bắt đầu chuyến đi cần phải kiểm tra, bảo trì xe kỹ lưỡng vì chạy xe đường dài rất nhiều rủi ro. Mình nên đi với tốc độ vừa phải để đảm bảo an toàn cho bản thân và mọi người xung quanh. Lúc nào cảm thấy mệt thì nên tìm chỗ nghỉ ngơi liền chứ đừng chạy cố quá sức, rất nguy hiểm”.

Ân chia sẻ thêm: “Các bạn trẻ khi muốn khám phá những vùng đất mới thì hãy cứ xách ba lô lên và đi để trải nghiệm, nhìn ngắm sự tươi đẹp của đất nước mình”.